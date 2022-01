Olona acusa a bipartidismo de despoblación

Sábado, 22 Enero 2022 14:54

La secretaria general y portavoz adjunta del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha subrayado que el desierto demográfico que sufre Soria y, en menor medida, otras provincias de Castilla y León, es consecuencia directa de las políticas aplicadas durante décadas por el bipartidismo tradicional, por lo que ha pedido una oportunidad para el cambio que representa su formación, para aplicar políticas que reviertan la situación demográfica.

La diputada de Vox por Granada ha señalado que en su partido se niegan a hablar de una España vacia y prefieren hablar de una España abandonada y silenciada durante décadas, que "ha sido la gran perjudicada de un Estado de las autonomías, que se ha utilizado para socavar los cimientos de la unidad nacional para sustituir el centralismo de la capital madrileña por el de las comunidades autónomas".

Olona ha resaltado que Soria es la provincia más despoblada de España -con menos de 89.000 habitantes-, por lo que ha asegurado que no puede hablar de invierno demográfico sino de desierto demográfico, que "no es flor de un día sino consecuencia directa de políticas aplicadas por el bipartidismo tradicional, que han ido vacionando nuestra querida España más rural".

En este sentido ha asegurado que el próximo 13 de febrero, con Juan García Gallardo al frente como candidato a la presidencia de la Junta, Vox dará un auténtico cambio, para convertirse en "la piedra en la que se asentará el próximo gobierno de España, con Santiago Abascal a la cabeza".

Olona, que ha resaltado que hace falta teñir de un fondo verde las urnas de toda Castilla y León, ha recordado que pasa temporadas en un pueblo de la tierra de Campos palentina, donde escucha la voz experta de sus habitantes, que le cuentan lo duro que es el invierno cuando se cortan todas las comunicaciones y donde no hay un médico permanente y hay un consultorio en el que en el mejor de los casos va un médico una vez a la semana.

"Recordáis cuando el PP decía en el 2007 que iba a poner una unidad de radioterapia en Soria. Ahora lo han vuelto a sacar en campaña. Escuchar al PP y al PSOE en Soria hablar del invierno demográfico es escucharles insultaros a la cara. ¿Cómo pueden venir una vez más con promesas que siempre son incumplidas?", ha cuestionado.

Olona ha pedido a los votantes que aparten a PP y PSOE en las urnas, "porque quien ha sido parte fundamental del problema, no puede ser parte de la solución".

Además ha apuntado que es necesario repoblar los pueblos de Castilla y León, con población autóctona, rechazando un efecto llamada de inmigración ilegal que "vengan a pagarnos las pensiones mientras se llenan nuestras calles de absoluta inseguridad".

Olona ha señalado que no es racista por decir alto y claro que hay barrios en pueblos y ciudades españolas que se han convertido en guettos, donde ni siquiera puede entrar la policía y donde la sharia se ha convertido en ley, como en otras ciudades europeas.

"Nosotros hacemos patria junto a los inmigrantes legales, a quienes agradecemos que vengan a nuestro lado a levantar España, guardando con respeto la cola de entrada y llamando a la puerta para entrar en nuestra gran nación", ha recalcado.

Olona ha pedido llegar con fuerza a las instituciones de Castilla y León para aplicar con decisión y valentia políticas efectivas que defiendan la familia y la natalidad en España, porque es la fórmula y el único secreto que se necesita para revertir la situación de absoluto desierto demográfico que sufre la provincia de Soria, entre otros territorios de Castilla y León.

"Es necesario aplicar una fiscalidad diferenciada en Soria, pero que tenga en cuenta singularmente los territorios más abandonados, la España más interior, donde no se disfrutan los servicios públicos que si tienen las grandes urbes y que sin embargo sus ciudadanos pagan los mismos impuestos", ha manifestado.

Olona ha señalado que estas políticas no son las que aplicarían PP o PSOE, porque sólo se acuerdan de la España despoblada cuando están en campaña.

"Tenéis el ejemplo de 30 años de gobiernos del PP en la Junta. ¿Adondé nos ha llevado? ¿A más de veinte causas judiciales pendientes de juicio en los próximos meses? No me resigno a considerar que la corrupción no tenga que tener un coste político y social en España. Al corrupto que es pillado con el carrito de los helados, hay que aplicarle un absoluto castigo social y político. Hacen falta penas mucho más severas, que son las que Vox exige en solitario, porque hay un absoluto consenso entre el PP y el PSOE para taparse mutuamente sus gravísimos casos de corrupción", ha denunciado.

La cabeza de lista de la candidatura de Vox por Soria a las Cortes regionales, Carmen Romero, ha denunciado que los gobernantes actuales han quedado para cambiar el nombre de los calles en los municipios mientras abandonan a los trabajadores y dejan sin futuro a los sorianos, al no afrontar ninguno de los problemas, como tener infraestructuras suficientes, una sanidad de calidad o unos servicios públicos dignos o "llenar la vida de nuestros pueblos".