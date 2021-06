Solicitan participar en Consejo Sectorial de Urbanismo

Lunes, 14 Junio 2021 07:04

La Asociación Hacendera, la Asociación de Amigos del Museo Numantino y la Plataforma “Soria por el futuro” han solicitado al Ayuntamiento de Soria su participación en la próxima reunión del Consejo Sectorial de Urbanismo.

Esta "inminente" convocatoria, que se espera desde hace meses, tiene por objeto tratar sobre el tema del Cerro de los Moros, asunto de gran interés y preocupación para muchos sorianos, residentes y emigrados, así como para las Asociaciones, plataformas ciudadanas y entidades relacionadas con el mundo de la cultura y el patrimonio.

Todos ellos están preocupados por la conservación de estos parajes, de gran belleza y significación, que forman parte del patrimonio natural y cultural de la ciudad, pues son la orla paisajística que envuelve los lugares mas emblemáticos de Soria, la ermita de San Saturio y los paseos junto al Duero.

"En los últimos meses hemos asistido a un intenso debate y a una fuerte oposición ciudadana al proyecto de urbanización que amenaza al Cerro de los Moros. Decenas de escritos de entidades y particulares se han publicado en los medios y se han enviado al Ayuntamiento, insistiendo en la necesidad para Soria de proteger ese paisaje", han señalado en un comunicado.

Mientras que el Ayuntamiento de Soria defiende que los propietarios del terreno tendrían derecho a ser indemnizados si se evitara la edificación, varias voces expertas afirman que, por haber incumplido sus obligaciones urbanísticas, los propietarios ya no tienen derecho a indemnización alguna, por lo que el Cerro de los Moros debería retornar sin más a su condición de suelo rústico.

"Todos esperamos la próxima convocatoria del citado Consejo de Urbanismo, en el que debería resolverse la polémica sobre los derechos o no derechos de la propiedad, y en el que el alcalde ha anunciado que dará a conocer los acuerdos a los que ha llegado en sus conversaciones con los propietarios", han apuntado.

Los Consejos Sectoriales se crearon como cauce de participación ciudadana y como exponente de la transparencia en la gestión municipal, por ello, las asociaciones y plataformas ciudadanas que por distintas razones no han formado parte anteriormente del Consejo de Urbanismo, confían en que esa voluntad de transparencia se manifestará en la apertura de tan importante reunión a todas ellas, pues detrás de éstas hay muchos ciudadanos que esperan de este modo tener voz y voto en las decisiones de su ayuntamiento sobre un asunto tan relevante como es el futuro de la zona del Cerro de los Moros.