Molina se despide como presidente de Hermandad de Donantes de Sangre

Lunes, 20 Mayo 2024 15:07

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria celebrará el próximo sábado su asamblea, en la que se despedirá el que ha sido su presidente durante los últimos 23 años, José Luis Molina.

La asamblea se celebrará el sábado 25 de mayo, a partir de las siete de la tarde, en el aula magna Tirso de Molina.

España está a la cabeza de donaciones de sangre en el mundo y Castilla y León es lsegunda comunidad autónoma que más sangre dona. Soria, junto con Burgos, se sitúa al frente del ranking de donaciones con un índice de 59 por cada mil habitantes.

Molina se despedirá en la asamblea como presidente de la Hermandad tras 23 años al frente.

Desde mi primera donación allá por el año 1986 he estado implicado en esta Hermandad, primero como vocal, luego como vicepresidente y después como presidente, por ello quiero que estas líneas sirvan para dar las gracias a todas esas personas que he conocido y que me han ayudado durante todos estos años”, ha subrayado Molina.

Además ha agradecido especialmente su compromiso a los donantes de sangre y de plasma, protagonistas a la sombra de miles de historias de trasplantes de órganos y de recuperaciones “milagrosas”

En los últimos cincuenta años, se han realizado 131.874 donaciones de sangre y plasma en Soria.

El ejercicio económico de 2023 se ha cerrado con un balance positivo de 1.750,48 euros, resultante de 64.491,39 euros en ingresos y 62.740,91 euros, en gastos.