Soria ¡Ya! tacha de inconcreta la conexión intermodal

Jueves, 30 Marzo 2023 14:35

La plataforma Soria ¡Ya! ha censurado este jueves la resolución del MITMA para poner en marcha el viaje intermodal entre Soria y Calatayud. A su juicio, son medidas inconcretas, lejos de la solución que necesita Soria.

Tras el anuncio de puesta en marcha del Sistema de Viajes Intermodales hacia la Estación AVE de Calatayud anunciada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde Soria ¡YA! han realizado hoy varias observaciones sobre la lectura de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se establece este procedimiento que se ha publicado el 29 de marzo de 2023 en la Sede Electrónica Del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.

La Ley de presupuestos decía que esta resolución debería haberse dictado en los dos primeros meses del año y se ha dictado el 28 de marzo de 2023. Como siempre, tarde y mal.

Llama la atención de Soria ¡Ya! que esta Resolución incumple el mandato general de la disposición adicional 108ª de la ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos del Estado para el año 2023.

Y lo incumple porque tanto el artículo 1 como el artículo 3.1 de la Resolución establecen que sólo son beneficiarios de las bonificaciones los ciudadanos

residentes en la provincia de Soria que adquieran un billete intermodal. Y esto no es en absoluto lo que dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Tal como indica el texto de la disposición adicional de la Ley de Presupuestos, no se restringe en absoluto la bonificación para los viajeros. No podemos entender que se aplique sólo a los residentes empadronados en la provincia de Soria.

Además, hay que tener en cuenta que el sistema de transporte público de viajeros lo utilizan residentes, pero también se utiliza para hacer turismo, para acudir al trabajo, para viajes familiares o para otras obligaciones.

Es una restricción que no tiene sentido, además de ser discriminatoria.

Desde Soria ¡YA! han instado a los responsables del Ministerio que dirige Raquel Sánchez que nos lo aclaren y expliquen para poder entenderlo. Es difícil de entender.

Además, lo que establece esta Resolución es que son las empresas ferroviarias las que deben comunicar a la Dirección General de Transporte Terrestre las condiciones de prestación, horarios y municipios en los que se va a ofrecer este servicio intermodal.

"No nos parece muy racional esta opción, pues lo lógico es que sea la propia Dirección General de Transporte Terrestre o la Secretaría de Estado de

Transportes las que fijen las condiciones. Son estos organismos los que tienen los conocimientos de las condiciones sociales, demográficas, etc. en las que va a operar este sistema de transporte y no se pueden dejar al albur de los criterios económicos que pueden buscar las empresas prestadoras del servicio", ha puntualizado.

A esto ha añadido que el propio procedimiento para poder iniciar la prestación es muy indeterminado en cuanto al tiempo y a su concreción real. Es la empresa prestadora de servicios ferroviarios la que debe comunicar a la Dirección General de Transporte Terrestre las condiciones de prestación horarios y municipios.

Sin plazo alguno, cuando le venga bien.

Después la Dirección General de Transporte Terrestre también en un plazo indeterminado debe realizar una propuesta de

resolución. Contra esta propuesta de resolución la empresa ferroviaria tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Y finalmente la propia Dirección General de Transporte Terrestre va a emitir una resolución que apruebe la

adhesión al sistema de bonificaciones.

La Resolución no aclara qué forma de transporte público dará el servicio. Habla puede ser en VD (autobús), VT (taxi) o VTC (alquiler de vehículo con

conductor). Deja en el aire una medida que creemos que es necesario aclarar. Tampoco define el sistema de transporte a usar, sólo que será a la demanda.



Sí sabemos que la conexión de Soria al AVE tendrá una ayuda de 60 euros aunque, como es ya habitual con temas que afectan a Soria, aún sigue sin fecha.

Como se puede comprobar, estamos ante plazos y medidas inconcretas. Para los sorianos, que ya sabemos cómo funcionan estos temas, lo anunciado por el Ministerio no nos ofrece ninguna confianza.

Una vez más, los sorianos vemos cómo retrocedemos en lugar de avanzar, de cómo decisiones políticas tomadas por el hecho de ser pocos nos perjudican directamente. En este caso, hemos pasado de poder viajar en tren a Calatayud hasta 1985, año en el que el gobierno de Felipe González cerró la línea, a quizá poder hacerlo en el futuro en un medio de transporte sin determinar. Previamente, hemos sido testigos de la falta absoluta de compromiso del Gobierno de España, tanto con el PSOE como con el PP. Durante este tiempo nos han prometido un tren lanzadera fantasma, pero que costó 1 millón de euros, y un servicio de autobús de línea cuyo contrato canceló el Ministerio de Transportes sin recorrer un solo kilómetro.

El transporte público debe servir, además de favorecer la movilidad sostenible, para vertebrar el territorio, mucho más si este se encuentra en una grave crisis demográfica por la falta de servicios, que empuja a abandonar los pueblos de Soria y de la España Vaciada.