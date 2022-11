Soria ¡Ya! pide implantar estudios de Medicina

Miércoles, 30 Noviembre 2022 12:39

Soria ¡Ya! ha presentado una enmienda a una proposición no le ley (PNL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes regionales, en la que reclama que se implanten los tres primeros cursos del Grado de Medicina en Soria.

Medio siglo después de su implantación en Soria, se ha hablado en el pleno de las Cortes sobre la posibilidad de que los estudios de Medicina regresen al campus soriano de la Universidad de Valladolid, casi 30 años después de su desaparición.

En la PNL popular se instaba a la Junta a promover los estudios de Medicina en Burgos y León, además de un incremento de las plazas MIR en la comunidad.

Finalmente, el Partido Popular ha rechazado incorporar la enmienda de Soria ¡YA! a su proposición no de ley, algo que la agrupación de electores ha lamentado hoy en un comunicado, ya que considera que su propuesta era en beneficio de la provincia, pero también de la Comunidad.

En su intervención ante el pleno, Antonio Palomar, procurador de Soria ¡YA!, ha señalado que la vuelta de Medicina al Campus “Duques de Soria” era una propuesta recogida en su programa electoral y, por lo tanto, solicitar la implantación de estos estudios es un mandato de los sorianos a sus tres representantes en las Cortes.

En su enmienda al texto del Grupo Popular, la agrupación de electores justificaba esta petición ante la preocupante falta de médicos que hay en la provincia, algo que se va a agravar en los próximos cinco años, en los que está previsto que se jubilen el 30 por ciento de los profesionales médicos que ejercen en Soria.

De esta manera, Soria ¡Ya! ha estimado que podría ser una medida, de otras muchas que hay que llevar a cabo, que paliara esta carencia de facultativos en Soria y en la Comunidad.

En esta propuesta, Soria ¡YA! destacaba que, según el informe elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, los territorios que forman parte de la España Vaciada son los menos interesantes para los aspirantes MIR a la hora de elegir plaza.

Teruel, Soria, Ceuta y Melilla son los únicos territorios que no asignaron ninguna plaza entre los primeros 4.000 candidatos durante la última convocatoria.

De entre los 4.000 primeros números de orden, solo dos decidieron realizar la residencia en Zamora.

Soria tuvo que esperar hasta el candidato 4.594 para entrar en el proceso.

Para la agrupación de electores, el hecho de formar a estudiantes de Medicina durante tres cursos, podría sacar a Soria de esta dinámica al crear lazos con la ciudad y la provincia que hagan interesante a los futuros profesionales solicitarla como destino.

Además, Soria ¡YA! ha considerado que si la Junta cumpliera con su compromiso de convertir el Centro Asistencial de Soria en hospital universitario y que, a su vez, el campus soriano albergara el primer ciclo de Medicina, sería un plus que podría beneficiar a ambos centros.

Al no ser aceptada la enmienda por parte del Partido Popular, para que Soria albergue el primer ciclo del Grado de Medicina, Soria ¡YA! ha optado por abstenerse en su votación en el punto de los estudios en Burgos y León y a favor del incremento de plazas MIR.

La agrupación ha aclarado que no tiene inconveniente alguno en que estas ciudades puedan implantar esta titulación en sus universidades, pero consideran que sumar a Soria no hubiera desvirtuado el objetivo final de la proposición no de ley.