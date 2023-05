Todos los compromisos de Ciudadanos para el cambio

Jueves, 18 Mayo 2023 08:09

Ciudadanos entiende que ha llegado la hora del cambio en el Ayuntamiento de Soria. Y recoge un buen número de medidas en su programa electoral, que puede consultar a continuación.

1. LA SORIA DE LOS VECINOS

1.1. SORIA, UNA CIUDAD SOLIDARIA, COHESIONADA E INCLUSIVA

Para CIUDADANOS, la Soria del mañana pasa por ser una Soria más humana, solidaria, cohesionada e inclusiva. Una Soria más justa e igualitaria donde las diferencias sean valoradas en su justa medida para dar un trato equivalente a todas las personas, superando así las condiciones que mantienen las desigualdades sociales.

En CIUDADANOS creemos que los servicios sociales deben ser garantes de la calidad de vida a la que tiene derecho toda persona; sin que pueda darse ningún tipo de discriminación.

Esto implica a las instituciones competentes y al propio ayuntamiento que debe garantizar una serie de servicios claves para atender las necesidades de nuestros vecinos y detectar y abordar las situaciones de vulnerabilidad.

ES IMPORTANTE QUE DEJEMOS DE CONSIDERAR LOS SERVICIOS SOCIALES COMO RECURSOS PARA LAS PERSONAS POBRES, ESTAMOS HABLANDO DE DERECHOS DE CIUDADANIA Y TENEMOS QUE PASAR DE UN SISTEMA ASISTENCIAL A UN SISTEMA DE DERECHO.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) CONSOLIDAR los Servicios Sociales, con los que la ciudadanía Soriana puede hacer efectivo su derecho a la igualdad y a la justicia social:

• Afianzaremos el papel de los servicios sociales municipales como referentes cercanos para toda la ciudadanía.

• Desarrollaremos un modelo de atención e intervención social basado en el enfoque preventivo, comunitario y de proximidad.

• Impulsaremos la inversión pública en servicios sociales para conseguir la universalización efectiva de las prestaciones y servicios de la cartera de servicios sociales.

• Proseguiremos con la adecuación de las infraestructuras y recursos humanos para la atención a personas con valoración de dependencia en grado 1 (atención diurna, apartamentos tutelados, viviendas comunitarias).

• Avanzaremos en la implantación del modelo de atención centrado en la persona.

• Crearemos un Observatorio de Servicios Sociales para analizar la atención que prestan los servicios sociales municipales, detectar nuevas necesidades y medir los resultados de las actuaciones para posibilitar su mejora.

B) POTENCIAR los recursos, servicios y programas destinados a las personas mayores. Queremos implementar recursos que faciliten la autonomía de las personas mayores y la promoción del envejecimiento activo para que disfruten de una calidad de vida digna y para ello:

• Consolidaremos y desarrollaremos nuevos proyectos orientados a facilitar la autonomía de las personas mayores y a favorecer su envejecimiento activo y permanencia en su domicilio.

• Desarrollaremos acciones contra la soledad y el aislamiento de las personas mayores, incidiendo en el desarrollo de programas comunitarios en los barrios y estrechando la colaboración con entidades del ámbito de las personas mayores a través de los convenios vigentes

• Desarrollaremos una atención especial a la detección de malos tratos a personas mayores.

C) PRESTAR una especial atención a la protección de la infancia. Trabajaremos desde el Ayuntamiento en programas de detección e intervención precoz en desprotección infantil, especialmente en edades tempranas, de 0 a 5 años:

• Impulsaremos acciones contra la pobreza infantil.

D) HACER FRENTE a la pobreza, a la exclusión social y a las desigualdades. Queremos promover una igualdad efectiva de oportunidades para que también disfruten de ellas las personas que peor lo están pasando:

• Combatiremos la desigualdad y la pobreza que compromete la igualdad de oportunidades y el futuro de muchas personas, entre ellos jóvenes y niños. Asegurar el bienestar y una vida digna para todos es una tarea a la que no podemos renunciar.

• Articularemos nuevos planes para evitar situaciones de pobreza energética en nuestra ciudad y para hacer frente a los desahucios.

• Ampliaremos la red de recursos de acogida para situaciones de urgencia social.

• Combatiremos las desigualdades que afectan a las mujeres especialmente las que desembocan en la violencia que se ejerce contra ellas y contra las personas a su cargo.

• Avanzaremos en el ámbito de la inmigración con el desarrollo de programas para una mejor inserción en la sociedad.

E) RECONOCER la labor de las asociaciones y colectivos del tercer sector. En Soria existe una amplia red de organizaciones que han contribuido a que tengamos un tejido social de enorme riqueza que con su trabajo llega allí donde muchas veces no puede llegar el Ayuntamiento:

• Mejoraremos los convenios con las entidades y colectivos del tercer sector que trabajan en el ámbito sociosanitario y constituyen un activo fundamental en la sociedad soriana.

• Desarrollaremos iniciativas de trabajo en común y de mejora de la colaboración con las entidades sociales del tercer sector.

F) FACILITAR la construcción de una ciudad para todos, en la que las personas con discapacidad física, cognitiva y sensorial vean eliminadas las barreras que impiden su inclusión y el desarrollo de una vida normalizada:

• Avanzaremos en el diseño de una SORIA universal, donde se respeten los derechos de las personas con discapacidad, velando por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Promocionaremos la participación, inclusión y normalización de las personas con discapacidad en los programas municipales de ocio y tiempo libre.

• Realizaremos campañas educativas, de sensibilización y concienciación dirigidas a toda la ciudadanía sobre la realidad de las personas con discapacidad.

• Accesibilidad: Para avanzar en la supresión de barreras arquitectónicas en la Ciudad y en los edificios municipales dotaremos a la plantilla técnica de profesionales idóneos,

• Acordaremos con las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad la mejor manera de identificar a los locales y establecimientos de SORIA que cumplan con los requisitos de accesibilidad.

• Adaptaremos parques infantiles para uso de niños con discapacidad.

• Fomento de la adaptación de locales y establecimientos públicos a la accesibilidad universal.

1.2. UNA SORIA JOVEN

En CIUDADANOS creemos que, además de futuro, la juventud es presente. Y eso nos exige ofrecerles oportunidades aquí y ahora. Lo queremos hacer desarrollando unas políticas específicas y transversales que mejoren su participación en la sociedad, su calidad de vida; unas políticas que sirvan de base para el desarrollo de su proyecto vital.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) EMPODERAR A LA JUVENTUD:

• Pondremos a los jóvenes en el eje de presente y de progreso, prestando mayor atención a los sectores más desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo, de vivienda, de información y participación en la vida del municipio.

• Realizaremos acciones encaminadas a potenciarles para que lideren los temas que les afectan, ahora y en un futuro inmediato: desde el empleo y la emancipación, a la educación, la vivienda, la cultura y la igualdad. .

• Dotaremos a la juventud de esas herramientas transversales e imprescindibles que se precisan para que lideren la nueva Soria que queremos construir.

B) HACER FRENTE a sus necesidades:

• Elaboraremos planes municipales de formación y empleo y ofreceremos medios municipales para impulsar el empleo, la orientación para su búsqueda y el emprendimiento juvenil.

• Apoyaremos a las personas jóvenes en la creación de empresas, facilitándoles formación, asesoramiento y financiación.

• Impulsaremos las políticas de vivienda, para jóvenes y nuevas familias.

• Plan específico de alquiler “joven” de viviendas de promoción pública o privada que facilite su emancipación.

• Becas: Revisión y fomento de la actual dotación para garantizar los objetivos.

• Diseñaremos una estrategia contra la pobreza juvenil.

• Reforzaremos los programas y acciones de prevención de adicciones: alcohol, tabaco, drogas tóxicas, ludopatía, abuso de internet, ...

• Reforzaremos los programas contra el acoso escolar.

• Desarrollaremos un plan de prevención de suicidios, en coordinación con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

C) IMPULSAR el tejido asociativo juvenil. Potenciaremos la relación con el tejido asociativo:

• Potenciaremos el asociacionismo juvenil, dándole protagonismo, incentivando la participación y proporcionando recursos públicos para su proyección y para la ejecución de proyectos.

• Potenciaremos los “foros jóvenes” para que sus propuestas puedan llegar al Ayuntamiento. Propiciaremos programas para que escolares de 3º, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachiller y de FP puedan emitir su opinión sobre actuaciones municipales.

• Reforzaremos el servicio de información joven: estudios, trabajo, ocio, derechos, deberes, viajes, asesoramiento jurídico, asesoramiento de salud, sexualidad y alimentación.

• Facilitaremos la asistencia a espectáculos, servicios e instalaciones municipales mediante precios y abonos asequibles.

1.3. UNA SORIA POR UNA VIVIENDA DIGNA, ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE

El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos básicos de la ciudadanía. Aun así, sigue siendo un problema, no por la escasez de viviendas sino por las dificultades de acceso que el mercado de compra y el de alquiler presentan a muchos ciudadanos, especialmente a los más vulnerables: jóvenes, personas en paro, familias en riesgo de exclusión, etc.

En CIUDADANOS queremos hacer frente a esta situación desde el Ayuntamiento. Proponemos medidas que planten cara a esta injusticia social y nos ayuden a construir una ciudad más justa y humana.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) LO PRIMERO Y PRIMORDIAL: EN UN PLAZO DE UN AÑO ABORDAREMOS LA REVISION DEL P.G.O.U.

B) DAREMOS LOS PASOS PARA IMPEDIR LA DESTRUCCIÓN DEL ENTORNO NATURAL DEL CERRO DE LOS MOROS.

C) RESPETAREMOS Y HAREMOS RESPETAR LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, SIN PRIVILEGIOS NI EXCEPCIONES.

D) REVISAR LOS PROYECTOS DE PEATONALIZACION APROBADOS CON ANTERIORIDAD PARA DAR SOLUCION A LOS GRAVES PROBLEMAS QUE ESTAN CREANDO.

E) LOS ADOQUINES: se han convertido en Soria, por culpa de su abuso, en un problema, en una incomodidad y en un peligro real para tantas personas, que precisa de una atención especial. Por eso implantaremos medidas para suprimir o al menos minimizar sus perjuicios en los ruidos, en la deambulación, en la limpieza viaria, etc.

F) FACILITAR el derecho que tienen todas las personas a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible:

• Crearemos un servicio de asesoría legal que orientará a los ciudadanos con problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos en la compra de sus viviendas.

• Promoveremos, en colaboración con la Junta de Castilla y León (si se prestan a ello), un programa para la construcción de apartamentos para jóvenes en régimen de alquiler, con el fin de facilitar su emancipación. Serán viviendas con un alquiler reducido.

• Mejoraremos, en coordinación con otras instituciones, las estrategias de movilización del parque de viviendas vacías en nuestra ciudad, incentivando su salida al mercado garantizando su conservación y derecho de cobro si se cede a la AGENCIA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA que crearemos.

• Desarrollaremos un protocolo con la Junta de Castilla y León para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal para que sean destinadas a personas usuarias de los servicios y urgencias sociales.

G) IMPULSAR LA REHABILITACIÓN y mejorar la accesibilidad de edificios y locales:

• Elaboraremos un Programa de Regeneración del Tejido Urbano y Ciudadano que contemple la actuación en el casco viejo, con las rentas más bajas, para conseguir su regeneración social y económica.

• Regeneraremos los espacios públicos con criterios de sostenibilidad ambiental, propiciando la rehabilitación del patrimonio edificado y la rehabilitación integral de barrios y unidades vecinales.

• Pondremos en marcha un programa de reforma-alquiler para jóvenes para que viviendas vacías que necesiten rehabilitarse sean puestas en el mercado de alquiler.

• Estableceremos vías de financiación, en forma de préstamo y/o subvenciones, a las comunidades de propietarios y ciudadanos que lo necesiten para acometer obras de rehabilitación de sus edificios en clave de eficiencia energética.

• Dotaremos de ayudas a las comunidades que carezcan de ascensor para su instalación, de tal forma que Soria sea una ciudad con todos sus edificios accesibles.

• Ayudaremos a los locales comerciales que necesiten apoyo para hacer accesibles sus negocios. Si lo solicitan, deberán estar incluidos en los proyectos de eliminación de barreras que ponga en marcha la comunidad a la que pertenecen.

• Informaremos a las comunidades, por medio de técnicos municipales, sobre las medidas de mejora de accesibilidad que se ajusten a lo establecido en la ITE (Inspección Técnica de Edificios).

H) HACER BARRIOS MÁS HUMANOS E INCLUSIVOS:

• Colaboraremos para que la vivienda social se encuentre ubicada en todos los barrios y núcleos de la ciudad; sin exclusión de ninguno de ellos, evitando los guetos en barrios y haciendo que toda la ciudadanía participe por igual en la ordenación de la ciudad como elemento constructor del futuro.

• Incorporaremos la perspectiva de género y la experiencia de los servicios sociales en el diseño urbanístico, para hacer espacios pensados para todos, sin desigualdades de género y que atiendan la diversidad de menores, mayores, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión, etc.

1.4. UNA SORIA DIVERSA, IGUALITARIA, QUE CONVIVE

En CIUDADANOS creemos en la construcción de una sociedad igualitaria, que lucha contra la violencia y cualquier desigualdad o discriminación de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) CONSTRUIR UNA CIUDAD RESPETUOSA CON LA DIVERSIDAD cultural, de género, religiosa, étnica y de origen. La inmigración es una oportunidad para el enriquecimiento cultural, el respeto mutuo y la integración social en torno a los valores de progreso que defendemos, por eso apostamos por políticas públicas que promuevan la integración, el respeto y la igualdad:

• Elaboraremos un Plan de Convivencia Social y Diversidad, independiente de las cuestiones de la memoria, que aborde la construcción de una Soria inclusiva, heterogénea, sin guetos y multicultural.

• Impulsaremos un Programa Municipal contra el racismo y la intolerancia asociada.

• Impulsaremos acuerdos de colaboración con centros educativos para que los estudiantes trabajen y refuercen valores fundamentales como la solidaridad, la empatía, el respeto mutuo y la convivencia.

• Diseñaremos e impulsaremos programas de formación para sensibilizar acerca de la realidad migratoria y de la importancia de una convivencia en paz, con respeto a los derechos humanos de todos y todas.

• Promoveremos redes de ciudades contra el racismo y la xenofobia.

• Favoreceremos la integración de mujeres inmigrantes de otras culturas y lenguas a través de la oferta pública de programas de aprendizaje de nuestra lengua oficial.

B) CONSTRUIREMOS UNA CIUDAD QUE TRABAJA LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

• Impulsaremos y reforzaremos el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a la accesibilidad para facilitar el acceso de los bienes, servicios y entornos a las personas con discapacidad.

• Realizaremos acciones de sensibilización, concienciación y conocimiento acerca de la diversidad funcional, para dar respuesta al desconocimiento por parte de la población general en torno a sus dificultades.

• Implementaremos medidas para facilitar una vida autónoma de las personas con discapacidad.

1.5. UNA SORIA SEGURA, GARANTE DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

A lo largo de la última legislatura, Soria ha mantenido unos altos niveles de seguridad que han hecho de ella la capital de Castilla y León con menor tasa de delitos y una de las ciudades más seguras del Estado.

En la nueva legislatura, el compromiso de CIUDADANOS, en lo que respecta al Servicio Público Policial, girará en seguir cumpliendo nuestra apuesta política y presupuestaria para alcanzar los niveles óptimos de presencia policial y culminar la reorganización de este; siempre con el objetivo de mantener los más altos estándares de seguridad ciudadana y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) AUMENTAR LA PRESENCIA Y LA LABOR DE PROXIMIDAD de los agentes locales en las calles de la ciudad:

• Aprobaremos las Ofertas Públicas de Empleo que sean necesarias y negociaremos un sistema de cobertura de vacantes temporales, de tal manera que podamos contar, de manera real, con el número de efectivos policiales previstos en plantilla y se garanticen los estándares mínimos de presencia en el servicio.

• Profundizaremos en la Reorganización del Servicio de Policía Local, poniendo el acento en la protección y asistencia a colectivos vulnerables, reforzando los Grupos de Violencia de Género y Menores, y poniendo en marcha uno especial de Mayores e Infancia.

• Pondremos en marcha el Observatorio Local para la Seguridad, con el fin de realizar un diagnóstico certero de los problemas de seguridad, seguir su evolución y elaborar las estrategias de respuestas adecuadas. Si a ello añadimos la reorganización y configuración de órganos permanentes de encuentro con la ciudadanía, habremos dado un paso muy importante para garantizar la presencia y proximidad del Servicio.

B) MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA EFICACIA de la actuación policial:

• Trabajaremos en la adecuación del binomio agente-destino para garantizar una mayor profesionalización y eficacia en las distintas unidades. Para ello, abordaremos la reforma del Reglamento de Destinos.

• Crearemos la Unidad Técnico-Policial para que, mediante la explotación de los datos, se puedan diseñar métodos, tiempos, protocolos, etc. de actuación.

• Elaboraremos un Plan de Formación para capacitar de manera continuada a nuestros agentes en las distintas especialidades.

C) POTENCIAR la atención policial a los Barrios de Soria.

D) CREAR una Unidad de Medio Ambiente con agentes especializados para intervenir en la Ciudad y en los Barrios. Para ello, elaboraremos un estudio de necesidades sobre dotaciones y funciones.

E) MEJORAR LA COMUNICACIÓN con la Ciudadanía.

• Acercaremos y facilitaremos la comunicación con la ciudadanía, haciendo uso de las redes sociales (Twitter, Facebook, Web de la Policía Local, Blog, etc.) y constituyendo un gabinete de prensa del Servicio Público Policial.

2. UNA CIUDAD CON PERSONALIDAD PROPIA

2.1. SORIA CULTURA

Soria rezuma cultura por los cuatro costados y puede convertirse en un referente en este ámbito. La apuesta decidida por la cultura, en la que trabajamos en CIUDADANOS, generará un beneficio social, incentivará la puesta en marcha de industrias creativas y constituirá un atractivo turístico destacado.

En CIUDADANOS trabajaremos por la consecución de una política cultural más integral, local, sostenible, estable, democrática y, sobre todo, coordinada y planificada estratégicamente. Queremos una oferta cultural equilibrada y plural, con personalidad, identidad y tradición; aunque también apostamos por la innovación.

Trabajaremos en cuatro líneas de actuación: por la gobernanza de la cultura, mediante democracia y participación; por la creación local, promoviendo la formación; por el acceso universal a la cultura, y por el retorno social y el bien común.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) POTENCIAR los principales elementos y herramientas de la cultura:

• Planificaremos la política cultural del Ayuntamiento huyendo de la improvisación, la frivolidad y el amiguismo.

• Realizaremos de un Plan de Equipamientos Culturales que incluirá un mapa de necesidades y una redefinición de funciones.

• Potenciaremos el uso de plazas y calles como escenarios para el desarrollo de actividades y manifestaciones culturales.

• Acercaremos las actividades culturales a los distintos barrios de la ciudad.

• Colaboraremos con la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León para analizar, planificar, vertebrar, articular y, sobre todo, evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico.

B) CONSOLIDAR unidades y proyectos culturales:

• Archivo Municipal. Consideramos imprescindible incrementar, conservar y difundir el patrimonio documental y bibliográfico del Ayuntamiento modernizando el Archivo Municipal y facilitando su acceso a los investigadores y al público. Para ello, aumentaremos la dotación económica para la catalogación y digitalización de fondos que haremos accesibles a través de la Web municipal. Colaboraremos con centros educativos, para la realización de visitas, y organizaremos exposiciones y colaboraciones con otras entidades de diferente naturaleza para la difusión de los fondos. Es decir, dotaremos al Archivo Municipal de programación.

• Banda Municipal como servicio público municipal: Optimizaremos la programación de la Banda Municipal. Trabajaremos en una oferta musical intergeneracional adaptada a cada tipo de público, desde las personas más jóvenes hasta las más mayores. Esto también implica reforzar sus actuaciones en barrios, centros culturales, asistenciales, educativos… y aumentar su presencia en la agenda cultural de la ciudad. Potenciaremos las colaboraciones de la Banda con otras agrupaciones musicales y solistas y ofreceremos formación continua a sus miembros.

• Proyectos culturales. Aumentaremos hasta los 100.000 euros la partida de subvenciones culturales para apoyar iniciativas que promocionan, crean, forman y difunden la cultura.

• Fiestas de San Juan: trabajaremos para modernizar y actualizar las fiestas de San Juan, convirtiéndolas en unas fiestas más transparentes, participativas y del siglo XXI. Desde el martes a escuela de 2023 los principales propósitos y con el compromiso de cumplirlos en un plazo no superior de 6 meses serán:

✓ Reestructuración de las 12 cuadrillas para buscar el equilibrio entre las mismas

✓ Adquirir los 4 locales de cuadrilla que faltan, para que todas las cuadrillas tengan un local asignado y de titularidad municipal.

✓ PEÑAS: Instalación de servicio de agua y saneamiento en Valonsadero, tener agua en los chiringuitos de las Peñas les permitirá gestionar de mejor manera la limpieza e higiene en los chiringuitos. Dejar de estar alegales por no tener aprobación de otras administraciones, pues sin agua es imposible.

▪ concesión administrativa por (10-15) años del chiringuito a cada peña, mediante procedimiento abierto o restringido o como mejor convenga a las peñas.

▪ Ayudas en la mejora de las instalaciones de los chiringuitos, con préstamos al 0% de interés y con ayudas para la correcta colocación de estos.

▪ Los chiringuitos son una forma de financiación para las peñas, y el 100% de los beneficios revierten en la hostelería y establecimientos de SORIA.

• Desarrollaremos campañas movilizadoras de conciencia ciudadana, promocionaremos espacios para el asociacionismo e introduciremos la cultura dentro del Plan General de Ordenación Urbana como parte del desarrollo de la ciudad.

• Impulsaremos eventos, iniciativas y temáticas que conjuguen patrimonio y acción cultural.

2.2. SORIA, CON LA EDUCACIÓN, sobre todo en propuestas muy concretas:

En CIUDADANOS creemos que hay mucho que decir en materia de propuestas a nivel municipal para que aumenten las ofertas formativas.

• Insistiremos en reclamar los estudios de Medicina injustamente suprimidos.

• Lucharemos por incrementar la oferta en Formación Profesional.

• Impulsaremos los estudios ya presentes con gran perspectiva de futuro.

2.3. SORIA CASTELLANA Y ESPAÑOLA

Soria se abre al presente y al futuro del Castellano. Desde CIUDADANOS queremos fomentarlo como una herramienta de cohesión social que suponga una vía para la consolidación de una sociedad y ciudadanía plural y moderna.

Turismo y CASTELLANO: queremos convertir el aprendizaje del CASTELLANO en un atractivo turístico. Queremos diversificar las actividades relacionadas con el estudio del idioma para que aquellas personas que realizan estancias de aprendizaje del castellano puedan familiarizarse con nuestra ciudad, disfrutando de los atractivos culturales y turísticos de Soria. Las academias de idiomas de la ciudad, el campus Universitario de Soria, así como la Escuela Oficial de Idiomas serán los escenarios donde trabajar esta iniciativa y establecer colaboraciones permanentes.

2.4. UNA SORIA PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE

Desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) MEJORAR programas como:

• Aprobar un nuevo Plan de Participación Ciudadana para la legislatura, que incluya una revisión del funcionamiento de los órganos de Participación.

• Modificar el Reglamento de Participación Ciudadana y de Pleno para, entre otras cosas, ampliar la posibilidad de presentación de mociones al Pleno y mejorar la presentación de mociones por parte de la ciudadanía.

• MODIFICAR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO.

• Crear en la Administración Municipal el Tribunal Económico-Administrativo Municipal. Será el encargado de conocer y revisar de manera vinculante para el Ayuntamiento y gratuito, de las reclamaciones de los ciudadanos contra los tributos, tasas y exacciones municipales en general, para evitarles acudir a la Jurisdicción ordinaria. Se dotará de medios profesionales idóneos y materiales adecuados.

B) IMPULSAR programas y actividades de participación ciudadana individual o asociada:

• Impulsaremos los programas de apoyo a las actividades del movimiento asociativo.

• Consolidar el Observatorio de Participación Ciudadana como una herramienta estable que asegure la evaluación y mejora continua de la política municipal de participación.

• Elaboración de un “Plan para fomentar la participación” vinculado al “Estudio sobre las formas de participación en la ciudad” en todos los elementos y herramientas participativas, sean de competencia municipal o no municipales (procesos electorales). Elaboraremos los murales atendiendo a nuevas cláusulas tanto geográficas, para que se repartan por los distintos barrios, como temáticas para reflejar temáticas representativas de la ciudad todavía no reflejadas: jazz, magia, deporte, etc.

C) REFORZAREMOS la transparencia en el ejercicio de las políticas públicas:

• Potenciaremos el Portal de Transparencia y el de Rendición de Cuentas del Gobierno municipal, respondiendo a la máxima de “somos claros”, y las agendas del alcalde y de todos los cargos políticos serán públicas.

• Para cualquier gasto, lo motivaremos, indicaremos el resultado esperado y será evaluado y publicado.

• Abriremos las licitaciones a todos los proveedores.

• Nuestro alcalde rendirá cuentas en una Asamblea Ciudadana anual donde explicará los logros alcanzados cada año y justificará las cuestiones que no se hayan materializado.

• Facilitaremos el conocimiento de los proyectos urbanísticos mediante la exposición de sus documentos más representativos en el Portal de Transparencia y en lugares públicos y accesibles.

• Potenciaremos y daremos un uso al Consejo Municipal de Transparencia.

• Avanzaremos en la implantación de la E-Administración para facilitar la relación del Ayuntamiento con la ciudadanía y agilizar procesos y procedimientos.

3. UNA CIUDAD QUE BUSCA SU FUTURO

3.1. UNA SORIA MODELO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

En CIUDADANOS creemos que es necesario consolidar UN proyecto de ciudad para seguir incrementando el uso del transporte público universal, accesible y eléctrico; ampliar las zonas peatonales y reducir las emisiones contaminantes.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) POTENCIAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:

• IMPULSAREMOS los proyectos de movilidad eléctrica: Bus Eléctrico Inteligente.

• Avanzaremos en el diseño y extensión de las zonas de calmado de tráfico. Haremos más transitable la zona de adoquinados

• Elaboraremos un mapa de aparcamientos y estudiaremos nuevas necesidades de parkings disuasorios, parkings comerciales (de rotación) y parkings nocturnos en barrios.

• Potenciaremos la construcción de carriles bici segregados o especialmente protegidos y mejoraremos la seguridad en los ya existentes.

• Mejoraremos las conexiones del núcleo urbano con las zonas industriales con la habilitación de carriles bici.

• Elaboraremos un Plan de Mantenimiento de calzadas ciclistas.

• Ampliaremos el número de aparca bicis en zonas escolares y en espacios de ocio.

• Mejoraremos la regulación de la circulación de bicicletas por las zonas peatonales e incidiremos en el cumplimiento de la normativa.

• Regularemos el uso de patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal.

• Pondremos en marcha las medidas del Plan contra las Dobles Filas en Centros Escolares.

B) FORTALECER, el transporte público es un servicio público clave para el desarrollo de una adecuada movilidad en Soria:

● Reordenaremos recorridos y mejoraremos servicios y frecuencias en los barrios.

● Renovación de los autobuses y progresiva electrificación de la totalidad de la flota.

● Impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías para la gestión de la flota.

● Colocaremos paneles informativos del tiempo de espera en todas las paradas de las líneas.

● Aumentaremos los servicios a polígonos industriales en horas de entrada y salida de empresas.

● Mejoraremos los servicios de transporte público en la zona rural del municipio.

C) DESARROLLAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL para eliminar riesgos, reducir las víctimas por accidentes y mejorar la convivencia de los usuarios de la vía pública:

• Los semáforos de la ciudad llevan 20 años sin contrato de mantenimiento, esto se tiene que solucionar inmediatamente.

• Mejoraremos la regulación semafórica.

• Diseñaremos itinerarios peatonales seguros, señalizados e iluminados para proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente, menores y mayores.

• Acometeremos actuaciones prioritarias en los siete puntos negros de la ciudad.

• Aplicaremos medidas específicas de seguridad vial y de diseño urbanístico para Los Royales y Avenida de Valladolid.

• Colaboraremos con los centros educativos y el Consejo Escolar Municipal para desarrollar un programa de caminos escolares seguro.

• Impartiremos talleres de educación vial (peatón/conductor) en centros escolares y centros sociales.

• Destinaremos una parte del dinero recaudado en multas de tráfico al desarrollo de acciones de mejora de la seguridad vial.

3.2. UNA SORIA HABITABLE, DINÁMICA Y SOSTENIBLE

Desde CIUDADANOS impulsaremos convertir a Soria en una capital europea verde, en la búsqueda de conseguir candidatura a los premios European Green Capital Awards, que premian a las urbes con mejor gestión medioambiental que sirva de modelo para otras ciudades. se debe realizar en base a dos principios esenciales: responsabilidad y compromiso. Responsabilidad en la gestión y compromiso con las generaciones futuras para que puedan disfrutar de los recursos naturales.

El cambio climático es una amenaza presente que exige la adopción de medidas y el desarrollo de políticas urgentes. Y Soria debe estar a la altura.

En ese sentido, desde CIUDADANOS dedicaremos todo nuestro esfuerzo a potenciar el espíritu green y asumir nuevos retos: crecimiento urbanístico sostenible, actuación imitando los ciclos naturales, recuperación de la biodiversidad, reducción de la huella ecológica, integración de los planes municipales con evaluación de su afección territorial y sostenible, nuevas soluciones y oportunidades para la ciudadanía, y una gobernanza para el cambio.

Para que Soria pueda ser seleccionada para el título de Capital Verde se evalúan 12 indicadores ambientales establecidos:

1. Cambio climático: mitigación

2. Cambio Climático: adaptación

3. Movilidad urbana sostenible.

4. Uso sostenible de la tierra.

5. Naturaleza y biodiversidad.

6. Calidad del aire.

7. Ruido.

8. Residuos.

9. Agua.

10. Crecimiento verde y eco-innovación.

11. Rendimiento energético.

12. Gobernanza.

Cada uno de los indicadores es evaluado de forma independiente por un panel de expertos internacionales en sus respectivos campos.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) IMPULSAR la ciudad circular:

• Apostamos por la economía circular con el objetivo de reducir el consumo de materias primas. Potenciaremos las campañas de concienciación sobre un uso correcto a la hora de reciclar. Bajo el lema “lo que se consume, vuelve”, favoreceremos la estrategia 4R: reducción, reutilización, reciclaje y recompra.

• Incrementaremos los porcentajes de recogida selectiva. Las basuras tienen que pasar a ser materias primas de segunda generación.

• Apostamos por el autoconsumo y por el autoconsumo compartido, sacando el máximo rendimiento a la producción de energía y aprovechando los residuos que no se puedan incorporar a la cadena de valor para producir energía a través de la valorización energética.

• Realizaremos campañas de concienciación sobre las ventajas de un uso correcto del reciclado.

• En colaboración con otras administraciones, repartiremos bolsas biodegradables para los residuos de materia orgánica y bolsas 100% elaboradas con plástico reciclado, identificadas por colores y residuo para facilitar el reciclaje y mejorar los porcentajes de un óptimo reciclaje.

• Mejoraremos las infraestructuras de recogida de residuos.

• Recuperaremos espacios degradados de la ciudad, vertederos incontrolados y mejoraremos los caminos rurales.

B) POTENCIAR la ciudad libre de emisiones y resistente al cambio climático:

• Impulsaremos las infraestructuras verdes en la ciudad.

• Crearemos nuevos parques y jardines públicos.

• Apostaremos por el ajardinamiento temporal de los solares vacíos.

• Impulsaremos el programa de jardines comunitarios.

• Enverdeceremos nuestras rotondas, isletas y vía pública con variedades autóctonas, que mejor que adapten, siempre con criterios de sostenibilidad.

• Trabajaremos el enverdecimiento de las cubiertas, azoteas y patios de edificios.

• Apostaremos por un mantenimiento más ecológico de nuestras zonas verdes desechando productos dañinos para el medio natural y la salud.

• Implantaremos sistemas de riego inteligentes.

• Impulsaremos la rehabilitación de barrios, avanzando hacia la creación de ecobarrios, que incorporen espacios urbanos más verdes y sostenibles.

• Zonificaremos el alumbrado y haremos un uso dimensionado y racional del mismo.

• Utilizaremos luminarias y sistemas de iluminación eficientes que mejoren consumos y minimicen impactos.

• Utilizaremos criterios de edificación bioclimática en las infraestructuras asociadas a los espacios verdes.

• Impulsaremos la rehabilitación y la mejora del comportamiento energético del parque edificatorio residencial y no residencial.

• Fomentaremos la nueva construcción con los objetivos establecidos en la normativa europea para los edificios de consumo de energía casi nulo.

• Apostaremos por la biomasa, fotovoltaica, geotermia y aerotermia.

• Incorporaremos las energías renovables en la edificación de uso residencial, comercial e institucional.

• Promocionaremos las agrupaciones voluntarias de usuarios de edificios para la implantación y utilización conjunta de sistemas de generación de energía.

C) CONSTRUIR una administración ejemplarizante:

• Apostaremos por la compra pública verde.

• Compraremos vehículos de bajas emisiones.

• Estudiaremos la compra agrupada de energía para favorecer la compra de energía verde entre diferentes instituciones, siempre vista desde un criterio de sostenibilidad y reducción de emisiones de GEI.

• Constituiremos un grupo de trabajo con presencia de todos los grupos municipales para realizar un estudio desde el punto de vista de la sostenibilidad y la eficacia sobre el servicio de gestión de residuos, acorde a los intereses de la ciudad y los trabajadores/as, que valore y compare diferentes alternativas, entre las que se incluya la gestión directa.

• Crearemos rutas y paseos saludables que inviten a la participación ciudadana y a la creación de una red ciudadana “verde”.

• Desarrollaremos programas que acerquen la naturaleza a las personas con diversidad funcional.

D) GARANTIZAR el bienestar de los animales:

• Trabajaremos para proteger el bienestar de los animales. El bienestar animal es una preocupación de la ciudadanía que merece ser atendido.

• Colaboraremos en el desarrollo de campañas de “abandono cero” y adopción de animales.

• Seguiremos trabajando con colectivos que promueven la adopción de perros y que trabajan en el control de las colonias de gatos callejeros.

3.3. UNA SORIA ACTIVA, EN DESARROLLO Y OPORTUNIDADES

Para CIUDADANOS, el empleo es una de las prioridades de la ciudad.

Frente a esta realidad, las decisiones que adoptemos desde el Ayuntamiento deberán ir encaminadas a la generación de nuevas oportunidades para la generación de actividad económica y nuevos empleos con unas condiciones dignas.

Desde el Ayuntamiento podemos contribuir adoptando medidas que nos permitan ser más competitivos y atraer más inversiones, facilitando la implantación de nuevas empresas en nuestro municipio.

Somos una ciudad de personas emprendedoras y, como tal, tenemos la obligación de fomentar esa creatividad y de dar salida a las buenas ideas que son las que contribuyen a que Soria progrese.

También sabemos que el comercio minorista es clave para el estímulo y la activación de la vida social y económica de nuestras calles, barrios y municipios. Por eso nuestra política comercial debe ir encaminada a dotar al comercio soriano de ayudas y herramientas que mejoren su posición competitiva.

Y junto a empresas y comercios, el turismo sigue siendo una fuente de actividad y riqueza todavía por explotar. Queremos conseguir que Soria sea un centro turístico aprovechando su situación geográfica y todo lo que tiene por descubrir.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) GENERAR las condiciones necesarias para favorecer el emprendimiento, la instalación de nuevas empresas y la generación de empleo de calidad:

• Saldremos a atraer empresas, colaborando con “Invest In Soria”.

• Ofreceremos suelo industrial a bajo precio.

• Abriremos las licitaciones municipales a todos los proveedores sorianos, ya indicado anteriormente.

• Agilizaremos al máximo la burocracia y los trámites administrativos necesarios para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y comerciales. Reduciremos al mínimo imprescindible los requisitos para que un negocio pueda empezar a funcionar.

• Reforzaremos los planes de empleo y el Ayuntamiento promoverá la ocupación por periodos de seis meses, a personas paradas de larga duración o imposibilidad de acceder al mercado laboral para realizar tareas complementarias de mantenimiento de limpieza, zonas verdes y vía pública.

• Implantaremos un Plan Integral de Mejora de los Polígonos Industriales. Queremos zonas industriales con servicios e infraestructuras modernas que ayuden a mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas, con mejor iluminación y señalización.

• Seremos reivindicativos en las conexiones de Soria con el exterior, con objetivo preferente en la comunicación con los ejes económicos vertebradores: Madrid, Valle del Ebro, Arco Mediterráneo y Eje Atlántico.

B) APOYAR al comercio local ofreciéndoles herramientas para impulsar su actividad, toda una garantía para la revitalización de calles y barrios:

• Impulsaremos la cooperación en el pequeño comercio para compartir sinergias que les hagan más competitivos, redundando así en la dinamización y revitalización de zonas comerciales.

• Apoyaremos la innovación y el desarrollo de estrategias de adaptación a nuevos hábitos de compra y venta; además de ampliar y reforzar iniciativas ya en marcha como el asesoramiento, formación en nuevas tecnologías, etc.

• Pondremos en marcha políticas para incentivar el alquiler de locales comerciales vacíos. Queremos posibilitar la bajada de los alquileres para que vuelvan a tener actividad comercial.

• Revitalizaremos los mercados de barrio y fomentaremos los centros comerciales abiertos.

C) DESARROLLAR el turismo en Soria y buscar nuevas fórmulas de promoción. Soria tiene un patrimonio histórico y natural muy importante que hay que impulsar más para atraer visitantes y alargar las pernoctaciones ampliando e impulsando la oferta turística en colaboración con el sector:

• Promocionaremos nuestra ciudad con sus más importantes valores en su mercado emisor preferente como es el interior.

• Potenciaremos alianzas con el resto de las instituciones para dar una mayor visibilidad a Soria liderando estrategias provinciales.

• Trabajaremos la marca Soria Verde/Natural/Vida/Deportiva.

• Desarrollaremos un plan estratégico para convertir Soria en destino de turismo congresual en colaboración con las grandes marcas y profesionales de prestigio que lideran sectores profesionales en nuestra ciudad.

• Aprovecharemos las sinergias entre comercio y turismo, promocionando el turismo comercial y generando eventos de ciudad que dinamicen la hostelería y el comercio.

• Convertiremos Soria en destino turístico inteligente.

• Desarrollaremos aún más el turismo deportivo. Soria tiene una red de instalaciones deportivas envidiable; magníficos parques, paseos y parajes naturales en su entorno donde practicar deporte; además de capacidad para organizar eventos deportivos que atraigan a miles de visitantes.

3.4. SORIA, CAPITAL DEL DEPORTE

SORIA es verde y es deportiva. Pero todavía no ha explotado la potencialidad que en lo deportivo le confieren sus instalaciones y la actividad física que cada día practican miles de vecinos.

Desde CIUDADANOS vamos a trabajar para que el deporte se convierta en un eje básico de la gestión municipal y así hacer de nuestra ciudad la Capital del Deporte. El deporte entendido como actividad física, como práctica saludable y como oportunidad para el desarrollo de proyectos económicos y turísticos.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) MANTENER ADECUADAMENTE LAS INSTALACIONES deportivas y potenciar otras. Son el soporte sobre el que descansa la programación deportiva:

• Dentro del Plan director de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones, incluiremos un ambicioso programa de adecuación y mejora de la red de instalaciones deportivas, dando preferencia a aquellas que necesitan adaptarse a las normativas de seguridad

• Completaremos la oferta de disciplinas deportivas que todavía no tienen lugar para su desarrollo, con la colaboración de federaciones y deportes de la Junta de Castilla y León

• Iniciaremos negociaciones para adquirir el antiguo colegio de San José, RR.PP. Franciscanos, al objeto de convertirlo en una residencia para deportistas.

• Junto con la universidad y la JCYL, promoveremos la ampliación de los estudios y las titulaciones en deportes.

B) MEJORAR la oferta deportiva para insertar la actividad física y el deporte en la vida de las personas como fuente de salud, de disfrute y de convivencia y relación social:

• Elaboraremos una programación con una oferta amplia y variada que posibilite la práctica dirigida o libre.

• Potenciaremos el valor educativo del deporte escolar y mejoraremos el uso de los equipamientos de los centros educativos, en colaboración con las administraciones competentes. Así trataremos de crear la Carta del Deporte Escolar.

• Combatiremos la sedentarización, poniendo en marcha una App para que la ciudadanía pueda iniciarse en el ejercicio físico aprovechando los equipamientos deportivos y espacios de la ciudad. Esta propuesta de ejercicio estará pensada de forma fundamental para personas no deportistas, con una vida sedentaria.

• En torno a la fecha de celebración del Día Internacional del Deporte (6 de abril) impulsaremos un programa de actividades para dar visibilidad a la práctica saludable y deportiva.

C) CONSTRUIR una ciudad que ponga sus espacios a disposición de la actividad física:

• Contemplaremos la propia ciudad, sus instalaciones, su vía pública, paseos, parques, sendas…, como un espacio posibilitador de actividad física y por tanto como un elemento necesario para el desarrollo del proyecto de Capital del Deporte.

• Configuraremos espacios, instalaciones y elementos urbanos para la práctica deportiva libre, lo que supondrá todo un cambio en la mentalidad de los servicios municipales integrados en esta filosofía.

• Impulsaremos el programa de parques abiertos, dotándolo de más contenido y medios.

• Atenderemos a jóvenes y adolescentes que demandan nuevos espacios para la práctica de modalidades deportivas emergentes.

• Realizaremos una jornada anual de deportes minoritarios para su visibilización.

D) MEJORAR LA EFICACIA DE LAS AYUDAS destinadas al deporte de base y a la organización de eventos deportivo:

• Buscaremos la máxima eficiencia de los recursos públicos, como apuesta por el interés general.

• Apostaremos principalmente por la concesión de becas y subvenciones

• Potenciaremos el sistema de abonados como eje fundamental de acceso a la práctica deportiva. Realizaremos ajustes que simplifiquen las bonificaciones. Propondremos categorías para universalizar una cuota más reducida para la categoría de jóvenes.

• Desarrollaremos un catálogo de ayudas destinadas a la organización e infraestructuras de grandes eventos deportivos.

• Trabajaremos en una mejor calendarización de los grandes eventos deportivos para que la ciudad aproveche mejor su impacto económico.

E) IMPULSAR la investigación en torno al deporte y la salud:

• Desarrollaremos el Espacio de Investigación Universitario junto con el CAMPUS UNIVERSITARIO DE SORIA.

• Desarrollaremos un programa sociosanitario dirigido a toda la ciudadanía que permita dirigir y mejorar sus hábitos deportivos.

• Acordaremos con deportistas de élite el desempeño del papel de Embajadores del proyecto de Capital del Deporte.

• Promocionaremos Soria para que acoja el desarrollo de proyectos relacionados con la medicina deportiva.

3.5. SORIA BARRIO A BARRIO, CALLE A CALLE

Desde Ciudadanos aspiramos a hacer de Soria una ciudad cohesionada donde la calidad de vida de nuestros vecinos no dependa del barrio en el que vivan. No queremos que haya vecinos de primera y de segunda, en función de su lugar de residencia.

Mejorar el mantenimiento de la vía pública será una de nuestras prioridades. El estado de aceras y viales, de la iluminación o de las zonas infantiles y de esparcimiento deja en ocasiones mucho que desear y su mejora es un objetivo que nos hemos planteado.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a:

A) Creación de Brigadas de Acción Inmediata en vía pública (aceras y calzada), iluminación y parques infantiles.

B) Elaboraremos un Plan Director de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales para mejorar su estado y los servicios que acogen. Escuelas infantiles, centros cívicos, instalaciones deportivas y otros recursos municipales formarán parte de este plan.

Pero, además, creemos que toda ciudadanía merece disfrutar de un barrio sostenible, eficiente, con servicios; un barrio cómodo para las personas. Es por ello por lo que planteamos una serie de actuaciones, algunas de ellas propuestas vecinales que asumimos y nos comprometemos a llevar a cabo.

C) Elaboraremos un Plan Director de Intervención en Barrios, a diez años, que, con una dotación económica anual comprometida, nos permitirá ir acometiendo las siguientes actuaciones:

• Impulsaremos un Plan Urgente de Intervención Urbanística para sustituir el mobiliario urbano y las luminarias deterioradas u obsoletas.

• Revisaremos las parcelas y jardines: limpieza y actualización arbolado.

• Reformaremos los pasos de cebra y rotondas

• Controlaremos la emisión de malos olores.

3.6. UNA SORIA CON UNA FISCALIDAD JUSTA PARA IMPULSAR SERVICIOS

Desde CIUDADANOS defendemos una política fiscal ordenada, justa y progresiva. Nuestra ciudad ofrece a la ciudadanía una gran cantidad de servicios públicos que debemos mantener e incluso mejorar y eso pasa por hacerlos sostenibles con la ayuda de todos, aportando más quien más tenga, pero con criterio de eficiencia en el gasto para solicitar al ciudadano los impuestos en razón al servicio ofrecido.

Pero también queremos el compromiso firme de La Junta de Castilla y León a la hora de aportar financiación, al igual que nos planteamos la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que nos permitan mantener y desarrollar nuevos programas y servicios.

En estos últimos años la carga impositiva al ciudadano ha crecido bastante más que el coste de la vida IPC y por eso congelaremos los impuestos municipales.

Es por todo ello que desde CIUDADANOS nos comprometemos a APLICAR UNA FISCALIDAD justa y progresiva:

• Trabajaremos en el desarrollo de una fiscalidad justa y progresiva donde cada ciudadano aporta lo que le corresponde y reciba en función de sus necesidades.

• Crearemos la cuenta del contribuyente para que cada persona o familia sepa a principios de año lo que en ese ejercicio debe abonar al Ayuntamiento en tasas e impuestos y pueda fraccionar los pagos.

• Crearemos una unidad municipal, en el departamento de Hacienda, para la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.

• Haremos frente a la elusión y fraude fiscal.

• Acordaremos con el Gobierno Autonómico aportaciones a largo plazo.

• Actualizaremos el inventario municipal.

• Aplicaremos tasa 0 en licencias de apertura a emprendedores y nuevos autónomos, que creen su propio empleo.

• Estableceremos deducciones y/o bonificaciones al impuesto de bienes inmuebles IBI en función de supuestos como:

➢ Nuevos emprendedores que inviertan en adquisición de locales de su negocio estable.

➢ Autónomos que creen empleo estable por cuenta ajena

• Revisión de la distribución de las CATEGORIAS DE LAS CALLES para adaptar su situación real a las tasas e impuestos que se abonan.

• Estudiaremos incentivos para los propietarios que faciliten el alquiler de larga duración y una bolsa de vivienda que les ponga en contacto con arrendatarios interesados.