TRIBUNA / 84

Viernes, 26 Enero 2024 16:01

Mario González alerta en este artículo de opinión de la intención de construir 84 bloques de viviendas, de seis plantas y con 1.304 pisos, en el paraje cultural del Cerro de los Moros. Si se termina materializando, Soria tendrá su mayor embudo, más que el del vecino barrio del Calaverón.

TRIBUNA / 84

84, edificios, 84. ¡No es broma! No es ninguna inocentada, aunque lo parezca. Ese es el número de edificios que el Ayuntamiento de Soria pretende colocarnos a todos los sorianos en el Cerro de los Moros. Así lo explica la persona seguramente mejor informada de los chanchullos urbanísticos que acontecen en la ciudad de Soria. Me refiero, naturalmente, a Ricardo Mínguez, Ingeniero de Caminos, que en sus tribunas en este Mirón de Soria (ver, por todas, la última, titulada “Vía libre a 1.304 viviendas en el Cerro de los Moros”, EMS 25.01.2024) disecciona con precisión y claridad todos y cada uno de los incumplimientos de la normativa realizados por un Ayuntamiento que debería estar sometido plenamente a la Ley y al Derecho, según reza el 103.1 CE, pero que se mueve a favor de los intereses de una PPSOE que hace tiempo dejó atrás los intereses de todos los sorianos.

El Ayuntamiento y la Junta, la Junta y el Ayuntamiento –la PPSOE, en definitiva- mantienen la pelota del Cerro de los Moros botando de común acuerdo con la intención -¿dónde está la bolita?- de marcarnos un triplaco desde la grada, porque siempre juegan fuera de pista.

Ya les tengo dicho que las rayas que marcan el ordenamiento jurídico y la Constitución son un auténtico coñazo para esta gente de la PPSOE acostumbrada a jugar por libre y a que valga todo. ¡Y vale! 84 edificios de 6 plantas con 1.304 viviendas en el Cerro de los Moros. ¡Toma ya! Un proyecto cuya reactivación justifican ahora con un Informe de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León que, a su decir, les “obliga” a continuar la tramitación del expediente urbanístico para encajar “allí abajo” -en palabras del concejal- todas esas viviendas que poco o nada tienen que ver con el proyecto sacado, inicialmente, a información pública. ¿Qué gana Soria con semejante despropósito? Nada. Ganan otros y no duden de que ese reparto ya comenzó hace tiempo –como el de los Pajaritos II- por lo que ahora toca ‘arreglarlo’.

Les invito a que aprehendan todos los detalles en las magníficas tribunas de Ricardo Mínguez, mientras dirijo el foco, como vecino de la zona, hacia algo más insoslayable aún y es que los viales de la zona son incapaces de absorber, a día de hoy, la circulación ya existente, y la cuestión se sobrelleva con la paciencia de unos vecinos acostumbrados a las colas en hora punta y a cederse mutuamente el paso en unas calles intransitables en doble sentido. No me quiero imaginar, entonces, lo que supondrán allí abajo otras 1.304 viviendas con muchísimos más coches. Si antes no se reordena el tráfico y se crean nuevos accesos y salidas, tendremos dentro de poco el mayor embudo de Soria –ríanse del ‘Embudo del Espolón’- y de esa zona solo se podrá entrar o salir con cuentagotas. Vamos, con esa cita previa con la que se ríen de todos nosotros.

Mientras se urde este sindiós en el Cerro de los Moros, muy cerquita, en otro de esos guetos creados por la nefasta gestión municipal, la PPSOE nos hablaba hace poco, al calor de la última campaña electoral, de varias propuestas para mejorar la movilidad del barrio de El Calaverón. Entonces, si es obvio que los problemas de movilidad matan a ciertos barrios, donde los negocios desaparecen y los repartidores no quieren ya ni entrar, ¿cómo se atreven a plantear 84 edificios con 1.304 viviendas en el Cerro de los Moros tal y como están allí las calles? Hay que ser muy sinvergüenza para hacerlo a sabiendas de que van a condenar a todos los vecinos de la zona.

Ricardo Mínguez apela a la conciencia del alcalde y del concejal para escuchar propuestas con las que solucionar, con limpieza y transparencia, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta Soria, mientras se pregunta qué pasa con la oposición. Una gran oportunidad para confirmar la existencia de la PPSOE. Aquí van juntos y solo podrán pararlos los tribunales, de ahí que la preocupación por el lawfare no sea únicamente de los indepes. Aquí no harán nada (i) porque antes de gestionar hay que entender, y no es el caso; (ii) porque se trata de un gran tejemaneje de la PPSOE y tienen que arreglarlo como sea y (iii) porque incluso para arreglarlo carecen de una mínima conciencia ciudadana que les impediría hacerlo a costa de los vecinos de la zona. Soria al servicio de estos mequetrefes. ¿Es mala suerte? No, tenéis lo que os merecéis por votar a la PPSOE. El alcalde nos repondrá a los tiempos en los que el urbanismo no existía y no faltarán quienes lo celebren con él en San Juan. El Cerro vale mucho más, pero esta vez nos darán muchísimo menos. ¡Vamos, que rueden las botas, y música copón!

Fdo. Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.