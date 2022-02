TRIBUNA / A las municipales o a la irrelevancia y extinción de Soria ¡Ya!.

Sábado, 19 Febrero 2022 08:05

Fernando García Aparicio anima en este artículo de opinión a Soria ¡Ya! a presentarse a las elecciones locales que se celebrará a la vuelta de poco más de un año, para abrir un tiempo nuevo en las instituciones más cercanas al ciudadano.

Los espectaculares resultados obtenidos por Soria ¡YA¡ en las elecciones autonómicas, empujan inevitablemente a la agrupación de electores, a la conquista del Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial. Instituciones, que por cierto, nunca han estado del todo bien gobernadas, salvo para su partido, y ha llegado el tiempo de que las dos instituciones junto con la mayoría de Ayuntamientos de la provincia se ensamblen en torno a Soria ¡YA¡ para iniciar un nuevo tiempo en la historia de Soria.

Y no se podría entender de otra manera, pues además de disponer de más de un año para su preparación, cuando se entra en política se entra del todo y no solo para una parte, para un poquito. Y como sería discutible-para Soria claro- qué es mejor si estar en el Congreso de los Diputados o tener la alcaldía y Diputación, pues no ahorramos la polémica y vamos a por todas. (El Ayuntamiento y la Diputación están al alcance de la mano. Enero 2019).

Naturalmente que las presiones para que Soria ¡YA¡ no se presente van a seguir siendo enormes, pero sería mayor la decepción de 18.390 votantes, a los que sin duda se van a unir más de 3.000 en Soria capital, que nos quedaríamos huérfanos de voto, sería, en mi opinión, el inicio de un declive. El pulso de una capital o ciudad que quiere vida -y la vida es población- lo tiene el Ayuntamiento y no el Congreso.

Si el día 13 de febrero fue una fiesta, hay que imaginarse la que sería en mayo de 2023 con la llegada de un alcalde y presidente de la Diputación de Soria ¡YA¡. Podría -el alcalde- tener como primer mandato, cursar la invitación a la capital del Rey y del presidente del gobierno. Escribo de un tiempo nuevo.

Y como lo de las generales está prácticamente decidido y o PSOE o PP, se van a quedar sin diputado y sin senadores, algo que se han ganado a pulso con su soberbia e indiferencia, en nada debe afectar las teorías de cantonalismos, ingobernabilidad, nacionalismo y toda sarta de estupideces que vuelven a esgrimirse para debilitar el movimiento ciudadano.

Pero lo difícil empieza ahora. Pues ninguna organización, ni sociedad sobreviven a sí mismas, si no se democratizan plenamente y permiten y fomentan la expresión y participación de cuantos más mejor, dotándose de unas normas, conductas y garantías, sin descuidar los mecanismos de control de poder que va adquiriendo.

Y hay sorianos dentro y fuera de la provincia especializados en derecho y su filosofía que bien podrían aportar sus conocimientos. Y como tanto se habla de resiliencia, que sea con elasticidad y fortaleza para evitar la confusión.

La conducta y comportamiento político de los tres procuradores, que han empezado muy bien, serán esencial y con sus gestos y declaraciones cuanto más se distingan de los políticos profesionales-vitalicios, mejor nos irá a todos y a Soria ¡YA¡.

Soria ¡YA¡ no es ni por asombro un movimiento mínimamente nacionalista. A Soria ¡YA¡ han ido a parar lo mejor de los votos de PSOE, PP, hartos de su soberbia, chulería y privilegios.

Lo que sucede es que este éxito tan espectacular, ha trastocado los planes de bastantes, y su puesto ya no está asegurado. Y gestionar este éxito, con humildad, es la clave del futuro.

“Si Soria ¡YA!, se presenta a las municipales, gana la derecha”. No es verdad, gana, debe ganar Soria y sus ciudadanos y con los ayuntamientos y el acceso a la Diputación toda la provincia, tratando de recuperar, lo que en más de 40 años de democracia ni PSOE ni PP han sabido o querido conseguir.

Bastante ridículo hicieron, Foes, Cámara de Comercio y UGT, dando la espantada, para que ahora el Sr. alcalde (al que seguramente va a suceder Javier Antón como cabeza de lista) nos salga con estas declaraciones tan personales e interesadas. El pueblo no se equivoca votando, tanto cuando le ha votado, como si dejara de hacerlo. La competencia es buena y esta Vd. muy cómodo sin ella.

Así que por el Goyo que se fue, que tanto se resistía, que no quería, que se apartó, que allí donde este, y con este éxito, hay que mandarle el mensaje de que se puede hacer política, porque antes se ha trabajado, no aceptando duplicidades, ni liberaciones, sin corromperse ni apalancarse. Con relevos y sin perder los principios que hace mas de 20 años se marcó Soria ¡YA¡.

A por el Ayuntamiento, los Ayuntamientos y la Diputación.

Fdo: Fernando García Aparicio