Martes, 06 Febrero 2024 07:47

Ricardo Mínguez dirige una carta abierta al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León en la que le expone algunas dudas sobre el contenido de sus declaraciones contrarias a la construcción de 1.300 viviendas en el Cerro de los Moros.

TRIBUNA / Carta abierta al señor Santonja, consejero de Cultura de la Junta

Bienvenidas sean sus declaraciones sobre la segura protección del paisaje del Cerro de los Moros de Soria. Es la primera declaración contundente de una autoridad sobre la imposibilidad de construir allí esa barbaridad de 1.304 viviendas en un sinfín de bloques de seis plantas. Su claridad contrasta con la tibieza permanente, que nada bueno anuncia, de nuestros próceres municipales, que no parecen tan convencidos de la maldad de tamaño desatino.

Es más, el señor concejal de Urbanismo (me salto lo de “responsable” por obvias razones) mostró una sorprendente alegría al informar a los medios de que el Ayuntamiento había recibido un informe de la Dirección General de Patrimonio (Cultural, según confirmación verbal del departamento municipal de Urbanismo) de la Junta animando a continuar la tramitación del proyecto por no encontrar influencias negativas en el paisaje (el contemplado desde San Saturio, que parece ser el único que para él existe), y que su labor ahora consistiría en ver “si caben esas viviendas allí abajo”. Lo que es más que sorprendente si uno escucha, Sr. Santonja, sus declaraciones desde la ermita o, sencillamente, lee los informes enviados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) o la asociación Hispania Nostra, que incluyó el Cerro de los Moros en la Lista Roja del Patrimonio.

Y ahí están mis dudas, Sr. Santonja. La primera: ¿No conoce usted el informe de su director general de Patrimonio Cultural? ¿O lo conoce y ya le ha ordenado la redacción de uno nuevo rectificando el anterior por grave “descuido” en su redacción? ¿O, quizás, le ha destituido por no limitar su informe a sus competencias (el exigible catálogo de bienes arqueológicos) e incluir en él juicios sobre el paisaje cuando hay una Dirección General de Patrimonio Natural que sería la competente para informar favorable o desfavorablemente sobre la incidencia de la urbanización proyectada sobre el paisaje de tan emblemático lugar para Soria? ¿Su director general no conoce el informe del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta en Soria de4 de octubre de 2022?

Y la segunda. Sugiere usted que se traslade a otros sectores la edificabilidad proyectada en el Cerro de los Moros, las 1.304 viviendas. Pero ¿nadie le ha informado de que los propietarios de esos terrenos no han cumplido ninguna de sus obligaciones urbanísticas ni en cuanto al plazo para la aprobación de la ordenación detallada del sector, ni, obviamente, en cuanto al inicio de las obras de urbanización, y que, en consecuencia, no han consolidado ninguna de las expectativas de derechos urbanísticos que les otorgaba el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que el Ayuntamiento no tendría ninguna responsabilidad patrimonial si, mañana mismo, denegara la aprobación provisional del proyecto? Porque razones para hacerlo, además de las paisajísticas que usted ve como suficientes, se han aportado unas cuantas de igual o mayor peso legal y cultural que el Ayuntamiento ha desoído sin rubor.

Es decir, que a fecha de hoy el Ayuntamiento puede y, si verdaderamente trabaja para el bien público de Soria, debe denegar esa aprobación y modificar el Plan General recalificando los terrenos como rústicos para impedir su urbanización. Y eso sin ningún coste económico, es decir, que el traslado de edificabilidades en este caso tendría que verse las caras con una querella por prevaricación. Así de claro. ¿Alguien le ha explicado este “pequeño” detalle? En otro caso, exija que se lo expliquen los técnicos y jurídicos de su Consejería o de la vecina de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Están en juego su credibilidad y su buen nombre.

Porque, Sr. Santonja, tanto da indemnizar económicamente sin base legal para ello a un promotor privado, como “regalarle” una edificabilidad que supondría igualmente un injustificado beneficio económico privado, amén de un daño urbanístico permanente para la ciudad al implicar un inevitable incremento de densidades de edificación en los sectores afectados. El origen de este atropello fue un descarado convenio urbanístico de 2005; no sería aceptable hoy día repetir tan deshonesto acuerdo.

Por la buena impresión que en Soria han causado sus manifestaciones, me he decidido a pedirle estas sencillas aclaraciones, que, con seguridad, sólo redundarán en un final satisfactorio del conflicto que, en otro caso, supondría un grave daño para el patrimonio cultural y el buen nombre de esta pequeña ciudad, guardiana del maravilloso paisaje que inspiró a Machado y que usted tuvo la oportunidad de conocer en su pasada visita.

Quedo, y seguro que muchos sorianos, a la espera de sus aclaraciones. Por favor, aclárese y aclárenos su posición para poder despejar estas dudas. Muchas gracias.

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre. Dr. Ingeniero de Caminos. Urbanista.