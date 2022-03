Soria ¡Ya! replica a campaña de desprestigio socialista

Lunes, 14 Marzo 2022 13:05

Ante las últimas declaraciones de representantes del PSOE y la campaña que está llevando a cabo este partido en redes sociales y medios de comunicación con el objetivo de menoscabar la imagen y trayectoria de Soria ¡YA!, en la que están participando destacados miembros tanto del PSOE de Soria como del PSOE de Castilla y León, la plataforma ha realizado este lunes una serie de consideraciones.

En primer lugar, la plataforma Soria ¡Ya! ha asegurado que entiende que este tipo de campañas son habituales en política para desgastar al oponente, "que aceptamos la crítica constructiva y que es un juego en el que vamos a hacer todo lo posible por no entrar", pero ha resaltado que resulta significativo que esta campaña llevada a cabo por el PSOE comenzase la semana posterior a las elecciones del pasado 13 de febrero.

"Somos conscientes de que molestamos y que nuestra presencia trastoca muchos planes y condiciona muchos cargos", ha apuntado en un comunicado.

Tras el antecedente de los ataques a Teruel Existe en enero de 2020, tras su apoyo a Pedro Sánchez, Soria ¡Ya! ha reconocido que esto ha sido algo que no le ha pillado por sorpresa, lo que no deja de ser algo desagradable.

"En esa ocasión, los mensajes llegaban desde sectores de la derecha, hoy son lanzados desde perfiles de Twitter vinculados al PSOE. Usuarios que se han dedicado a atacar la decisión de Soria ¡YA! de comenzar conversaciones con el PP al ser la fuerza más votada. En campaña repetimos por activa y por pasiva que estaríamos en disposición de negociar con la opción política con posibilidades de formar gobierno, ya fuera de un color o de otro, siempre que aceptara las reivindicaciones de nuestro programa. Las urnas hablaron y la balanza se inclinó al lado del PP, numéricamente no había más alternativas para negociar. Ante el vínculo de estas negociaciones con la posible presencia de Vox junto a PP en la Junta, dejamos claro en medios y al mismo Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, que en ese caso Soria ¡YA! se saldría de la ecuación, al no estar de acuerdo con los recortes de derechos que puso sobre la mesa el partido de Santiago Abascal para negociar con el Partido Popular, y no ser necesario nuestro apoyo al tener los votos suficientes", ha explicado.

A Soria ¡Ya! le llama la atención que desde el PSOE hayan criticado con tanta saña algo que ellos mismos hicieron en noviembre de 2021.

"Hace tan solo cuatro meses, el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, mantuvo una reunión con Alfonso Fernández Mañueco para poner fecha a proyectos pendientes como la Audiencia, la ‘revisión’ del proyecto del Centro de Salud Soria Norte y la estación. Es decir, un miembro del PSOE se reunió con el presidente de la Junta de Castilla y León, cuyo partido lleva 35 años en el poder, para conseguir beneficios para Soria capital. No entendemos por qué en el caso de las negociaciones de Soria ¡YA! con la misma persona y el mismo partido, se monta semejante campaña de desprestigio aduciendo los 35 años de olvido de la Junta, cuando los objetivos de ambas reuniones eran los mismos: conseguir proyectos e inversiones para Soria y provincia. Parece que el diálogo y la búsqueda de acuerdos es válida según quién sea el protagonista y según quién consiga beneficios para Soria y así ponerse la medalla", ha apuntado.

Las negociaciones de Soria ¡YA! con el PP, según ha señalado la plataforma, buscaban un compromiso claro con la provincia de Soria, consistente en destinar una partida del 12 por ciento de los fondos europeos de Castilla y León 2021-2027 para corregir los desequilibrios existentes en en las zonas despobladas establecidas por Europa, generados en los últimos 50 años.

Igualmente el movimiento ciudadano había solicitado disponer con urgencia de una segunda ambulancia medicalizada y de un helicóptero para emergencias sanitarias en la provincia de Soria unido a un proyecto piloto en la comunidad con visión nocturna.

"Desde el PP consideraron que estas demandas, calificadas como justas en las diferentes reuniones, no eran asumibles, por lo que prefirieron llegar a un acuerdo con VOX, con todas las implicaciones que eso tendrá a lo largo de la recién estrenada legislatura", ha apuntado.

Mesa de las Cortes

Para el movimiento ciudadano, esta campaña de desprestigio ha subido de nivel tras la votación de la Mesa de las Cortes de Castilla y León del pasado 10 de marzo.

Desde el PSOE se acusa a Soria ¡YA! de ponerse de perfil ante la extrema derecha por no votar a su candidata, Ana Sánchez.

"Desde el PSOE juegan con el desconocimiento del funcionamiento de las instituciones por parte de la ciudadanía y de cómo se eligen los cargos de la Mesa. A diferencia de la investidura del presidente de la Junta, no hay opción a oponerse a un candidato, es decir, no existe la opción de votar con un ‘No’, algo que habríamos hecho de haber sido posible, tanto al candidato de Vox como a la del PSOE. Es por esto que decidimos votar en ‘Blanco’", ha puntualizado.

No votar a la candidata del PSOE no es, para Soria ¡Ya!, ponerse de perfil ante la extrema derecha, es simplemente, desde la libertad de voto, no apoyar a una candidatura que no tenía posibilidades.

"Ante las opiniones que afirman que esto es como haber votado a Vox, cabe preguntarse: cuando el PSOE ha votado en el mismo sentido que Vox en el Congreso de los Diputados, ¿eso les convierte en socios o el PSOE se pone de perfil ante la extrema derecha porque le conviene? Nosotros tenemos clara la respuesta: no", ha subrayado.

Desde Soria ¡YA! han reiterado que hicieron todo lo que estuvo en su mano para que la presidencia de las Cortes acabara siendo del PP, negociando hasta el último minuto nuestro voto en blanco.

"Algo que el Partido Popular no aceptó, prefiriendo ceder la presidencia a Vox, y cerrando así cualquier apoyo por nuestra parte. Por mucho que se empeñen desde el PSOE, los únicos partidos que votaron al actual presidente de las Cortes fueron PP y Vox, nadie más", ha insistido.

"En momentos como este se echa de menos la política con mayúsculas. No se entiende que, estando el PSOE tan preocupado como está por la presencia de Vox en la Junta, no intentara llegar a acuerdos con el PP para evitarlo. En un momento en el que parece que los gestos de cara a la galería son más importantes que los hechos, es significativo que no haya imperado la madurez y responsabilidad política. Algo que ya pasó en 2016, cuando PSOE y PP acordaron la abstención del primero para favorecer la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, y de esta manera favorecer la gobernabilidad del país. Si no quiere nada con Vox, tampoco se entiende que no hayan renunciado a formar parte de la Mesa de las Cortes con una vicepresidencia, compartiendo espacio con la formación a la que piden que los demás hagamos un cinturón", ha declarado.

Soria ¡Ya! ha recordado que el voto de los sorianos y sorianas no pertenece a nadie más que a sí mismos, por lo que optaron por votar a la alternativa de Soria ¡YA! de una forma masiva.

19.800 votos llenaron las urnas el 13F, el 43 por ciento de los electores decidieron que el movimiento ciudadano era la opción más válida y adecuada para defender los intereses de Soria en las Cortes de Castilla y León.

"Pidieron un cambio, hacer las cosas de otra manera después de 38 años de bipartidismo más preocupado en mantener puestos y cargos, anteponiendo siglas a las necesidades de los sorianos y sorianas. Poner en duda esta decisión mayoritaria, como hicieron destacados miembros del PSOE en redes sociales, cuando no había pasado ni una semana de las elecciones, denota no saber aceptar el resultado de las urnas, claro y contundente, y poner en duda la capacidad de decisión de una mayoría de sorianos y sorianas, haciendo creer a la sociedad soriana que 19.800 votantes no entendieron nuestro mensaje en campaña", ha censurado.

Campaña de desprestigio

La ciudadanía no entiende, y así se lo han transmitido a Soria ¡Ya!, que el PSOE esté gastando fuerzas con una campaña de desprestigio contra Soria ¡YA! cuando hay sobre la mesa temas pendientes de su competencia, como la aplicación de las ayudas al funcionamiento de empresas de Soria, Teruel y Cuenca, la finalización de las autovías A-11 y A-15, la prometida por Pedro Sánchez reapertura de la línea Soria-Castejón o la puesta en marcha de la nueva cárcel al 100 por ciento, entre otros muchos proyectos que acumulan años de retrasos. Mucho trabajo por delante.

Es por esto que desde Soria ¡YA! han asegurado que van a huir siempre de este barrizal en el que se desenvuelven con comodidad partidos como PSOE o PP.

"Los ciudadanos de Soria, cansados de la bronca y del ‘Y tú más’, nos han votado para hacer las cosas de otra manera, de llegar a acuerdos y consensos que beneficien a la provincia, que traigan oportunidades a sorianos y sorianas. No nos han votado para estar perdiendo el tiempo en guerras de trinchera política, bajar al lodo o formar parte del ruido que no aporta nada. El único barro que vamos a pisar es de los problemas de los sorianos, ante los que nos debemos, que se merecen un respeto. A diferencia de PSOE o PP, nosotros no vamos a recibir las órdenes desde Madrid o Valladolid, las vamos a recibir desde Soria", ha recalcado.

Soria ¡Ya! ha señalado que es conscientesde que el camino va a ser largo y duro, por eso va a caminar despacio y seguro, porque va lejos.

"Un camino que no ha hecho más que comenzar y en el que nos vamos dejar las fuerzas para que la voz de los sorianos y de las sorianas se escuche por fin en las Cortes de Castilla y León, sin poner por encima de los intereses de los sorianos otros partidistas o unas siglas. Será el tiempo el que dé y quite razones", ha concluido.