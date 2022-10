TRIBUNA / "Cerro de los Moros: los cuentos del Ayuntamiento ( y V)"

Jueves, 06 Octubre 2022 09:30

Regino Párano cierra el círculo del repaso a la inacabada historia del Ayuntamiento de Soria en el expediente urbanístico del Cerro de los Moros, donde desvela nuevas trampas de los regidores municipales en este tiempo y clama por la verdad y el buen gobierno.

CERRO DE LOS MOROS. LA INACABADA HISTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA, EN CINCO CAPÍTULOS Y UNA CODA FINAL. (Y 5)

CAPÍTULO V (Y ÚLTIMO). EN EL QUE SE DESVELAN NUEVAS TRAMPAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES Y SE CLAMA POR LA VERDAD Y EL BUEN GOBIERNO

MENTIRA Nº 9. ESTABAN NEGOCIANDO CON EL PROMOTOR.

“Estamos negociando con el promotor para esconder las viviendas y preservar así el paisaje. Esperamos alcanzar en breve un acuerdo en ese sentido. Pido tranquilidad y confianza en el trabajo de los técnicos municipales” (declaraciones del Alcalde). Pero, ¿qué estaban negociando? ¿La piedra filosofal? ¿La cuadratura del círculo? ¿No tenían ya suficientes pruebas de que el promotor no iba a ceder ni una sola vivienda? ¿O presentan sus documentos para bromear? Ya se ha expuesto la imposibilidad material de hacer compatible la construcción de las viviendas proyectadas con la preservación del paisaje amenazado. Por eso, algunos nos preguntamos alarmados: ¿qué negociaban? Porque, como oportunamente ha recordado Leonor del Río “lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible”. Qué lástima que no asistiera la Corporación en pleno al paseo del domingo 23 de enero de 2022. Todo esto sobraría.

Y llega el viejo truco de esconder la incapacidad o las debilidades (¿cómo llamarlas?) de los responsables políticos en el trabajo de los funcionarios municipales; funcionarios –interinos o no- cuyas actuaciones se ajustan a los criterios políticos del equipo de gobierno (si no fuera así sobrarían elecciones y cargos políticos). No, por favor, Sr. Alcalde: ¡asuman sus responsabilidades y den la cara! La solución del problema requiere una drástica decisión política de acuerdo con la Ley (nada de “por las bravas”, eso nadie lo dice, salvo Vd. Sr. Alcalde), no un análisis técnico de rasantes y escondrijos para intentar esconder el Moncayo.

MENTIRA Nº 10. “EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 LOS TERRENOS PASARÁN A RÚSTICOS PORQUE SI AGOTAMOS LOS PLAZOS LEGALES, PARA ESA FECHA EL PROYECTO NO ESTARÁ APROBADO”. “Blanco y en botella” dijo nuestro Alcalde tratando de jugar a niño malo que esconde sus verdaderas intenciones. Por favor, ¡qué tomadura de pelo!

Efectivamente, según una Ley de la Junta de Castilla y León de septiembre de 2014 los suelos calificados como urbanizables delimitados (caso del Cerro de los Moros) que el 19 de octubre de 2022 no tuvieran aprobada definitivamente su ordenación detallada quedarían clasificados automáticamente como suelo rústico común. Colosal: la inacción municipal iba a dar sus frutos. ¿Batalla ganada? Pero, ¿es que no había enemigo? Ni a Gila se le habría ocurrido esta añagaza.

Y claro que hay enemigo. Y bien instalado en mullidos sillones. El 23 de junio de 2022 la Presidencia de la Junta de Castilla y León aprobó mediante un Decreto-Ley la ampliación del plazo anterior ¡hasta el 19 de octubre de 2024! ¿Alguien creerá que pillaron al Alcalde con el paso cambiado? Quizás a los inocentes funcionarios municipales técnicos y jurídicos, pero al Alcalde… Por fuerza el señor Alcalde tenía que estar informado de la gestación del Decreto-Ley, pero jugó a ocultarlo con el argumento de que era imposible modificar una disposición de una Ley (la de 2014) en el corto plazo que quedaba hasta octubre de 2022.

Y la pregunta viene rodando: ¿en qué lado juega nuestro Ayuntamiento? ¿Será llegada la hora de acabar con un gobierno de mayoría absoluta?

……………………………………………..

CODA FINAL

¡Y se atreven a pedirnos tranquilidad y confianza! (declaraciones del Alcalde). Yo les pido un mínimo respeto a la inteligencia ciudadana, a la que se podrá defraudar, pero no engañar por mucho que se esfuercen. Ángel Coronado acierta de lleno en su artículo periodístico: “Cerro, cerro y cerro” (El Mirón de 28 de enero). Léanlo, Sr. Alcalde, Sr. concejal-senador. ¿O no tienen tiempo?

Así que ¡basta ya de mentiras! ¡Basta ya de mentiras y de manipulaciones y contrainformación en los medios!

Algunos profesionales han expuesto vías legítimas de actuación al Ayuntamiento sin obtener ninguna respuesta. Se ha reclamado que se convoque el Consejo de Urbanismo para debatir sobre la propuesta de la propiedad y poder asesorar al equipo de gobierno sobre posibles caminos para evitar la atrocidad cultural y urbanística que se propone; también sin respuesta.

Y surgen las obligadas preguntas: ¿por qué y para qué ese cúmulo de falsedades? La consecuencia sólo puede llevar a la justificada desconfianza en nuestros actuales representantes políticos y en sus reales intenciones sobre el desarrollo del proyecto. ¿Qué pensar de quienes pregonan una coincidencia de intereses y objetivos con quienes reclaman la protección de esos paisajes y, sin embargo, se niegan a estudiar sus aportaciones técnicas y jurídicas para lograrlo?

¿Qué otro camino queda sino reclamar participación y transparencia de la acción municipal? Si se tratara de un tema privado entre sociedades mercantiles, no habría nada que exigir. Pero es la Administración Pública, es nuestro Ayuntamiento, el que, con sujeción a la Ley, tiene que adoptar decisiones sobre el uso de los terrenos del municipio, y, en este caso de singular trascendencia, contando con la participación ciudadana y con absoluta transparencia, única forma de evitar sospechas de fraude o de ilícitas negociaciones.

¿Quizás esas mentiras sean consecuencia de mal asesoramiento? ¿Quizás de “malas” compañías? Como políticos avezados que son por el largo tiempo que llevan ejerciendo como Alcalde y concejal, deben saber que la mentira y la corrupción –tantas veces de la mano- son dos importantes lacras actuales de las sociedades democráticas avanzadas, que en esas despreciables prácticas tropiezan con el riesgo de dejar de serlo. ¿Es ese el camino que nos ofrecen?

Particularmente creo que la única solución posible al problema planteado en el Cerro de los Moros por la amenaza de su urbanización es que el Ayuntamiento Pleno decida denegar la aprobación provisional del proyecto y acometa la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que impida futuros proyectos como el actual. Solo se precisa una cosa: que el actual gobierno municipal revoque las falsedades aquí recordadas y ponga su voluntad al servicio de los intereses de la ciudad por encima de los de un particular promotor privado.

Solamente con la verdad el equipo de gobierno municipal tendrá con él a la ciudadanía. Desde luego, con los antecedentes aquí relatados, que no cuente con un cheque en blanco de quienes suspiramos cada día por la preservación de nuestro mejor paisaje, de la esencia de nuestra tierra, de nuestra verdadera riqueza.

Fdo: Regino Páramo