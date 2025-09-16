La Hermandad de Donantes de Soria anima a participar en la marcha por la Vida

Martes, 16 Septiembre 2025 12:04

La undécima edición de la “Marcha por la Vida” de Soria concienciará el próximo domingo de la importancia de donar sangre.

El concejal de Deportes, Manu Salvador, y el vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre en Soria, Eduardo Chicote, han presentado la undécima edición de la “Marcha por la Vida”, que se desarrollará el próximo 21 de septiembre en la ciudad.

Salvador ha subrayado la causa de esta marcha, en una población soriana que se caracteriza por su solidaridad.

Por ello ha animado a participar en la marcha y a colaborar con esta iniciativa.

“La gente de Soria responde bien a estas convocatorias”, ha resaltado.

El año pasado más de doscientos sorianos secundaron la convocatoria, pero en otras ediciones la participación se ha disparado hasta superar los 400.

Chicote ha explicado el desarrollo de la marcha, organizada por la Hermandad, con el objetivo de difundir el mensaje que la donación de sangre es necesaria de forma diaria y de forma creciente.

La marcha es un recorrido desde la plaza Mariano Granados hasta las márgenes del Duero, una ruta asequible, que contará con un avituallamiento, en función de las condiciones meteorológicas que salgan el próximo domingo.

La marcha comienza a las once de la mañana. Se pueden realizar las inscripciones desde una hora antes.

La inscripción incluye camiseta, almuerzo y recuerdo, al precio de 8 euros.

En las oficinas de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria también se puede formalizar la inscripción.

En cuanto a donaciones este año, a finales de agosto se ha contado con una media mensual de 400 donaciones, un poco por debajo del reto establecido de alcanzar las 5.000 donaciones en un año.