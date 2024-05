Siete grupos se citan en Soria en festival Undersound

Domingo, 12 Mayo 2024 14:11

La asociación Undersound Soria organizará el próximo 18 de mayo, en el paseo de San Prudencio, la quinta edición de su festival de música, son siete bandas sobre el escenario.

Undersound Soria es una asociación soriana sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos están “la promoción, difusión y fomento de la cultura referente a todos aquellos estilos musicales de carácter underground (que quedan relegados fuera del canal comercial, que se contraponen a los modelos oficiales comúnmente aceptados y que no constituyen un producto de consumo de masas), tales como el Metal, Hardcore, Punk, etc., dando prioridad, haciendo partícipes, e impulsando especialmente, a aquellos grupos, bandas, artistas, etc., que quedan fuera de dichos canales comerciales.”

Por ello le llena de orgullo y satisfacción anunciarl que el próximo día 18 de mayo tendrá lugar el V UnderSound Fest, a celebrar en el mismo recinto en el que tiene lugar el Enclave del Agua, junto al río Duero.

El evento comenzará a partir de las 17:30 horas; la entrada será gratuita y en el mismo participarán las siete bandas siguientes:

KTULU

Ktulu comenzaron en 1986 en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Su estilo musical, con influencias de la escena metálica de la Bay Area californiana de los '80, abarca el thrash metal, groove metal e industrial metal. Sus letras son un alegato a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos, y en contra de la censura. Su nombre proviene del tema "The Call of Ktulu" de Metallica, inspirado en el Cthulhu de H. P. Cuentan con 9 álbumes publicados: “Involución” (1991) / “Orden Genético” (1994) que incluye "Apocalipsis 25 D", BSO de El día de la Bestia / “Confrontación” y “El Latido del Miedo” (1997), entrando en el terreno del metal industrial / “Ktulu” (1999), dónde se combina el metal de sus raíces con las nuevas tecnologías / “2078” (2000) disco de versiones de grupos muy diferentes / “Show Caníbal” (2008), su trabajo más experimental / “Visión en la Casa del Caníbal” (2011) directo oficial / “Makinal” (2012) último trabajo de la

banda. En 2018 se publicó el libro de Iván Allué “Pura vida: la historia de Ktulu”, dónde se repasan sus más de treinta años de actividad, y su próximo LP, el recopilatorio “El Alma de las Bestias”, saldrá a la venta próximamente.



SANNGRE

Thrash Core Punk Hard Brutality desde Bilbao, mezclado en coctelera desde 2019, con ingredientes de Ratzinger, Radikal Hardcore, Barbakore y RadioAktiva. Son la peste, la rabia y la venganza. Caminan por la noche sembrando miseria. Robaron los caballos a los cuatro jinetes del apocalipsis. Sus rostros son el reflejo del odio y la violencia. Su sonido es tormenta sobre tambores de guerra. Lucha en el barro frente a protesta sentada. Son la verdad y la mentira. La resistencia y la ira. Que corra la Sanngre!!!



DISASTER JACKS

Disaster Jacks son pura dinamita. El power trio liderado por las hermanas Aguilera llega desde Sabadell (Barcelona)presentando su último disco “Tales From The Living End”, con canciones que no dejan indiferente. Punk Rock y Hardcore Punk que te desgarrará por dentro para dejarte marca.



INJECTOR

Banda de thrash de Cartagena (Murcia). Con 3 álbumes publicados, ya están ultimando la grabación del nuevo trabajo, que verá la luz dentro de muy poco. Agresividad, técnica y melodía que reventará el escenario del UnderSound Fest!



LA GUADAÑA

Desde la localidad costera de El Masnou (Barcelona), La Guadaña aporta un soplo de aire fresco a los últimos creyentes del hardcore. Con un sonido crudo y sin florituras, sus canciones pretenden imponer justicia en un mundo cruel y despiadado. Con tres demos publicadas y en proceso de producción de su primer LP, los catalanes apuestan por riffs añejos y verdades como puños para mantener en vida la caña antigua. Dar cera, pulir cera.



ÚLTIMO GOBIERNO

Grupo de punk hardcore que surge en Burgos en 1985, en plena época pionera de la explosión de la movida punk Vasca, Asturiana y Catalana. Pioneros del hardcore extremo (d -beat, crust, etc.), la popularidad del grupo en la escena hardcore empezó a crecer rápidamente, participando en distintos recopilatorios y conciertos, especialmente a favor de la

insubordinación anti mili y otros contenidos sociales. Durante su larga vida, y con unos cuantos cambios de formación y periodos de parón y vuelta a los escenarios, la banda ha materializado un puñado de álbumes autoeditados, numerosas participaciones en entrevistas, fanzines, recopilatorios internacionales, splits, etc. siendo sus trabajos actualmente

considerados de culto en la escena underground, y siendo algunos de ellos por ello remasterizados y editados de nuevo.



ARIMA

Arima es una banda de punk/rock con claras influencias metaleras afincada en Soria. Se forma en el año 2020 y al año siguiente publica sus dos primeros cortes a modo de demo. En 2023 ve la luz su primer álbum de estudio llamado “El Juego de Silencio”. Las letras están repletas de critica social y aspectos más filosóficos desde un punto de vista de crecimiento, lucha y actitud. Todos estos ingredientes son la receta perfecta para un directo potente y comprometido.