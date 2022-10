Soria ¡Ya! recrimina a Junta falta de nuevas empresas

Miércoles, 05 Octubre 2022 07:17

Soria ¡Ya!, en su intervención ayer tarde en las Cortes de Castilla y León, ha recriminado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no sea capaz de enumerar las nuevas empresas que ha captado el Gobierno regional para su implantación en Soria en los últimos años.

El procurador por Soria, Ángel Ceña, ha recordado al presidente de la Junta que el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria 2017-2020 (prorrogado hasta 2021) tenía como principal objetivo, y medida estrella, la “captación de inversiones e inversores”.

Sin embargo, la realidad ha sido bien diferente.

Esas empresas, según ha manifestado Soria ¡YA!, no están por ningún sitio.

Por ello han considerado que, una vez finalizado el periodo de ejecución del primer Plan Soria, el resultado en cuanto a captación de nuevos proyectos ha sido nulo.

Soria ¡YA! también ha alertado de la disposición de suelo industrial en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, que según la propia Junta de Castilla y León tiene 19 parcelas con reservas formalizadas y sólo 4 libres.

Sin embargo, Soria ¡Ya! ha apuntado que no hay más que darse un paseo por allí y sólo la empresa soriana Embutidos Moreno Sáez está preparando el terreno para instalarse y tener capacidad de ampliar producción y plantilla.

Pero es que, según ha manifestado Soria ¡YA!, se habían prometido muchas más.

La agrupación ha alertado de la ingente cantidad de recursos públicos que se ha invertido en el PEMA para no ver resultados, dejando de lado al resto de polígonos de titularidad autonómica de la provincia.

Desde la agrupación de electores también han acusado a la Junta de opacidad, porque “nadie sabe a quienes han reservado esas 19 parcelas y tampoco si hay espacio disponible para cualquier empresa que pueda venir con interés real de instalarse en Soria”.

Y el peligro, según ha alertado Ceña, es “que estemos ante un proceso de especulación de algún tipo”.

Datos de empleo

Respecto a los datos positivos sobre el desempleo en la provincia, el procurador Ceña ha señalado que está lejos de ser un dato esperanzador para la provincia.

En Soria “no hay paro porque no hay suficiente población activa”.

El problema real, según ha resaltado Soria ¡YA!, es que las empresas sorianas no encuentran trabajadores y la Junta de Castilla y León no sabe qué hacer o no se da cuenta del problema.

En su respuesta el presidente de la Junta no ha mostrado interés alguno en contestar a la pregunta concreta que se le hacía desde Soria ¡YA!. Incluso ha dejado más de un minuto de su tiempo de intervención sin utilizar.

Por su parte, el procurador Juan Antonio Palomar ha cuestionado a la consejera de Educación, Rocío Lucas, las incoherencias y disparidades del sistema de contratación de interinos en colegios e institutos. Sistema que es mucho más ventajoso para el docente en otras comunidades cercanas como Aragón o Madrid, y que hace que muchos profesores sorianos opten por acudir a enseñar a estas comunidades en lugar de quedarse en Soria o Castilla y León, habiendo plazas vacantes. Todo ello por una deficiente organización del sistema de llamamientos, afirman.

Se trata de un problema que afecta mucho más a Soria, con cuatro comunidades autónomas limítrofes, que a otras provincias de la comunidad, según ha denunciado Soria ¡YA!.

Asimismo, en la sesión plenaria de las Cortes de la tarde, en la que Fernández Mañueco ha comparecido para explicar la campaña de extinción de incendios de este año, Soria ¡YA! ha tildado de “calamitosa” la gestión de la Junta en esta materia.

Siempre descoordinada y a remolque de unos acontecimientos que han supuesto, por ejemplo, 3 fallecidos y que el 7% de la superficie de la provincia de Zamora se haya visto calcinada por el fuego.

En el primer incendio, el de la Sierra de la Culebra a mediados de junio, había más efectivos del INFOCAM (el operativo antiincendios de Castilla-La Mancha) ocupándose de las tareas de extinción, que personal de Castilla y León, según han señalado desde Soria ¡YA!.

Desde Soria ¡YA! han calificado como “oportunista” la comparecencia del presidente de la Junta, justo después de haber firmado un acuerdo con los agentes sociales sobre los operativos de extinción y no para dar explicaciones en sede parlamentaria de la desastrosa gestión de su ejecutivo el pasado verano. Un acuerdo que parece, según Soria ¡Ya!, que sólo va a servir para “lavarles la cara”.

Sobre dicho acuerdo, los procuradores de Soria ¡YA! han manifestado su preocupación por si se va a ampliar la Época de Peligro Alto a 4 meses, si va a haber técnicos, del propio personal de la Junta, especializados en incendios en cada provincia y también por la formación que han de tener los integrantes del operativo y quien la impartirá.

Soria ¡Ya! ha señalado la falta de ambición de la Junta para colocar su operativo de incendios como un referente a nivel nacional.