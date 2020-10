La Cámara destina más de 300.000 euros a digitalización de empresas

Jueves, 22 Octubre 2020 11:54

La Cámara de Soria ha destinado más de 300.000 euros para impulsar la digitalización de las empresas, imprescindible en el mundo actual, como ha puesto de manifiesto la pandemia.

El presidente de la Cámara de Soria, Alberto Santamaría, ha presentado esta mañana las ayudas de digitalización y marketing digital, surgidas a raiz de la evidencia de operar las empresas en el mundo digital, que ha puesto de manifiesto la pandemia.

Santamaría ha señalado que es un factor para la propia supervivencia empresarial.

"Hemos considerado importante impulsar competitividad de las empresas a través de la digitalización", ha resaltado.

El presidente de la Cámara de Comercio ha señalado que obligará a transformar las pymes para que puedan operar en un entorno digital global.

"Cuando entramos en la UE, se decía que van a venir; con la digitalización, las empresas podrán salir", ha apuntado.

Antes y después de marzo marca una tendencia en el crecimiento de la digitalización en las empresas.

La digitalización tiene que forma parte de la estrategia empresarial, ha subrayado.

La presentación será solo de forma telemática, habilitada en la sede electrónica de la Cámara y se iniciará mañana viernes o el lunes, cuando se publique en el Boletín Oficial de la provincia, y concluirá el 7 de noviembre.

La Cámara destina a estas ayudas 342.000 euros aunque existe la posibilidad de duplicar el presupuesto si hay demanda.

Santamaría ha subrayado que al menos se podrá ayudar 50 empresas y hay que ejecutar el programa europeo antes del 21 de enero.

La crisis actual derivada de la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de avanzar en la transformación digital de las pymes y asegurar así su capacidad para operar plenamente en un entorno digital.

La digitalización es desde hace años una palanca clave de competitividad de las pymes, sin embargo, las circunstancias actuales la han transformado, no sólo en factor de competitividad y crecimiento, sino en muchos casos también de supervivencia.

En este contexto, y con el objeto de hacer llegar a autónomos y pymes el asesoramiento especializado en digitalización, innovación y marketing digital internacional y los recursos económicos necesarios para financiar sus inversiones en este ámbito, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria, junto con la Cámara de España, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, va a poner en marcha tres convocatorias de ayudas:

AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Son financiables proyectos como la realización de una página web, derechos de uso de soluciones en la nube, hardware específico que sea estrictamente necesario para la utilización de la solución implantada, soluciones de gestión de cobros y pagos, soluciones de contabilidad, gestión de clientes (CRM), gestión integral (ERP), herramientas colaborativas, soluciones de gestión específica de actividad hotelera etc.

Se subvencionan a fondo perdido gastos e inversiones al 100% con un importe máximo de 7.000 euros por empresa.

AYUDAS PARA LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

Son financiables por ejemplo sistemas de iluminación más eficiente, diseño y estudio de las instalaciones con el fin de redimensionar o redistribuir la organización del mismo, así como la instalación de las mejoras que se estimen necesarias (paneles separadores, mamparas, etc.) para respetar los aforos máximos, la distancia entre trabajadores y entre los clientes, etc.; adquisición e instalación de equipos que permitan la desinfección y control sanitario de las instalaciones y locales (desinfección con ozono, lámparas ultravioletas, cámaras térmicas, termómetros infrarrojos, etc.); gastos derivados de la adaptación de los servicios prestados para evitar el contacto con los usuarios (catálogos digitales, sistemas con sensor, cajas auto pago, sistemas de control de acceso con reconocimiento facial, sistemas de pago vía móvil o tarjeta, etc.); equipos de producción energética y/o climatización más eficientes, sistemas de ahorro de agua, señalética digital para mostrar información y recomendaciones sanitarias en las instalaciones y otros gastos de remodelación de instalaciones para la adaptación a las medidas sanitarias. También serían subvencionables el diseño de la imagen gráfica/corporativa de la empresa o de sus nuevos o mejorados productos o servicios, siempre y cuando los resultados de esta actividad queden recogidos en el correspondiente Manual de Identidad Corporativa; sistemas para la reducción de la contaminación, sistemas para el aprovechamiento y valorización de residuos, sistemas de aislamiento acústico, soluciones de gestión (cobros y pagos, contabilidad, clientes, CRM, ERP, RMS), soluciones específicas para hostelería y turismo (TPV y menú engineering, entre otros).

Su subvencionan a fondo perdido gastos o inversiones al 100% con un límite de 7.000 euros por empresa.

AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCION EN MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL

Se financian proyectos como la elaboración de página web, microsite, tienda online, Apps y otras plataformas tecnológicas a posicionar en mercados internacionales, diseño y creación de campañas en redes sociales (SMM); gasto CPC/CPM de campañas, alta en directorios y / o market places, compra de dominios; edición, creación de vídeos para redes sociales o traducciones, entre otros proyectos.

Se trata también de subvenciones a fondo perdido del 100% con un máximo de 4.000 euros por empresa.

PRESUPUESTO Y NÚMERO DE EMPRESAS BEFICIARIAS

PRESUPUESTO: 342.825 euros

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS: al menos 50

Digitalización: 126.000€

Innovación: 154.000 €

Marketing digital internacional: 40.000€

Acciones de difusión, imagen y diseño y otras: 22.825€



Existe la posibilidad de duplicar el presupuesto a 671.000 euros si el número de solicitudes es muy elevado durante la primera semana.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS: al menos 100

Digitalización: 252.000€

Innovación: 308.000 €

Marketing digital internacional: 80.000€

Acciones de difusión, imagen y diseño y otras: 31.000€

SOLICITUDES:

Presentación telemática : sólo podrán presentar su solicitud y documentación que se acompañe a la misma telemáticamente (a través del formulario habilitado a tal efecto en la Sede electrónica https://sede.camara.es/sede/soria)

El texto de la convocatoria, la solicitud y sus correspondientes Anexos están disponibles en dicha Sede electrónica y en la página web de la Cámara de Comercio a partir del lunes, 26 de octubre. (www.camarasoria.com).

El plazo para la presentación de solicitudes : en la referida sede se iniciará a las 09:00h del día siguiente hábil al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Soria (previsto para mañana viernes día 23), y tendrá una vigencia de 9 días hábiles desde su apertura, finalizando a las 14:00h del día de su caducidad (día 6 de noviembre). La solicitud de participación se firmará electrónicamente por el interesado o por la persona que acredite su representación por cualquier medio válido en derecho.

El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido.

Sólo se admitirá a trámite la presentación de una solicitud por empresa o autónomo.

En el caso de que haya más solicitudes que presupuesto, la adjudicación, según se indica desde Europa, será por sorteo ante notario.

Dada la premuera de la convocatoria y el escaso plazo para presentar las solicitudes, el lunes 26 de octubre a las 9.00 horas, se llevará a cabo una jornada informativa dirigida a autónomos y pymes y también a proveedores de servicios de digitalización, innovación e internacionalización, además de asesorías, gestorías, etc. En ella se darán a conocer todos los pormenores y requisitos de estas ayudas, el proceso de selección de solicitudes, proceso de justificación de las inversiones, cobro de las ayudas y otras cuestiones que puedan surgir.