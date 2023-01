La huelga general, más cerca en sector de limpieza

Martes, 24 Enero 2023 16:53

La nueva reunión del Convenio de Limpieza de Soria, la tercera en el marco del SERLA, ha acabado hoy sin acuerdo y sigue con ello alargándose las negociaciones. Las jornadas de huelga general están más cerca.

El sindicato UGT ha denunciado que llevan un año de negociaciones y el bloqueo de la patronal es "indecente" para las trabajadoras de Soria.

Aunque no se ha llegado este martes a ningún acuerdo, todas las partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo 30 de enero a las 11:30 horas.

En esta reunión la patronal tenía que decidir si aceptaba o al menos negociaba la nueva propuesta que FESMC-UGT Soria les ha presentado el pasado día 20 y que era la siguiente:

Convenio 4 años

- Año 2022: única paga no consolidable del 400€ a las de más de 6 años y a las de menos 200€.

- Año 2023, todas las categorías que estén por debajo del SMI actual, se incorpora en tablas que cobrarán el SMI (no un importe) anual en 15 pagas.

- Antigüedad que cada persona tenga a fecha 31/12/2022, se le convertirá en un complemento ad person consolidado y no absorbible. En este trienio que se está generando ahora las que

lleven del 0-1 año + 1,25%, las de 1-2 años + 2,60% y las de 2- 3 años + 4%.

- Desde el 1/01/2023 se empieza a generar nueva antigüedad con las mismas condiciones que las actuales, que no tendría que empezar a pagarse hasta el 2026.

- Añadir al convenio provincial el plus penoso, toxico y peligroso, ya que Soria es la única provincia en Castilla y León que no lo tiene, por lo que las trabajadoras consideran que es una discriminación hacia la provincia.

- Clarificar en la redacción del convenio lo del descanso del festivo a mayores sea retribuido, ya que como bien hemos manifestado cuando se reclama a las empresas nos remiten al

convenio y en el propio convenio nos dicen que es cosa de la empresa.

Ante esta nueva negativa de negociación por parte de la patronal, FeSMC-UGT Soria analizará la convocatoria de jornadas de huelga general en el sector de la limpieza de Soria, siempre que

las trabajadoras del mismo así lo decidan.