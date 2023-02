El PP compromete máximo de ayudas desde "minuto 1"

Jueves, 16 Febrero 2023 14:37

El vicesecretario nacional del Partido Popular de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, ha subrayado que si acceden al Gobierno de España, tras las elecciones generales, aplicarán desde “el minuto uno” el máximo posible de las ayudas al funcionamiento, como comprometió en Teruel el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Rollán, que ha visitado este jueves Soria, junto con el presidente provincial del PP, Benito Serrano, y la alcaldable popular al Ayuntamiento de la ciudad, Belén Izquierdo, ha resaltado que los territorios de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, como Soria, Teruel y Soria, tienen derecho, previa autorización de la Comisión Europea, a beneficiarse de las ayudas al funcionamiento.

En este sentido ha recalcado que Núñez Feijóo conoce perfectamente estas ayudas “puesto que él nace y crece en una aldea y a él nadie le tienen que preparar un papelito como a muchos otros, que van de oídas, para saber cuáles son las necesidades, anhelos y las aspiraciones de las gentes de los pueblos para seguir viviendo, creciendo y desarrollando su vida donde consideren”.

Rollán ha criticado que el Gobierno de España no confíe en estas ayudas al funcionamiento, “porque no se están desarrollando en su máxima expresión”.

En este sentido ha advertido que cuando llegue el momento de rendir cuentas ante la Comisión Europea por estas ayudas y pregunten por qué en tres provincias hay unos recursos y una capacitación legislativa e impositiva para corregir una desventaja competitiva, “y como no se está confiando en estas tres provincias”, los resultados no serán lo suficientemente positivos y podrían, “si no son valorados positivamente por la Comisión Europea, no ser prorrogados”.

Rollán, que ha pedido al presidente del Gobierno que decida de una vez hacer suya la propuesta del PP para que tenga el mismo tratamiento en el tipo del IVA la carne y el pescado y las conservas para luchar contra la inflación, ha asegurado que ya existe un procedimiento y protocolo para aplicar las ayudas al funcionamiento y solo es necesario tener la determinación y la convicción política.

“Es poner blanco sobre negro y se hace con instrucciones y órdenes. Hoy en Gobierno de la Nación no está confiando en los territorios, en sus gentes. El resultado y la valoración, si no confías plenamente, no puedes aspirar a tener un sobresaliente, como mucho podrás tener un aprobado raspado, pero esta nota para estas tres provincias es una pérdida de oportunidades, población y futuro”, ha argumentado.

Rollán ha señalado que sí se cree en la España de los pueblos hay que aplicar “desde el minuto uno” el máximo las ayudas al funcionamiento y ha recordado que Feijóo en Teruel dijo que lo iba a desarrollar en su máxima expresión las ayudas al funcionamiento y adelantó además una política fiscal para las tres provincias, en materia de vivienda, tanto en obra nueva y rehabilitación.

