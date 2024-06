Ruiz Zapatero: "Tenemos que definir un escenario de renovación en el Campus de Soria"

Miércoles, 12 Junio 2024 17:34

El vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, hace balance del curso 2024-25 que se cierra. Habla de los retos pendientes para consolidar el Campus, de sus fortalezas y de sus posibilidades para el futuro.

El rector fue muy claro en la graduación de la primera promoción del CYFID. Pidió ayuda económica a instituciones para acelerar en obras de polideportivo, una de los pilares de posible crecimiento del grado…

- Es básico para crecer. Hay más de 300 solicitudes en primera opción y necesidad de instalaciones deportivas, pese a las que estamos utilizando –cedidas por el Ayuntamiento- ya se nos empiezan a quedar cortar, y posibilidad de ampliar las plazas de 40 a 60 y quizá, cuando tengamos las instalaciones, alguno más si es posible. Esas instalaciones con financiación adecuada y contribución de las administraciones se puede hacer en un par de años. Si lo tenemos que hacer solos, tardaremos más. Es muy claro. Lo dijo el rector y vamos a esperar contestación de las administraciones.

Habría tiempo el viernes de hablar con los representantes de estas instituciones..

- Si, hemos pedido además una reunión con el Ayuntamiento, formalmente, para este tema, y vamos a intentar hacerlo desde la colaboración y el entendimiento, que es lo mejor. Y pensamos que la instalación deportiva se puede utilizar los fines de semana por parte de los ciudadanos de Soria. Es complementario y podemos llegar a puntos de acuerdo entre administraciones.

.

Otra vía apuntada para el crecimiento del grado, es habilitar dobles grados ¿Habrá que configurarlo?

- Acabamos este año los planes de estudio, que una vez que se implantan sufren una verificación por parte de la Agencia de la Calidad de Castilla y León. Nosotros lo tenemos que hacer. Y una vez que esté hecho, tenemos que empezar a trabajar ya en los dobles grados, que es una figura que está funcionando muy bien en la Universidad general, y en Soria también. Ya tenemos uno entre ADE y Relaciones Laborales, pero se puede hacer y el rector lo dijo también con la Actividad Física y el Deporte con Fisioterapia y a lo mejor también con Administración de Empresas. Y por otro, hay que empezar también a pensar en másteres relacionados con el grado de Actividad Física y del Deporte, juntando ya un profesorado que se va consolidando, que tiene su plaza fija, que está investigando y que contamos con profesores de otros campus para esos posibles másteres. Habría que empezar, y lo vamos a hacer en breve, a trabajar sobre los planes, con el gabinete de estudios de la Uva e ir diseñando lo que pueda resultar más atractivo, sin olvidarnos de las microcredenciales, que es esa formación menos rígida, menos larga de duración, y más hecha a medida, que también podría encajar en este grado de Actividad Física y del Deporte. Lo estamos haciendo en Ingenierías Agrarias, con éxito. En la primera microcredencial impartida este año, tiene 38 alumnos. Por ahí, podemos seguir explorando nuevos formatos. Sin olvidarnos de la Universidad de la Experiencia, donde hemos acabado este curso con más de 170 alumnos, y en el que queremos seguir creciendo.

-¿Cómo ha terminado este curso, que no ha estado exento de algunas turbulencias?

- Si. Tenemos problemas con la implantación de la LOSU. Somos claros. Nos hemos quedado a mitad de camino de una regulación hecha por un Ministerio de Universidades que en la última remodelación del Gobierno paso a ser una secretaría de Estado del Ministerio de Ciencia. La LOSU lleva año y pico de vigencia y en la Uva estamos cumpliendo con la misma, en la figura de asociados, que estabilizan el tiempo, lo que parece razonable, pero tenemos más de 650 concursos lanzados, que se están resolviendo. Estos profesores estarán en septiembre de este año, pero nos encontramos con que recientemente se ha aprobado una moratoria de implantación de la LOSU y volvemos a diferir el tiempo de cambios en la Universidad. Y esta inestabilidad no es buena, porque no va a acompañada de una financiación suficiente, lo que nos hace asumir los compromisos de docencia sin tener claro cuál es la situación del capítulo I (Personal), que es el principal activo de la Uva, donde gastamos casi el 70 por ciento de nuestro presupuesto, que no es una cantidad menor.

El horizonte parece que no se despeja del todo. Entonces tendremos que tomar decisiones que deberían ir acompañadas con un mayor entendimiento entre el Gobierno de España, la Junta y la Uva, para definir un escenario de renovación, porque el profesorado lo necesita. Necesitamos inyectar sangre nueva y joven en el profesorado de la Uva y el campus de Soria y solo se consigue con un contexto, donde tengamos algún tipo de discriminación positiva dentro de algunas de las figuras posibles. Hablábamos del Plan Soria pero podrían ser otras, que nos permitieran fijar un profesorado vinculado permanentemente, con algún tipo de ayuda, por ejemplo en vivienda, que lo hemos planteado. Las retribuciones en la Universidad no son muy elevadas y los alquileres en Soria no son baratos. Y sería bueno que en alguna de estas opciones pudiera encajar algún tipo de ayuda, que sería complementaria y no muy cara, y permitiría estabilizar profesorado en el campus de Soria.

- Encontrar profesores asociados en Soria es especialmente complicado, por las propias dimensiones de la ciudad…

- Tenemos un círculo vicioso que es difícil de romper. Tenemos facultad de Ciencias de la Salud con mucha dependencia, como es normal, de profesionales sanitarios del Sacyl. Tenemos un problema con la incompatibilidad de éstos y otros profesionales funcionarios. Pedimos a la Junta una flexibilidad mayor porque los Campus menores en número de alumnos y profesores, como el de Soria, lo tiene más difícil. Encontrar en algunos casos profesores con la nueva ley, donde antes teníamos dos ahora son tres, porque baja la vinculación como máximo a 120 horas anuales por parte de la nueva figura de profesores asociados. Es un tema complejo y que puede tener consecuencias en el medio plazo muy malas.

En el curso que hemos terminado hemos empezado a padecer esta situación. Hemos tenido que habilitar algunas clases on line, en la Facultad de Traducción e Interpretación. Y hemos tenido que recurrir, por primera vez, a que compañeros docentes de otros campus, de Segovia y de Valladolid, se desplazarán a Soria para cubrir alguna docencia en la Facultad de Educación. Tenemos algunos casos incipientes de imposibilidad de encontrar docentes. Somos una Universidad presencial y queremos seguir siéndolo, pero ante la posibilidad de no poder ofertar una docencia en alemán, recuerdo en la Facultad de Traducción, hemos preferido hacerla on line, que estamos preparado para ello. Hemos tenido algún caso parecido y polémico en la facultad de Ciencias Empresariales y de Trabajo Hemos hecho lo que llamamos “ahijar” algunas asignaturas. Pensamos que no tenemos que dedicar 60 horas de un profesor solamente a un alumno. Tenemos optativas en algunos planes de estudio en el Campus de Soria con uno o tres alumnos. Tenemos que racionalizar esos recursos y a lo mejor hacer adaptaciones formativas que permitan la movilidad de alumnos a otros cursos, con contenidos similares.

Y el panorama futuro ¿cómo se ve?

- Hemos trabajado en escenarios diferentes y en los que garantizamos la docencia de nuestros alumnos en todos los grados de los cuatro Campus de la Universidad de Valladolid, para los más de 70 grados que tenemos y los más de 2.700 profesores que tenemos. No es un tema fácil pero estamos comprometidos en ello. Y este año se trata que los concursos que se están desarrollando ahora, se puedan acabar. Ya están muchos de ellos finalizados. El servicio de profesorado tiene que hacer cientos de contratos en un tiempo récord y no es siempre fácil. El objetivo es realizar esos contratos en tiempo y forma, estamos en ello, y a primeros de septiembre queremos empezar el curso con las menores incidencias posibles, y si es posible, con ninguna.

- El Campus tiene una repercusión económica para Soria. ¿Tiene potencial de crecimiento? ¿A qué puede aspirar?

- Hemos acabado este curso 1.700 alumnos y hay 250 profesores investigadores y 50 técnicos de administración y servicios. Es un colectivo de 2.000 personas en una ciudad de 40.000, es el 5 por ciento, y en una provincia de 88.000 personas, el 2,5 por ciento. ¿Posibilidades de futuro? Tenemos diez grados, un programa de estudios conjunto, tres másteres el año que viene con el Atención Pluripatológica, que está teniendo una preinscripción con más de 30 personas. Podemos aspirar a consolidar los estudios que tenemos, a rejuvenecer en el corto plazo la plantilla, a dotarnos de una plantilla vinculada permanente, a ofrecer estabilidad y promoción de investigación en Soria. Es muy importante vincular con el hospital universitario Santa Bárbara a los profesionales a través de proyectos de investigación. La investigación en Soria es cada vez de más calidad y más creciente. Estamos captando investigadores, estamos con un grupo potente en varios centros (Ciencias de la Salud, Ingenieria, Traducción), que nos llevan a captar dinero que permiten tener a figuras claves. Tenemos Ramón y Cajal, con una soriana retornada de talento; tenemos varias Zambrano, becas importantes y la última becada ha aumentado su investigación a nivel internacional de manera notable.

Tenemos que crecer por ahí. Tenemos que crecer en estudio de postgrado, en másteres on line, tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren. Tenemos que suplir en los centros con menos alumnos, y se está haciendo en Agrarias, la docencia con microcredenciales. Ese centro ha sido pionero en la Uva, con una matricula de primer año de 38 alumnos, que está muy bien. Tenemos posibilidad de crecer también, y lo estamos haciendo, en transferencia y en relación con la sociedad. Tenemos que dar clases, formar a alumnos, y tenemos que investigar y luego transferir este conocimiento. Tenemos que implementar los congresos. En estos próximos días, contaremos con dos, que juntarán a 300 personas durante varios días en Soria. Puede ser una oportunidad también para el Campus. Tenemos unas instalaciones cómodas y eficientes, en una ciudad acogedora para este tipo de encuentros. Tenemos que mejorar en algunos aspectos de plazas hoteleras, como todos sabemos. Creo que el futuro nuestro tiene que ir por ahí, más que crecer en número. El número nos lo da el hecho de tener tres titulaciones (Traducción, Fisioterapia y Deporte) en exclusiva en el Campus de Soria. Más de la mitad de los 1.700 alumnos son de fuera de Soria. La EBAU la han hecho 450 alumnos de Soria y no solo podemos vivir con alumnado soriano. Tenemos que abrirnos fuera, relacionarnos más y mejor con las empresas, que también lo estamos haciendo.

Y tenemos también que poder trabajar para ellas y con ellas. Es lo que estamos haciendo en los últimos años a través de la Fundación Universidad. Y tenemos que seguir manteniendo nuestra residencia universitaria, con 63 residentes, en el convento de la Merced. Tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo con la Diputación, mejorar las instalaciones y el convenio que nos une con la FDS. Y recordar que residencias universitarias solo hay en Soria y en Valladolid, pero por ejemplo en Palencia se acaba de poner a disposición, mediante la Diputación palentina, de pisos para alumnos y profesores. Hay es donde tenemos que ser capaces de hacer este tipo de actuaciones, que nos permitan ir poco a poco configurando un campus que creo, que de tanto verlo y darlo por seguro, no nos damos cuenta lo que significa para Soria. Es mucho y tiene un impacto social y económico, cifrado en torno a 11 millones por curso.