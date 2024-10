Podemos Soria denuncia que PP "se rie de Soria" con presupuestos regionales de 2025

Lunes, 21 Octubre 2024 09:39

Tras analizar el borrador de los presupuestos de 2025 presentados para la Junta de Castilla y León, Podemos Soria ha asegurado hoy no entender como al PP “no se le cae la cara de vergüenza” con las inversiones previstas para la provincia. A su juicio, el PP “se ríe de Soria con estos presupuestos”.

El partido morado ha señalado en un comunicado la partida para radioterapia y mejora del hospital Santa Bárbara como ejemplo de “una promesa dilatada en el tiempo, de cómo el Partido Popular promete y nunca cumple, o lo hace muchos años después en el mejor de los casos, mientras la ciudadanía sufre sus retrasos y su falta de palabra”.

Podemos también ha hecho inciso en las partidas de inversión destinadas al centro de salud del Burgo de Osma y al Soria Norte de la capital: “ya que llevan años rechazándolas en las enmiendas que presentamos desde Podemos, al menos que no tengan la desfachatez de venir ahora de salvadores. Estos presupuestos no son sino la continuación de las políticas banales y ausentes del PP en Soria. No vemos inversiones claras que den un futuro esperanzador a la provincia, ya que gran parte va a parar a ese pozo sin fondo que es la mal llamada Ciudad del Medio Ambiente y a un aeródromo que acogerá 20 vuelos al año”.

En cuanto a la famosa fiscalidad diferenciada, Podemos ha aseverado que siguen sin ver la partida al efecto.

“¿Dónde están los gravámenes a la contaminación, al juego, al impacto paisajístico, a los altos tramos del IRPF o a viviendas vacías? En otras comunidades existen y funcionan, y se podría recaudar lo suficiente para hacer aplicar la fiscalidad diferenciada, y para llevar a cabo políticas muy necesarias, por ejemplo para paliar el problema de la vivienda o contra la despoblación, que son dos formas de desigualdad social”, ha apuntado.

El partido morado ha calificado al Partido Popular de “expertos en marketing pero no en gestión, que fingen hacer algo pero que no mueven un dedo para cumplir sus promesas repletas de palabras bonitas. Ahí está la diferencia: Podemos sigue y seguirá luchando por y las personas y sus derechos, vivan donde vivan, y eso incluye a Soria. El PP lo único que hacer es reírse en la cara de la ciudadanía”.

Podemos ha hecho hincapié en la Soria Rural: “¿Acaso este gobierno del PP tiene la más remota idea de lo que es vertebrar el territorio? Porque lo que sí llevan haciendo, y con mucho ahínco, es permanecer de brazos cruzados dejando que la provincia se vacíe cada vez más”.

Además ha lanzado una advertencia: “Un año más presentaremos nuestras enmiendas con Soria en nuestra mente, con su futuro y su bienestar como único objetivo. Será en ese momento cuando veamos si de una vez les entra el más mínimo sentido del deber y de la vergüenza, o si las retrasan otra vez más, quizá incluso con el objetivo de apropiárselas en un futuro. Ahí será cuando la gente de Soria podrá comprobar por sí misma quién pretende cuidar esta tierra y quién solo se ríe de ella mientras sigue a sus chanchullos”.