La Junta anuncia plazas de emergencia

Jueves, 19 Enero 2023 14:49

La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy que pondrá en marcha un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales 24 horas y plazas de emergencia en Soria.

https://www.youtube.com/watch?v=XEG8lf3W41w

La Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género cuenta en la actualidad con 211 plazas para la atención en centros residenciales, 153 de las cuales son en casas de acogida, 38 en centros de emergencia y 20 en centros de atención especializada.

Los centros de emergencia dan respuesta inmediata, en menos de media hora, para sacar a una víctima y a todas las personas dependientes de ella de una situación de emergencia con el objeto de garantizar su integridad y seguridad personal.

Estos centros funcionan las 24 horas al día durante todos los días del año y la estancia es, máximo, de un mes porque después se derivan, si fuese necesario, a una casa de acogida.

Las casas de acogida son recursos para facilitar alojamiento temporal y atención integral a la víctima y a las personas que dependen de ella para llevar a cabo su recuperación integral.

Tras una valoración del profesional de referencia y de pasar por una comisión técnica de acceso, se programa el ingreso, en caso de que fueses necesario, en este centro. La estancia va desde seis hasta 18 meses.

La provincia de Soria cuenta desde 2001 con una casa de acogida propiedad del Ayuntamiento, autorizada y acreditada conforme al Decreto 2/2019, con una capacidad de 15 plazas.

Dentro del ámbito de la Red de Atención a la Víctimas de la Violencia de Género en Castilla y León, las condiciones de funcionamiento, tanto de las casas de acogida como de los centros de emergencia, están establecidas en el decreto mencionado con el objetivo de optimizar y garantizar su adecuado funcionamiento ofreciendo una atención de calidad y homogénea en todo el territorio, adecuada a las necesidades de cada víctima y su entorno.

En 2022, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades unificó el precio/plaza en los centros de la Red manteniendo su capacidad actual, lo que supone, en el caso de la casa de acogida de Soria, una subida de un 200 por ciento para mantener sus 15 plazas, pasando de una financiación anual de 35.842 euros a 114.116 euros.

Requerimientos

Desde la entrada en vigor del Decreto 2/2019, la Junta de Castilla y León ha hecho varios requerimientos al Ayuntamiento de Soria por la situación de irregularidad del uso de las plazas de la casa de acogida como si fuesen plazas de un centro de emergencia.

"Por tanto, no es cierto que se vayan a perder dos plazas de emergencia, como sostienen desde el Consistorio, porque nunca han sido autorizadas para tal fin, ya que no eran de emergencia, incluso, en algunos casos, se utilizaban por parte del Ayuntamiento de forma irregular para la atención a mujeres que no eran víctimas de violencia de género", ha apuntado en un comunicado la Junta.

Además ha acusado al Consistorio soriano de no haber seguido lo establecido en el mencionado decreto ni el protocolo de acceso a las casas de acogida, lo que ha podido suponer una desprotección para las mujeres sorianas al utilizar para otra finalidad plazas destinadas a ellas.

Por todo ello, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha instado al Ayuntamiento de Soria a que rectifique sus declaraciones y aclare la situación de la casa de acogida porque, de no ser así, se abrirá un expediente sancionador.

En julio de 2022, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de Soria en la que se informó de que, detectada la necesidad de ampliar las plazas de emergencia de la Red a nivel autonómico, se estaba estudiando la ubicación más eficiente de las mismas, habiéndose decidido recientemente que se situarán en Soria y Zamora.

Además, la Junta de Castilla y León, a través de los fondos europeos, pondrá en funcionamiento en la provincia de Soria un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales.

Moción

La noticia ha coincidido con la celebración del pleno ordinario del Ayuntamiento de Soria, en el que el PSOE ha defendido una moción para urgir la puesta en marcha de este centro de emergencia.

La concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, ha señalado que desde el 28 de enero, las mujeres de Soria pierden el derecho a ser protegidas en su provincia, dificultando la toma de decisión ante de situación de violencia de género.

Por ello ha urgido a la Junta a que ponga en marcha cuanto antes este recurso, para evitar que las mujeres que necesitan protección ante una situación de violencia de género tengan que trasladarse a Burgos o León.