Soria 'Ya! trabaja en programas para elecciones autonómicas y locales

Lunes, 10 Marzo 2025 14:09

Soria ¡Ya! está trabajando ya de cara a configurar programas y candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y locales en Soria.

El portavoz de la plataforma ciudad, Angel Ceña, ha reconocido a preguntas de los periodistas que, por mucho que se retrasen las elecciones autonómicas, se celebrarán a mediados de marzo de 2026.

“Creo que Mañueco con las encuestas de intención de voto que hay actualmente encima de la mesa, no apretará ese botón electoral anticipado porque no tiene mucho interés y recorrido, ya que seguiría dependiendo probablemente de Vox para formar gobierno y a lo mejor ahora Vox no está por la labor”, ha asegurado.

Los últimos sondeos electorales apuntan que, en el peor de los escenarios, Vox podría conseguir nueve procuradores (tiene actualmente trece).

Por ello, Ceña ha considerado que el presidente de la Junta agotará su mandato.

Soria ¡Ya! está preparando una estrategia para estas elecciones autónomicas y también está trabajando para confeccionar listas electorales para las municipales –en mayo de 2027-.

“No está decidido presentarnos a las municipales pero estamos trabajando en una idea de posible concurrencia”, ha avanzado.