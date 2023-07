Serrano: "El PP ha ganado elecciones de forma holgada"

Lunes, 24 Julio 2023 00:29

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha resaltado la nueva victoria que ha cosechado su partido en las urnas en las elecciones generales.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, y el cabeza de lista al Congreso y diputado nacional, Tomás Cabezón, han comparecido esta noche para valorar los resultados de su formación en las elecciones generales del 23-J.

Serrano, que ha felicitado a los interventores y apoderados que han trabajado en estas elecciones generales, ha reconocido al partido por el trabajo desarrollado durante la campaña, -"y esperemos que no haya otra" y ha resaltado que el PP vuelve a ser la fuerza política hegemónica en la provincia.

"Hemos ganado las elecciones en la provincia y lo hemos hecho con contundencia. Hemos logrado un diputado nacional y tres senadores y volvemos al PP de las grandes ocasiones, de las grandes victorias, cuando era un referente en la provincia", ha recalcado.

Serrano ha señalado que el PP "ha vuelto" gracias a todos.

"El PP ha ganado las elecciones de forma holgada", ha resaltado, en alusión a los más de 3.000 votos de diferencia sobre el PSOE.

"Creo que satisfacción absoluta por parte de la dirección del partido. Sabemos el camino que tenemos que trazar para seguir cosechando estos resultados", ha avanzado.

Serrano ha señalado que el PP ha demostrado que con trabajo los vecinos de Soria les ha dado un respaldo mayoritario.

A preguntas de los periodistas, ha reconocido que esperaban algún diputado más a nivel nacional, porque las encuestas así lo marcaban, por lo que ha señalado que tienen preocupación por este "casi empate técnico".

El PP también ha ganado las elecciones a nivel nacional, ha resaltado.

"Veo en televisión que el actual presidente está celebrando una derrota y casi por todo lo alto. Sería la primera vez que un presidente que va a una reelección, y una vez que pierde, no sólamente celebra, sino que está pensando en gobernar no se con cuantos partidos. Tenemos a Sumar, que no saben ni ellos cuantos partidos suman; a los independentistas, al prófugo de Puidemont también. Preocupado por el camino que pueda seguir el Gobierno de la Nación", ha apuntado.

Por su parte, el diputado Tomás Cabezón ha acusado al candidato socialista Pedro Sánchez de estar celebrando el "pacto de los perdedores", porque ya está haciendo los números para configurar un nuevo Gobierno Frankestein "elevado a la máxima potencia".

Cabezón ha asegurado que el PP se merece la oportunidad de conformar gobierno y que el resto de partidos le den esa opción a la fuerza más votada.

"Que se abstengan los perdedores en pro de una mayoria suficiente del PP", ha apuntado.