Los TCE se reivindican en el Día de la Enfermería

Martes, 11 Mayo 2021 13:56

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) se concentrarán mañana a las 12 de la mañana en las puertas de los hospitales para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería.

Los TCE han señalado que pertenecen por derecho propio a esta profesión porque en España los equipos de enfermería están integrados, también por los TCE.

La atención a los pacientes se realiza en equipo, pero parece que algunas administraciones y entidades prefieren menospreciar y subestimar el trabajo que realizan los TCE.

En el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), en el Día Internacional de la Enfermería, se preguntan el porqué de la insistencia en realizar estas diferencias cuando todos los profesionales demuestran diariamente un trabajo impecable en la atención al paciente.

El último ataque en este sentido ha venido por parte del Consejo General de la Enfermería, con una campaña de intimidación a SAE para que retirará la publicidad relativa al Día Internacional de la Enfermería que con la excusa de tener registrada como de su propiedad la frase “Día Internacional de Enfermería”.

"Incluso se han atrevido a amenazarnos, si no los retirábamos, con denunciarnos y pedirnos indemnización por daños y perjuicios", ha señalado en un comunicado.

“Los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) siempre han celebrado su día el 12 de mayo, porque formamos parte, junto a las/os enfermeras/os de los equipos de enfermería. Y este año volvemos a hacerlo y para ello hemos desarrollado durante los últimos días una campaña, para visibilizar el trabajo de los TCE, a través de las redes sociales, medios de comunicación y concentraciones en las puertas de los hospitales y centros sociosanitarios”, ha explicado Isabel Lozano, secretaria de comunicación y organización de SAE.

“Aunque nuestro reconocimiento real no llegará hasta que se actualicen nuestras funciones, se nos incluya en el Grado Superior de la Formación Profesional y se suprima la disposición transitoria tercera del EBEP para que, finalmente, podamos pasar al grupo C1, desde SAE, un año más, nos vemos obligados a recordar a las administraciones públicas, la clase política, los mandos intermedios, las instituciones e, incluso, a algunos compañeros de otras categorías, que no somos trabajadores de segunda y que nuestra atención a los pacientes es tan fundamental como la del resto de profesionales: el eje principal es el paciente y ante éste todos actuamos, cada uno dentro de nuestras competencias, con la misma responsabilidad para garantizar su salud. Por ello no se debería discriminar a unos colectivos sobre otros y, ya que todos hemos demostrado nuestra profesionalidad y responsabilidad, todos deberíamos recibir los mismos reconocimientos; sin embargo, tristemente, aunque todos los profesionales somos iguales, algunos gestores prefieren continuar marcando estas diferencias. Por ello, desde SAE, volvemos a exigir respeto, consideración y reconocimiento”, ha explicado Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.

En la última semana han emprendido una campaña de visibilidad de las funciones que desempeñan los TCE en sanidad: esterilización, nutrición, aparataje... Son fundamentales para que el resto de profesionales puedan cumplir con su trabajo y éstas son responsabilidad de los técnicos de enfermería lo que demuestra que si todos somos responsables, cada uno en el cumplimiento de sus competencias, todos debemos tener el mismo reconocimiento.

En un año, especialmente difícil para todos los Técnicos de Enfermería reivindican su papel de pleno derecho como parte de la enfermería española y mañana a las 12 de la mañana lo conmemoran a las puertas de sus centros de trabajo.