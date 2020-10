Soria Gastronómica homenajea a Dominique Crenn

Domingo, 04 Octubre 2020 13:22

La séptima edición del congreso internacional de cocina micológica de Castilla y León, "Soria Gastronómica", celebra mañana lunes la primera de sus cinco jornadas online con un reconocimiento a la chef francesa Dominique Crenn, tres estrellas Michelin en Estados Unidos.

La primera de las cinco jornadas de este congreso internacional, que este edición tiene que celebrarse online debido a la pandemia del coronavirus Covid 19, se dedicará a la ponencia "Cocinando con algunos Lactarius del mundo", que contará con expertos de México, Nueva Zelanda y Castilla y León.

La jornada se iniciará con la entrega del reconocimiento internacional a la chef francesa Dominique Crenn, primera mujer en conseguir 3 estrellas Michelin en EEUU, desde su restaurante "Atelier Crenn" en San Francisco (California), y reconocida amante de la cocina micológica.

Crenn recibió en 2018 tan tres estrellas Michelin, convirtiéndose en la primera mujer chef en los Estados Unidos en alcanzar esta máxima distinción.

Como miembro activo de la comunidad culinaria internacional, Crenn promueve la innovación, la sostenibilidad y la igualdad, a través de su colaboración con varios paneles y cumbres.

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, inaugurará mañana lunes la séptima edición de Soria Gastronómica, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo.

La cita virtual será el inicio de la primera de las cinco jornadas en las que se ha estructurado el Congreso y contará con tres sesiones temáticas sobre los níscalos, bajo el título "Cocinando algunos Lactarius del mundo", donde se presentarán diferentes propuestas desde México, Nueva Zelanda y Castilla y León.

La presente edición será la más internacional, con representantes de hasta ocho nacionalidades.

La primera de las sesiones tendrá a México como país protagonista y tratará sobre uno de los hongos más populares del país, como es el "Jihì Iandia o xií kuilu. El hongo azul. Los níscalos azules (Lactarius indigo)", en el que participará el chef Ricardo Muñoz Zorita, del restaurante "Azul"m en Ciudad de México, y colaborará la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la participación de los investigadores Roberto Garibay Orijiel y Faustino Hernández Santiago, del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo.

La segunda sesión, prevista para las 18:20 horas, versará sobre "Níscalos cultivados (Lactarius deliciosus) y su cocina en Nueva Zelanda" y ofrecerá una armoniosa relación entre los chefs y la parte científica a través el investigador de New Zeland Institute for Plant&Food Research Ltd, Dr. Alexis Guerin-Laguette, que ha trabajado en el desarrollo técnico que permite, a día de hoy, obtener importantes producciones de níscalos en su país.

La chef Jasbir Kaur, presidenta de la Asociación de Cocineros de Auckland y el chef Paul Froggatt, del restaurante "Huka Lodge", serán los encargados de mostrar las técnicas y recetas para trabajar un hongo tan preciado en Nueva Zelanda.

Además, Angel Moretón, CEO de e-Spain, hablará sobre la relación entre los maoríes y los españoles, entre la provincia de Segovia y el noroeste de Nueva Zelanda.

La tercera y última sesión de esta primera jornada, en torno a las 19:30 horas, tratará sobre "La cocina tradicional de los níscalos (Lactarius grupo deliciosus)" y tendrá como protagonista a chefs, investigadores y productores de Castilla y León.

En la misma participarán la chef Melania Cascante, del restaurante "Los Villares", en Soria; el presidente de la Asociación Micológica Arandina, Luis Alberto Para Sánchez; Juan Manuel Velasco Santos y Enrique Fernández Villamor, desde la Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León; Antonio García, presidente de la Asociación de Truficultores de Soria y Antonio Martín, de la Fundación Patrimonio Natural Castilla y León.

La séptima edición de 'Soria Gastronómica' se desarrollará de forma online durante el mes de octubre, a través de cinco jornadas, los lunes 5, 12, 19 y 26 de octubre, además del martes 27, con un total de 13 sesiones temáticas, y la participación, en cada una de ellas, de profesionales de diferentes sectores que han trabajado de forma conjunta en la elaboración de las sesiones, cada uno desde su ámbito de trabajo.