La alcaldable Izquierdo ultima confección candidatura

Jueves, 16 Febrero 2023 16:40

La alcaldable popular Belén Izquierdo ha asegurado que están trabajando en la confección de la candidatura y ha reconocido que se incluirán algunos concejales del actual grupo municipal, conformado por seis ediles.

En cuanto a la posible incorporación de ex militantes de Ciudadanos, en alusión a Saturnino de Gregorio, Izquierdo ha señalado que es un asunto que no le compete ya que tienen que ser él quien dé el paso.

“A mi me gustaría que estuviera. Yo no le he invitado. La gente que venga a sumar y que además es buena, me gusta. Es el perfil que busco. Gente que venga a sumar. Y creo que el señor De Gregorio ha hecho una muy buena labor en el Ayuntamiento en la última legislatura. Si por mí fuera, bienvenido sea, pero no depende de mí”, ha apuntado.

En cuanto al número dos en la candidatura, Izquierdo ha asegurado que tiene muchas posiciones “claras” en la candidatura pero ha pedido seguir trabajando, porque, según ha apuntado, queda poco para desvelar nombres.

Sobre las primeras semanas en la política, Izquierdo ha asegurado que ha recibido muchos ánimos, mientras ha ido encajando las cosas

El vicesecretario nacional del Partido Popular de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, que ganó varias elecciones a la alcaldía en Torrejón de Ardoz (Madrid), ha aconsejado a la alcaldable Belén Izquierdo que “sea ella misma” y se apoye en todas y cada una de las personas que quieren sumar y aunar.

“En la palabra, en la conversación y el entendimiento están los cimientos del respeto. Que se escuche y se apoye en las buenas experiencias de sus compañeros de formación política, ya que gobernamos en 2.866 municipios de toda España”, ha declarado.

Rollán ha resaltado que Castilla y León es el granero de los alcaldes del PP.

Además ha aconsejado a Izquierdo que escuche a los vecinos y les atienda de forma respetuosa y actúe en consecuencia.

“Respetar a los que no piensan como tú. Respetar a la oposición. Y sobre todo la jornada partida: ocho horas por la mañana, seis horas por la tarde y llevarte algo de trabajo a casa por la noche”, ha señalado.