Maratón de donación de sangre en el hospital Santa Bárbara de Soria

Viernes, 08 Noviembre 2024 18:32

El próximo martes, día 12, el Hospital Universitario Santa Bárbara acoge un maratón de donación de sangre, organizado por la Junta de Castilla y León, a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

La sala habilitada al efecto es la destinada a Formación, en la planta 0, junto al Servicio de Rehabilitación, en el acceso al Hospital por la Calle Doctor Fleming. El horario previsto para poder donar es de 08.45 a 14.45 horas y de 15.15 a 20.15 horas.

Se trata de una campaña de donación de sangre especialmente diseñada para el personal sanitario, para todos los trabajadores de los hospitales, así como para pacientes y familiares de pacientes.

Los requisitos y recomendaciones para poder ser donante de sangre son: ser mayor de 18 años; pesar más de 50 kg; gozar de buena salud; desayunar bien, si se va a dona por la mañana y, si va a ser por la tarde, esperar dos horas después de comer; se recomienda beber agua para facilitar la donación.

Además, es imprescindible presentar el DNI y no padecer ni haber padecido anteriormente cáncer, ni ninguna enfermedad transmisible por la sangre (Hepatitis B o C, SIDA, sífilis, etc.); si se ha padecido hepatitis A en la infancia hay que comunicarlo, pero sí se puede donar.

Hay una serie de causas por las que no se puede donar sangre de manera temporal, como haber sufrido una intervención quirúrgica.

En este caso, debe esperarse cuatro meses para poder donar, si ha sido cirugía mayor, o una semana, en caso de tratarse de cirugía menor.

Si se ha tenido fiebre hay que esperar 15 días a partir del momento en que deja de tenerse.

Tras una extracción dental, endodoncia, extirpación de verrugas o quistes, hay que esperar una semana; tras una endoscopia, tatuajes, piercing o pendientes, cuatro meses.

Si se han realizado viajes a países tropicales recientemente hay que consultarlo con el médico antes de donar.

En caso de estar embarazada, no se puede donar hasta que hayan transcurrido 6 meses desde el parto (también en el caso de aborto).

Soria: cinco mil donantes activos

Según datos de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, esta provincia cuenta con unos 5.000 donantes activos. A fecha 31 de octubre, el número de donaciones en este año han sido de 3.850, cifra similar al mismo periodo de 2023.

Las reservas del grupo sanguíneo que más bajas están hoy es el A+, pero todos los grupos sanguíneos son necesarios.

El 0- es un grupo que se utiliza en momentos en los que se necesita una rápida intervención y no se conoce el grupo del paciente, pero la mayor parte de la población es de los grupos sanguíneos A+ (37 %) o 0+ (34 %), por lo que son también los grupos que más se solicitan.

Horario de donación excepcional durante esta semana

El horario habitual de donación en el punto fijo ubicado en el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, con sede en el Parque de Santa Clara, es: lunes, de 15 a 21 horas; y martes y miércoles, de 9 a 15 horas.

De manera excepcional, con motivo del maratón, el horario de la próxima semana en este punto fijo será: lunes, de 15 a 21 horas; martes, coincidiendo con el maratón, cerrado; miércoles de 9 a 15 horas; y jueves de 15 a 21 horas.