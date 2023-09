Nena Daconte, en celebración década de Torrezno de Soria

Miércoles, 20 Septiembre 2023 10:50

Nena Daconte encabeza el cartel música de la asociación de fabricantes del torrezno de Soria para celebrar la décima edición de la marca de garantía.

El presidente de la asociación, Samuel Moreno y el director técnico de la marca, Juan José Delgado, han presentado este miércoles el cartel musical, en la que los sorianos podrán disfrutar, de manera gratuita, de los conciertos de Nena Daconte, la charanga Artistas del Gremio y el DJ Kevin Checa.

El actor y monologuista Luis Larrodera abrirá la celebración.

Será el 29 de septiembre en la plaza Mayor, a partir de las ocho de la tarde

Mai, Nena Daconte, se introdujo en la música escuchando a los grandes referentes como The Beatles, The Who y REM. Hasta la fecha ha editado seis díscos.

Formó una banda de pop rock y también estudió música clásica.

Tras una experiencia en Operación Triunfo, fundó Nena Daconte y alcanzó el éxito con canciones propias.

Después de un descanso, regreso a la música con un nuevo álbum y una colaboración con La La Love You.

Nena Daconte reivindica su estilo pop rock con canciones auténticas y melodías pegadizas, producidas por Dani Alcober.