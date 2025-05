Pint of Science Soria acerca la ciencia a sociedad con seis charlas

Miércoles, 14 Mayo 2025 14:17

Pint of Science Soria acercará de nuevo la ciencia a la sociedad soriana, del 19 al 21 de mayo. Será en el Bar Botánico, a partir de las 20 horas.

Charlas, concursos, regalos y un montón de diversión con temas tan interesantes como el ejercicio físico para combatir enfermedades que actúan como asesinas silenciosas hasta el uso de teledetección para ver los bosques de Laurisilva desde el espacio, pasando por el uso de avatares virtuales para la publicidad.

Con más de un millar de eventos en 75 localidades, el festival llenará de ciencia bares de todo el país los días 19, 20 y 21 de mayo.

A través de charlas divulgativas, monólogos o experimentos de entre 20 y 30 minutos de duración, Investigadores de todas las áreas del conocimiento compartirán su trabajo en un ambiente muy diferente al habitual.

En Soria, Pint of Science se celebrará en el Botánico Café Teatro a partir de las 20:00 horas, con un total de seis charlas científicas que cubrirá temáticas desde el ejercicio físico para combatir enfermedades que actúan como asesinas silenciosas hasta el uso de teledetección para ver los bosques de Laurisilva desde el espacio, pasando por el uso de avatares virtuales para la publicidad.

Entre las personas investigadoras y científicas que participan en esta edición de Pint of Science Soria, se encuentran representantes de las cinco Facultades del Campus Duques de Soria, como Fahd Beddar (Facultad de Ciencias de la Salud), que hablará del proyecto UNATI, Marcia Eugenio (Facultad de Educación), que explicará la importancia de sacar la docencia de las aulas; o Miguel Ibáñez (Facultad de Traducción e Interpretación), quien planteará el debate de si una copa llena a la mitad, está medio llena o medio vacía. La programación completa puede consultarse en https://pintofscience.es/events/soria.

Uno de los objetivos de la organización es establecer el diálogo directo entre los investigadores y la sociedad.

Claudia Ollauri, coordinadora de Pint of Science en Soria y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha explicado que “una de las principales tareas pendientes que tenemos los científicos es acercar nuestras investigaciones a la sociedad. Muchas veces pensamos que la ciencia es complicada, pero quizá solo necesitamos que nos la expliquen con un lenguaje comprensible. Pint of Science es especial porque ofrece un entorno único y relajado, como el de un bar, que facilita la comunicación cercana, anima a hacer preguntas y permite que todos podamos entender y disfrutar de la ciencia”.

A nivel nacional algunas de las otras novedades de esta edición, que podrán disfrutarse en otras localidades, serán Pint Kids, una serie de charlas y talleres destinados al público infantil y familiar que puede verse en la web del festival; Pinta a Bulo, iniciativa en colaboración con Infoveritas, que proporcionará formación a los ponentes y herramientas a los asistentes para combatir la desinformación científica en sus charlas; y Pintíficas, una exposición que recorre las estaciones de Adif para dar a conocer las investigaciones de una veintena de científicas españolas.

Tras su paso por Alicante, Málaga, Albacete y Cádiz la muestra podrá visitarse en la estación Burgos - Rosa Manzano (16 al 25 de mayo) y en el parque de las ciencias de Granada en junio.

Carlos Peris Torres, coordinador nacional de Pint of Science y también investigador, ha comentado que “cada edición de Pint of Science es una aventura, cada una de las mil charlas que habrá este año en todo el país será una oportunidad de inspirar y de despertar vocaciones. Cada interacción con el público es un recordatorio de por qué hacemos esto, porque la Ciencia no es solo conocimiento, también es pasión, emoción y conexión humana’’.

Diez años de Pint of Science

A lo largo de nueve ediciones, Pint of Science ha organizado en España un total de 1.800 eventos en 750 bares en los que han participado más de 4.300 personas investigadoras y 110.000 asistentes.

La décima edición será la mayor en cuanto al número de eventos organizados y localidades implicadas.

Pint of Science nació en mayo de 2013 en Reino Unido, cuando los investigadores Michael Mostkin y Praveen Paul organizaron un evento en sus laboratorios con el fin de mostrar la investigación que realizaban a personas afectadas por distintas enfermedades mentales.

Ellos mismos comprobaron la gran repercusión que tuvo en esos pacientes, y pensaron “si la gente va a los laboratorios… ¿por qué no llevar la ciencia al lugar donde está la gente, los bares?”.

Poco se imaginaban que unos años después, su idea daría la vuelta al mundo, celebrándose este 2025 simultáneamente en los cinco continentes, contando con 27 países participantes.

Los científicos australianos serán los primeros en subir la persiana de los bares y en brindar por el conocimiento y su divulgación. Desde allí, y con el resto de países anfitriones, comenzará una maratón de tres días de ciencia y bares de todo el mundo.

La asociación sin ánimo de lucro Pint of Science España es la impulsora de la iniciativa en nuestro país, que cuenta con el apoyo y esfuerzo de más de 600 personas voluntarias, siete de ellas en Soria, así como un gran número de entidades patrocinadoras y colaboradoras que hacen posible cada edición.

¡Los días 19, 20 y 21 de mayo se brinda en los bares por la ciencia y su divulgación!

Pint of Science 2025 es un evento gratuito para todos los asistentes, y no podría hacerse posible si no fuera por la colaboración de organizaciones que patrocinan el festival, como la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid a nivel local; 3DforScience, Labbox, Technoform, CESIF, VHIO, Miltenyi, Plan Complementario, JJNN y Vadillo Asesores en toda España o muchas otras entidades locales colaboradoras, como el Vicerrectorado del Campus Universitario Duques de Soria y la Cátedra de Conocimiento e Innovación de la Caja Rural de Soria.