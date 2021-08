Martínez: "estamos viviendo de autovías licitadas por Zapatero"

Viernes, 27 Agosto 2021 13:11

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha compartido la "desesperanza" que tiene la sociedad soriana ante el retraso de las infraestructuras de la provincia, tras dos décadas y media de espera, pero ha responsabilizado la Gobierno del PP de este retraso.



Martínez, a preguntas de los periodistas en una comparecencia para explicar las últimas obras de mejora hidráulica realizadas en la ciudad, ha asegurado que puede entender la "impaciencia" no solo de la plataforma Soria ¡Ya! sino de toda la sociedad soriana sobre la ejecución de las inversiones comprometidas por el Gobierno, que siguen demorándose en el tiempo, después de más de dos décadas de espera.

"Llevamos dos décadas y media esperando las autovías y los siete últimos años, los del Gobierno del PP, sin licitar una sola obra y es lo realmente preocupante. Estamos viviendo a día de hoy de las autovías licitadas en el periodo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero" ha asegurado

Martínez ha apuntado que ahora se están contemplando en presupuestos, con el Gobierno de Pedro Sánchez, y se están redactando las nuevas declaraciones de impacto ambiental que caducaron por los siete años de "inactividad" del Gobierno del PP.

El alcalde de Soria ha reconocido que hay que tener comprensión ante la desesperanza de la sociedad por el retraso de las infraestructuras pero "nos toca hacer los deberes después de siete años".

No obstante ha defendido el compromiso que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia, porque en apenas dos años y con una pandemia de por medio se han puesto en marcha inversiones importantes, algunas esperadas desde hace muchos años, como la nueva EDAR, la transformación de la antigua sede del Banco de España en dotación cultural y la incorporación de nuevas como el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social y la asunción de la financiación de la remodelación de las travesías de la ciudad.

"Siempre queremos más, pero hay que plantearle a cada uno la justa medida de la responsabilidad que tiene en lo que se ha hecho; pero no aplicar la misma vara de medir con los que no hicieron nada y lo que hicieron fue no ejecutar la sede del Banco de españa", ha reclamado, en alusión al Gobierno del PP.

Martínez ha asegurado que a finales de septiembre habrá novedades en la adaptación de la antigua sede del Banco de España en Soria, cerrada en 2000, para acoger el centro de cultura y territorio y el centro nacional de fotografía.

Antes de final de año, según ha avanzado, el Gobierno anunciará la redacción del proyecto, con una inversión prevista de 4,5 millones de euros.