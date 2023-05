IU: Cuidar de Soria para una vida mejor

Lunes, 22 Mayo 2023 17:08

Izquierda Unida se presenta en Soria capital con un programa electoral en el que se compromete a cuidar de Soria para que sus ciudadanos puedan disfrutar de una vida mejor.

CUIDAMOS SORIA PARA HACER CIUDAD

Es innegable que las decisiones tomadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria durante las últimas legislaturas han transformado profundamente la ciudad. Sin embargo, esta transformación lejos de construir una ciudad amable, cercana, accesible y sostenible, ha supuesto todo lo contrario.

El nuevo adoquinado, la falta de gestión en transporte público, el todo vale en urbanismo, las ampliaciones de la zona azul, la dejadez en los barrios y la reconfiguración del tráfico dirigida a llenar los parkings está suponiendo una fuente de problemas.

La ciudad de Soria se está construyendo más para el turista que para el ciudadano que en ella vive. Se ha hecho una apuesta fuerte por el centro dejando desatendido el mantenimiento necesario de los barrios.

Frente a este modelo, desde Izquierda Unida, apostamos por una ciudad hecha para vivirla y disfrutarla. Una Soria amable en la que todos podamos compartir el espacio público. Más compacta, cómoda y accesible.



TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE.

▾ Nos comprometemos a alcanzar la gratuidad del transporte urbano.

▾ Revisaremos el actual diseño de las líneas de autobús urbano para mejorarlas y ampliarlas.

▾ Extenderemos y ampliaremos la red de carril bici haciéndolo llegar a todas las zonas de la ciudad, planificándolo de manera que sea cómodo, seguro y compatible tanto con peatones como con el resto de vehículos.

▾ Implantaremos un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas.



MOVILIDAD URBANA

▾ Finalizar con el adoquinado del centro de la ciudad.

▾ Revisaremos y suprimiremos los resaltos de obra que aún quedan en la zona 30.

▾ Habilitaremos una nueva parada de taxis en la calle Sagunto.

▾ Nos aseguraremos de que todas las aceras que se proyecten cuenten con pavimento seguro, pensando sobre todo en las personas mayores, para minimizar así en lo posible los problemas del hielo en el invierno.▾ Ampliaremos las aceras en los cruces para evitar los estacionamientos indebidos y colocaremos vallas en estos cruces para así dirigir al peatón hacia los pasos de cebra habilitados.

▾ Revisaremos la zona peatonal para mejorar su señalización. Que sólo se permita el paso en vehículo para carga y descarga, el acceso a cocheras y servicios de emergencias.

▾ Es imprescindible tener en cuenta la movilidad de los servicios de emergencias y que se trate con ellos su accesibilidad a todos los puntos de la ciudad. Por ello, revisaremos las zonas para permitir ese acceso total.



PLANES INTEGRALES DE ARREGLO DE ACERAS Y ASFALTO

La inversión asimétrica que se ha venido ejecutando en estas últimas legislaturas en Soria y que ha priorizado el desarrollo del centro mientras se desatendían el resto de zonas de Soria, junto a una terrible gestión de la ejecución de los últimos planes de pavimentación ha provocado que las aceras y el asfalto de muchas calles de Soria estén completamente destrozadas.

▾ Ejecutaremos planes de mejora de aceras, pavimentación y asfaltado integrales, poniendo especial atención a las zonas más degradadas de la ciudad.

▾ Ejecutaremos un plan integral en el Polígono de las Casas.



MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano de la ciudad de Soria sufre abandono. A esto se une que el diseño y la distribución del mismo no ha sido en ningún caso el más adecuado. Aparte de la falta y el mal estado del mobiliario urbano instalado en algunas zonas, nos encontramos con bancos excesivamente bajos, materiales muy fríos, papeleras inservibles que dejan salir la suciedad y columpios en lamentable estado de conservación.

▾ Revisaremos el estado del mobiliario urbano de la ciudad (bancos, papeleras, farolas etc.). Instalaremos y mejoraremos el mismo atendiendo a criterios de funcionalidad y estética, adecuándolo siempre a las normativas de accesibilidad universal.

▾ Revisaremos el estado de los columpios de la ciudad y mejoraremos los mismos.



ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

Se debe garantizar que cualquier persona, al margen de su condición individual, pueda disfrutar de la ciudad. Facilitar la accesibilidad a todas las personas a espacios y edificios públicos. No lograrlo conlleva un riego físico, pero también daños morales. La plena integración de las personas con movilidad reducida solo se cumplirá cuando se garantice el total acceso al espacio público que ofrece la ciudad y que permita la convivencia en calles y plazas.

▾ Nos aseguraremos de introducir mobiliario urbano con apoyos isquiáticos.

▾ Incluiremos en las aceras pavimento direccional de itinerarios peatonales.

▾ Incluiremos en todas las esquinas posibles una placa en Braille con el nombre de cada calle y de los lugares más significativos.

▾ Nos aseguraremos de que los espectáculos patrocinados por el Ayuntamiento de Soria cumplen una sensibilidad inclusiva con la diversidad funcional más allá de la normativa legal.

▾ Realizaremos un programa de subvenciones de adaptación de viviendas para las necesidades sobrevenidas.



URBANISMO

El actual modelo de crecimiento urbano por el cual ha apostado el equipo de gobierno en las últimas legislaturas es insostenible. Este modelo responde más a la voracidad de los constructores que a las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Ahí tenemos el ejemplo del Cerro de los Moros o la permisividad a la hora de construir plantas.

Frente a prácticas más propias del neoliberalismo que defienden la máxima de “el mejor uso del suelo lo realizará aquella actividad que más pueda pagar por él”, nosotros proponemos un urbanismo al servicio de la ciudadanía, amable, que vaya hacia un modelo de ciudad compacta capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

▾ Impulsaremos la creación de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

▾ Promoveremos un modelo de ciudad compacta y apostaremos por el desarrollo y equipamiento de todos nuestros barrios para potenciarlos y frenar su degradación.

▾ Impediremos que se vendan los terrenos edificables de titularidad municipal, pero que, en el caso de tener que hacerlo, aseguraremos que el dinero conseguido mantendrá un carácter finalista y estará dedicado a financiar actuaciones contempladas en el Plan Municipal de Vivienda.

▾ Nos comprometemos a no recalificar ni un metro más de suelo urbano, así como a introducir en la próxima revisión de PGOU una enmienda que imposibilite recalificar suelo urbano salvo que este sea público.

▾ Promoveremos la progresiva municipalización del suelo urbanizable para profundizar en el control público del mismo y permitir así el desarrollo de los planes de vivienda.

▾ Desarrollaremos de manera decidida la recuperación del Casco Viejo, para mejorar las condiciones físicas del patrimonio edificado, buscando además la revitalización integral del mismo, incidiendo en el uso residencial y comercial.

▾ Se tomarán medidas disuasorias hacia los propietarios que persigan la degradación de los edificios.

▾ Elaboraremos una “Ordenanza del ruido” para conocer y controlar mejor los niveles de ruido de la ciudad y detener así la excesiva contaminación acústica de la misma.



VIVIENDA

Un gobierno municipal puede optar por una política de vivienda dedicada a favorecer los intereses de los constructores o, en cambio, puede optar por desarrollar una política de vivienda que intente cubrir las necesidades del conjunto de la ciudadanía poniendo especial atención a los sectores más desfavorecidos y más desprotegidos de la sociedad que somos la mayoría.

En todos estos años de legislaturas del PSOE en Soria, el actual equipo de gobierno no ha llevado a cabo ninguna acción encaminada a solucionar ese problema. Su política de vivienda ha estado dirigida a favorecer a las constructoras, pero no a los que la necesitan para vivir.

No se aplica el artículo 6º de la ordenanza sobre el IBI por el que se debería aplicar un 50% de recargo en este impuesto a las viviendas vacías. Todos los años se incluyen en los presupuestos partidas dedicadas al alquiler que nunca se ejecutan. En cambio, se regalan alturas a los constructores y siempre hay presupuesto para proyectar y ejecutar parques y zonas deportivas en zonas sin urbanizar para hacer más atractivo el posterior desarrollo inmobiliario.

▾ Garantizaremos el acceso de toda la población a una vivienda digna.

▾ Proponemos un Plan Municipal de Vivienda. Este plan se centra en la opción del alquiler.

▾ Crearemos un organismo o para dar cabida a las actuaciones públicas en materia de vivienda.

▾ Crearemos una bolsa de vivienda pública de alquiler mediante tres tipos de actuaciones:

o Construcción directa por parte del Ayuntamiento.

o Compra por parte del Ayuntamiento.

o Captación de viviendas vacías para ponerlas en el mercado

▾ Se elaborará el Plan de Vivienda, donde se recoja un análisis de la situación y las necesidades de Soria en esta materia.



AGUA

La canalización de residuales, la potabilización y depuración suponen una de las actuaciones más caras e importantes de una ciudad. Actualmente, el ciclo integral del servicio de agua de la ciudad de Soria es gestionado por Agua de Soria, una empresa mixta de la cual solo el 26% es de titularidad municipal. Nuestra propuesta ideal sería municipalizar el servicio para que el 100% de la gestión fuera pública. Sin embargo, somos conscientes de que en este momento el coste que supondría tal actuación es inasumible por el consistorio. Ante esta realidad, nuestras propuestas pasan por:

▾ Revisaremos las tarifas. Propondremos un nuevo sistema tarifario de consumo de agua basado en criterios de equidad social y ambiental, garantizando una dotación mínima de agua por hogar como derecho básico y penalizando el sobreconsumo.

▾ Aseguraremos una mayor transparencia en la gestión del servicio. Permitiremos el acceso a los representantes de la oposición al Consejo de Administración de la Empresa Mixta del Agua.

▾ Elaboraremos un plan de reutilización de agua para riego y otros procesos industriales.



RECICLAJE

▾ Apostamos por estrategias que supongan la reducción de los residuos, la reutilización de los mismos y su reciclaje.

▾ Ampliaremos el servicio del Punto Limpio Móvil.

▾ Estudiaremos la creación de una red de micro Puntos Limpios en centros oficiales o entidades colaboradoras.



PARQUES Y JARDINES

▾ Gestionaremos de forma adecuada los espacios libres, parques y jardines existentes. Pondremos especial atención a las zonas más degradadas, tanto en jardinería como en zonas de juego.

▾ Instalaremos juegos inclusivos en todas las zonas de juego de la ciudad.

▾ Aprovecharemos solares y espacios sin uso para esponjar los barrios más densamente construidos, generando pequeños espacios de descanso y/o de juegos infantiles.

▾ Realizaremos el inventario y catalogación de las especies arbóreas existentes en la ciudad, con evaluación del estado sanitario de las mismas.

▾ Crearemos un catálogo de árboles singulares e históricos de la ciudad. En los casos que sean posibles los rotularemos para facilitar su conocimiento y divulgación.

▾ Aprovecharemos zonas de descampados y sin uso para la construcción de parques de calidad para perros u otros animales domésticos.



ENERGÍAS RENOVABLES

▾ Nos aseguraremos de que el Ayuntamiento contrate la energía que da servicio a todos los edificios municipales con empresas que la suministren 100% renovable.

▾ Instalaremos placas solares en todos los edificios públicos.



CEMENTERIO

▾ Revisaremos las tarifas tanto del cementerio municipal como de los servicios del tanatorio.

▾ Crearemos un Plan de Servicios Gratuitos para familias en riesgo.



MEDIO AMBIENTE

▾ Pondremos en marcha una estrategia de fomento de la biodiversidad local, que priorizará el uso de especies autóctonas adaptadas a las condiciones locales en la regeneración de los espacios verdes existentes.

Se evitará expresamente la utilización de especies incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras.

▾ Promoveremos campañas de educación y comunicación ambiental destinadas a difundir entre la ciudadanía el interés de los elementos y ecosistemas naturales del municipio.

▾ Pondremos en marcha estudios para el cálculo y monitorización tanto de la huella ecológica como de la capacidad de carga del territorio con el fin de obtener el déficit ecológico que tiene el término municipal y poder así impulsar medidas de corrección.

▾ El cuidado medioambiental será un nicho prioritario de trabajo en el desarrollo de los Planes de Empleo impulsados por el Ayuntamiento.

▾ Evitaremos la instalación de empresas de “fabricación” de productos agrícolas y ganaderos como las macro granjas, potenciando la producción sostenible y de carácter extensivo de esos bienes.



HUERTOS VECINALES

▾ Mantendremos y fomentaremos el programa de los huertos vecinales autogestionados.

▾ Crearemos un punto municipal de intercambio de productos y de conocimiento hortícola.



PROTECCIÓN ANIMAL Y BIENESTAR ANIMAL

▾ Impulsaremos políticas de protección y bienestar animal.

▾ Crearemos un registro de ADN canino subvencionado por el Ayuntamiento de Soria complementario a la ya obligatoria identificación electrónica mediante microchip.



CUIDAMOS SORIA PARA CRECER

El tejido socio-económico de nuestra ciudad se ha ido debilitando durante las dos últimas legislaturas. La despoblación creciente, la falta de infraestructuras, la subida continua de impuestos y tasas y las malas decisiones políticas han lastrado el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Necesitamos medidas que impulsen nuestro tejido productivo y que generen empleo de calidad. Sostener el modelo de ciudad que se ha venido impulsando durante los últimos años ha supuesto un encarecimiento de los servicios y de los costes derivados del afán de construcción desmedido. Esto se ha traducido en una subida constante de los impuestos y los tributos que todas las ciudadanas y ciudadanos estamos obligados a pagar. Cada vez hay más personas a los que les cuesta un mundo llegar a fin de mes. Un modelo económico injusto que favorece a los que más tienen y perjudica a los más desfavorecidos.



IMPUESTOS

▾ Revisaremos las tasas y los impuestos municipales para ajustarlas en caso de que sea necesario y para introducir correctores de equidad para hacerlos progresivos.

▾ Congelaremos el IBI durante, al menos, los próximos cuatro años de legislatura

▾ Aplicaremos el artículo 6º de la ordenanza sobre el IBI por el que se aplica un 50% de recargo en este impuesto a las viviendas vacías.

▾ Revisaremos la categoría de las calles para ajustar las tasas a la realidad de la ciudad.

▾ Nos aseguraremos de que en los presupuestos los ingresos se equilibren con los gastos y acabaremos con las ficciones presupuestarias.

▾ Auditaremos la deuda municipal.



INDUSTRIA Y COMERCIO

Uno de los problemas que arrastra tanto la capital como la provincia es la debilidad del tejido industrial y comercial. Evidentemente, esto tiene una clara incidencia en el fenómeno de la despoblación. El Ayuntamiento tiene que favorecer la atracción y la implantación de las empresas en el municipio y por el impulso y el desarrollo de la industria local. Siempre asegurándose de que promueven un empleo digno y de calidad, porque este es el que realmente ayuda a asentar población y a generar riqueza. El tamaño y el estado de abandono del Polígono Industrial de Las Casas, que no lo hace llamativo, y los problemas que arrastra el Polígono de Valcorba son un ejemplo de la mala gestión de la política industrial de estos últimos años y realidades a las que hay que poner solución.

▾ Apostaremos por una política de reindustrialización y de apoyo a los sectores emergentes de la economía capaz de impulsar el empleo de calidad.

▾ Nos comprometemos a corregir en las deficiencias que aún arrastra el Polígono de Valcorba para conseguir la implantación de de empresas.

▾ Ofreceremos a las empresas que quieran ubicarse en la parte pública de Valcorba suelo a un precio mínimo.

▾ Intentaremos conseguir la cesión al Ayuntamiento de Soria del suelo del Polígono de Valcorba que actualmente no es municipal.

▾ Arreglaremos y limpiaremos el Polígono de las Casas a fin de hacerlo más seguro y atractivo. Buscaremos una solución definitiva al problema de la presión del agua.

▾ Crearemos un plan de atracción de empresas y de promoción del suelo industrial en cooperación con otros agentes interesados.

▾ Promoveremos mediante permutas la progresiva salida de la industria de la ciudad e impulsaremos su instalación en los polígonos y áreas más apropiadas y seguras.

▾ Revisaremos todos los impuestos municipales que afecten a la actividad industrial.

▾ Ampliaremos y fomentaremos el Programa de Naves Nido para jóvenes emprendedores.



COMERCIO

El comercio local es sinónimo de cercanía, facilidad y amabilidad en el servicio, además de ser un garante de la calidad del producto. Una ciudad viva tiene que cuidar al pequeño comerciante, porque este es un eje fundamental sobre el que gira la vida de los barrios.

Apostamos por el comercio de proximidad, creemos que es imprescindible luchar por el sostenimiento de establecimientos comerciales de fácil acceso a la población en todos los barrios de la ciudad.

▾ Desarrollaremos un Plan Estratégico de apoyo al comercio local de acorde a las necesidades reales del sector, partiendo de un análisis minucioso de las mismas en colaboración con los principales agentes afectados.

▾ Impulsaremos medidas de apoyo al comercio, atendiendo especialmente a la problemática de los barrios.

▾ Realizaremos acciones de sensibilización hacia la población para explicar los beneficios del comercio de proximidad.

▾ Apoyaremos a las asociaciones de comerciantes para fomentar el asociacionismo en la realización de acciones de promoción

▾ Implantaremos medidas de retorno comercial durante la celebración de los grandes eventos culturales y deportivos: puntos de información comercial, promociones, bonos de descuento, etc.

▾ Revisaremos las tarifas de las tasas públicas que afectan al comercio.



EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

En estos tiempos, el empleo digno y de calidad es un derecho constitucional cada vez más difícil de mantener; y, en una ciudad envejecida y que pierde habitantes como la nuestra, se convierte un elemento esencial por el que pelear. Los Ayuntamientos tienen herramientas suficientes para promoverlo y la obligación de que, además, sea un digno y de calidad.

Hay que promover Planes de Empleo de calidad y estímulos de ayuda a la contratación estable y de calidad, en colaboración con entidades sociales, ciudadanas, empresariales y sindicales y crear sinergias socio-económicas que contribuyan a la mejora y ampliación del empleo en la ciudad.

▾ Se favorecerá aquellas opciones de contratación que incluyan creación de empleo de calidad, así como las que fomenten la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración, personas con diversidad funcional, mujeres y jóvenes.

▾ Elaboraremos Planes de Empleo destinados a impulsar el empleo para aquellos sectores sociales más vulnerables (jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, etc.).

▾ Diseñaremos programas de formación e inserción laboral enfocados especialmente a los grupos en riesgo de exclusión social, mujeres y jóvenes.

▾ Propondremos un Plan de Empleo municipal específico para realizar los trabajos de mantenimiento de los Montes de Soria.

▾ Potenciaremos la Formación Ocupacional y la Formación para el Empleo.

▾ Se promoverán e impulsarán proyectos vinculados a crear empleo en sectores estratégicos como son el medioambiente, el turismo y la innovación.



TURISMO CULTURAL

▾ Propondremos unir las áreas de Cultura y Turismo.

▾ Continuaremos con la potenciación de las figuras poéticas y literarias de la ciudad. Antonio Machado, Gerardo Diego y Gustavo Adolfo Bécquer. Y añadiremos la figura de Gaya Nuño y sus estudios sobre arte recuperando su obra literaria y legado. Instalaremos placas turísticas con los diferentes textos poéticos que hagan referencia a lugares de la ciudad.

▾ Catalogaremos y pondremos en valor el arte al aire libre de la ciudad.

▾ Abriremos un Albergue Municipal

▾ Propondremos la gestión municipal de los puntos de atención turística.

▾ Impulsaremos medidas formativas que incrementen el conocimiento de los recursos turísticos de la ciudad para los trabajadores del sector. Pondremos medidas de apoyo al estudio y conocimiento de idiomas para los trabajadores del sector.

▾ Revisaremos y mejoraremos la accesibilidad universal a todos los monumentos de la ciudad.

▾ Crearemos una conexión verde Monte Valonsadero-Soria a través de una línea regular de autobuses en los meses estivales.

▾ Realizaremos un plan de mejora en la conservación de las pinturas rupestres del monte incluidas en el itinerario turístico europeo sobre los primeros pobladores.

▾ Seguiremos apoyando los eventos turísticos ya consolidados y mejoraremos su promoción y organización. Propondremos que la organización de los mismos sea mayormente asumida por trabajadores municipales y asociaciones locales evitando en la medida de lo posible su externalización.

▾ Apoyaremos a las asociaciones locales y provinciales que organicen eventos de interés cultural y turístico.

▾ Pondremos en marcha un Museo de Soria.

▾ Mejora de las señalización e indicaciones turísticas de la ciudad, tanto monumental como de establecimientos hoteleros y de restauración.



CULTURA

Desde Izquierda Unida, queremos que la cultura esté presente en el día a día de la ciudad. Queremos que sea una parte fundamental y una seña de identidad de Soria. Una actividad cultural que se diseñe con el apoyo del gobierno municipal, a través de eventos y programaciones destacados a lo largo del año, pero, sobre todo, que se construya mediante la colaboración y el trabajo de la ciudadanía gracias a la actividad cultural de base. Nuestro modelo defiende la promoción y la difusión de la cultura de base en todas sus manifestaciones, desde lo individual a lo colectivo, coordinándose con las administraciones y haciendo de la vivencia cultural algo cotidiano.

▾ Apoyaremos la Cultura propia. Mantendremos un contacto directo con los artistas y demás agentes culturales de la ciudad, dándole su verdadero sentido al Consejo Asesor de Cultura ya existente, teniendo en cuenta la opinión de los expertos de las distintas ramas culturales.

▾ Fomentaremos la formación y el espíritu cultural, diferenciando bien el término cultura del término entretenimiento y guardaremos el equilibrio entre los diferentes gustos culturales de la ciudadanía, manteniendo la equidad.

▾ Mejoraremos las subvenciones y los convenios con las asociaciones culturales, especialmente las que demuestren su verdadera vinculación a la vida cultural de Soria.

▾ Accesibilidad a la Cultura: subvencionaremos entradas y actividades culturales para los colectivos en riesgo de exclusión social.

▾ Readaptaremos los grandes eventos culturales con un enfoque nuevo, integrador y más cercano.

▾ Gestionaremos directamente y de manera pública el festival “Soria Rock”, aprovechando para ello la misma infraestructura del festival “Enclave del Agua”.

▾ Ofreceremos transparencia total en la gestión de todos los grandes eventos culturales de la ciudad.

▾ Acondicionaremos un espacio público como Centro Cultural Autogestionado (Casa de los Artistas), partiendo de la implicación de todas las asociaciones culturales sorianas en su diseño, definición y gestión, dotándolo de talleres para artes plásticas, salas de ensayo y demás infraestructuras necesarias.

▾ Potenciaremos como propia la riqueza cultural, popular y festiva que aportan los colectivos de inmigrantes afincados en Soria.

▾ Revisaremos el inventario del Patrimonio Artístico y Cultural del Ayuntamiento y expondremos al público de manera permanente los principales bienes de dicho inventario, en los lugares más apropiados.

▾ Velaremos por el cuidado del patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad relativo a bienes muebles e inmuebles particulares o de otras instituciones, realizando todos los convenios y gestiones necesarios para su conservación.

▾ Retomaremos el certamen de teatro. Promoveremos un teatro de capacidad intermedia para ensayos y representaciones. Estudiaremos la creación de la Escuela Municipal de Artes Escénicas.

▾ Potenciaremos un mayor uso y aprovechamiento de las salas de conferencias y reuniones del Palacio de la Audiencia.

▾ Llevaremos un mayor control del calendario de las salas de exposiciones del Palacio de La Audiencia para conseguir una mejor organización en todo lo concerniente a las exposiciones: montaje y desmontaje, criterios de selección y presupuestos.

▾ Daremos un uso continuado a las salas de exposiciones de la Plaza de Toros, del Centro de Recepción de Visitantes y de los Depósitos del Castillo.

▾ Entablaremos una relación fluida entre Ayuntamiento de Soria e Imprenta de la Diputación Provincial, para realizar la impresión en ella de todo tipo de trabajos institucionales y de relevancia cultural.

▾ Crearemos una emisora de radio municipal, con contenido institucional, informativo, divulgativo, didáctico y cultural.

▾ Recuperaremos los fondos y el legado artístico y bibliográfico de Juan Antonio Gaya Nuño para poder ponerlos en valor, y así permitir a los sorianos y a los visitantes su “uso y disfrute” como, de hecho, era voluntad de su viuda, Dª Concepción Gutiérrez de Marco.



FIESTAS

El arraigo de las fiestas en nuestra ciudad es sin duda muy profundo, especialmente en lo que respecta a las fiestas de San Juan. Desde Izquierda Unida entendemos que debemos mantener el respeto hacia los usos, costumbres y tradiciones de nuestra tierra, porque estas son manifestaciones de lo que fueron nuestros ancestros y componen el substrato de lo que hoy somos y nos mantiene unidos. Esto no es impedimento para que creamos que también los festejos aceptan renovación y, por tanto, debemos hacer propuestas para que se adapten mejor a nuestros tiempos. También las fiestas tienen que ser democráticas, abiertas y participativas.

▾ Propondremos iniciativas para descentralizar las Fiestas de San Juan. Retomaremos tradiciones como los bailes de cuadrilla y ayudaremos a

realizar más actividades como calderetas, comidas y actividades populares, etc.

▾ Colaboraremos e impulsaremos todas las fiestas e iniciativas que quieran dar más protagonismo a los barrios, como una medida para diversificar y generar movimiento social, cultural y comercial al margen del centro de la ciudad.

▾ Mejoraremos los planes de limpieza y recogida de basuras en los días festivos, tanto de San Juan como de San Saturio, para paliar el alto impacto generado por la gran ocupación de la calle. Asimismo, se potenciará el uso del vaso ecológico reutilizable para intentar minimizar el impacto medioambiental. Esta medida se impulsará en la ciudad, pero se hará especial hincapié en los festejos realizados tanto en Valonsadero como en las márgenes del Duero, zonas particularmente delicadas, ya que el cuidado de ambas es vital si queremos que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de ellas.

▾ Se incentivará la recogida de basura en Valonsadero durante los días festivos y los posteriores. Para ello, crearemos campañas de concienciación y buscaremos medidas para que todos los sorianos y forasteros puedan disfrutar durante las fiestas y a lo largo del año de un monte limpio.

▾ Durante todas las fiestas, impulsaremos campañas desde el Ayuntamiento para concienciar de la necesidad de que las fiestas transcurran con comportamientos no sexistas y no se produzcan agresiones machistas, teniendo a disposición de quien lo necesite personal cualificado y sensibilizado en materia de género.

▾ El Ayuntamiento promoverá el consumo responsable de alcohol durante las fiestas, buscando reducir la cantidad de jóvenes haciendo botellón, para lo que propondrá actividades lúdicas alternativas durante las horas de más incidencia del botellón con la intención de atraer a los jóvenes.

▾ Propondremos la creación de un fin de semana de la diversidad, con el objetivo dar a conocer y disfrutar de las diferentes culturas que conviven en Soria. Para ello, habilitaremos espacios para compartir de manera conjunta la gastronomía, la cultura y el folklore de los distintos pueblos y nacionalidades, incluida la soriana.



DEPORTE

Desde Izquierda Unida, entendemos la práctica deportiva como un elemento esencial para la salud y la calidad de vida; y, por tanto, un bien que debe estar al alcance de toda la ciudadanía. Consideramos así que los poderes públicos y las instituciones están obligados a velar por este derecho estableciendo para ello los medios y recursos necesarios, basados en un modelo de gestión pública que desarrolle programas y actividades deportivas que se ejecuten primando los siguientes ejes:

La práctica deportiva y de actividad física de la ciudadanía entendida como ocupación del tiempo libre y con fines recreativos.

La práctica deportiva de competición a través de estructuras asociativas.

La práctica deportiva como factor de integración social y generador de salud.

▾ Realizaremos planes de formación deportiva no reglada a través de un departamento de investigación y desarrollo deportivo.

▾ Hay que apostar por una oferta deportiva de calidad e inclusiva. Promoviendo el deporte ya desde sus inicios en edades escolares por sus cualidades como elemento de ocio, biosaludable, creador de sinergias sociales, valores y de integración positivas; entendiendo que el deporte de base es el modelo que mejor difunde estas cualidades.

▾ Promoveremos actividades deportivas para el conjunto de la ciudadanía. Introduciremos medidas de acción positiva hacia los diversos colectivos y rangos sociales: tercera edad, personas con diversidad funcional, etc.

▾ Crearemos programas de formación para técnicos deportivos que incidan en el deporte como juego capaz desarrollar las capacidades físicas, estimular el organismo y fomentar las relaciones sociales. Y que, además, sirvan como elemento de habilitación laboral y generador de empleo.

▾ Promoveremos actividades y cursos deportivos en conexión con los centros escolares y AMPAS desde una perspectiva más participativa que competitiva, realizándolas con educadores/as deportivos/as que respeten la dignidad delos y las participantes a través de una educación en valores, relacionándose con los y las escolares desde prácticas democráticas.

▾ Controlaremos que todas las subvenciones que el Ayuntamiento de Soria conceda a los clubs deportivos vayan destinadas al deporte base y amateur, nunca al deporte profesional.

▾ Estudiaremos el estado actual de todas las instalaciones deportivas municipales y los espacios deportivos para determinar las carencias y problemas existentes de cara a renovar y poner a punto todas las instalaciones deportivas de la ciudad.

▾ Apostaremos por el deporte femenino intentando traer competiciones nacionales que pudieran dar a conocer y relanzar el deporte de féminas.



CUIDAMOS SORIA PARA DEMOCRATIZARLA

Los representantes públicos toman decisiones que afectan profundamente a las vidas de los ciudadanos. Necesitamos que las puertas de los despachos tras las que se toman esas decisiones se abran y dejen hueco a la participación, el debate y las preferencias de la gente en el funcionamiento de las instituciones.

Necesitamos transparencia y control ciudadano constante y real; y no únicamente como un mero trámite para darnos un barniz participativo. Para ello, es necesario contar con un tejido social potente, alejado de clientelismos políticos. Y es necesario también que desde el Ayuntamiento se habiliten cauces para construir esas vías de comunicación efectivas. La participación vecinal debe servir para hacer diagnósticos de las necesidades de la ciudad, pues ellos son quienes mejor la conocen, y como freno y contrapunto a los desmanes y sinsentidos de los gobernantes. Para conseguir esto, es imprescindible contar con una administración seria, bien desarrollada y que se asiente sobre un empleo público de calidad que garantice la imparcialidad de su trabajo.

A nosotros no nos basta con cambiar a los representantes del Ayuntamiento, necesitamos cambiar las reglas del juego. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

▾ Propondremos que los Plenos vuelvan a celebrarse por la tarde para facilitar una mayor participación y afluencia de público. E incluiremos un punto en el orden del día denominado “moción ciudadana” que estará reservado para la intervención de representantes de los vecinos, de asociaciones o particulares que previamente hubieran registrado la intervención y el tema.

▾ Llevaremos a cabo una reestructuración útil, práctica y coherente de las concejalías con responsabilidades de gobierno para conseguir una estructura de gobierno más clara, que funcione de manera cohesionada y que promueva el protagonismo colectivo del equipo de gobierno.

▾ Crearemos una Oficina Municipal de Ayuda en la Gestión Municipal. Un espacio destinado solo a explicar y a ayudar con los trámites y la burocracia a los ciudadanos, así como para informar de los derechos sociales que asisten a las personas (especialmente los vinculados a la administración) y sobre la forma de hacerlos valer.

▾ Dotaremos de más medios y personal a la Oficina Municipal de Información al Consumidor.



CIUDADANOS

▾ Crearemos un centro autogestionado. Se ofrecerá a los colectivos y asociaciones interesados un centro de titularidad municipal para su autogestión. Así se fomentará el asociacionismo, proporcionando espacios fijos donde reunirse, generar debate y trabajar de manera permanente, al mismo tiempo que se propicia la responsabilidad social y la visibilidad de los mismos.

▾ Mejoraremos las dependencias municipales destinadas a los ciudadanos.

▾ Pondremos cambiadores de bebés en todas las instalaciones municipales, asegurándonos de que su instalación no se limita a los baños de mujeres, como es habitual, sino que facilitaremos su uso a los hombres como medio para fomentar así la corresponsabilidad en la crianza.

▾ Habilitaremos una sala de lactancia en el Ayuntamiento, tanto para las trabajadoras como para las madres y padres que se acercan al consistorio a realizar gestiones o trámites cotidianos, y que se estudie su posterior extensión a otros espacios municipales, partiendo siempre desde el respeto y la defensa de la lactancia en libertad

▾ Desarrollaremos Foros Cívicos y Asambleas abiertas en los que se traten temas y proyectos de interés general o que susciten especial controversia.

▾ Realizaremos un Plan de “microsubvenciones” para proyectos concretos de las Asociaciones culturales, sociales y juveniles. Pequeños adelantos económicos o subvenciones puntuales que, sin necesidad de establecer un plan anual, contribuirán a ayudar a realizar actividades o campañas concretas a los colectivos con menos recursos económicos y/o de reciente formación.

▾ Ampliaremos y mejoraremos las ayudas a las Asociaciones culturales, sociales y juveniles.

▾ Impulsaremos todos los Consejos sectoriales y municipales.

▾ Pondremos un espacio en la web municipal a disposición de los distintos colectivos y organizaciones sorianas para que la utilicen como altavoz de sus actividades y propuestas.

▾ Pondremos en marcha Consultas Populares directas. Se realizará un protocolo de consultas populares o referéndums que obligará al Ayuntamiento a consultar a la ciudadanía sobre la puesta en marcha de ciertos proyectos que por cuantía o sensibilidad lo requieran.

▾ Velaremos por el máximo respeto y cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en nuestra ciudad y colaboraremos en lo que sea posible con las asociaciones que trabajan por ella.

▾ Promoveremos la laicidad en todos los aspectos de la vida municipal, garantizando al mismo tiempo la libertad religiosa y de creencias. Los cargos públicos, como representantes del municipio, respetarán la aconfesionalidad y equidad en sus relaciones y comportamientos, mientras que se evitarán los símbolos y fórmulas de confesiones religiosas en los espacios y actos públicos. Desarrollaremos un Reglamento de Protocolo, Ceremonial, de Honores y Distinciones que recogerá estos principios.



EMPLEO PÚBLICO

Los empleados municipales del Ayuntamiento de Soria llevan años alzando la voz sobre un empeoramiento progresivo de sus condiciones de trabajo y del ambiente laboral. A lo largo de las dos últimas legislaturas, el equipo de gobierno ha incumplido el 90% de los compromisos alcanzados en la materia, como denuncian de manera reiterada cuatro sindicatos, la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria. Además, la temporalidad laboral se ha disparado, no se ha actualizado la RPT, el enchufismo ha sido su modelo político. Ante esta situación, desde Izquierda Unida, encaramos esta nueva etapa que dará comienzo con la próxima legislatura, proponiendo una mejora de la calidad y el ambiente de trabajo de los empleados municipales, porque ellos son la base sobre la que se asienta el Ayuntamiento. Es necesario abrir una nueva etapa de diálogo con todos los actores implicados, siempre desde el consenso y el respeto mutuo, para lograr una administración de calidad, asentada sobre empleados públicos que cumplan los principios básicos de la igualdad, mérito y capacidad.

▾ Haremos una auditoría externa de la organización del personal en el Ayuntamiento de Soria, pactada con sindicatos y oposición. En ella se establecerá la necesidad de personal en cada departamento para una mejor distribución de los efectivos.

▾ Aprobaremos una nueva RPT, pactada con sindicatos y oposición.

▾ Procederemos a la inmediata negociación de un nuevo convenio y garantizaremos su cumplimiento.

▾ Procederemos a cubrir mediante los procedimientos reglamentarios de concurso-oposición todas las vacantes existentes y las que se generen. Si se puede, primará la promoción interna y la vacante que se genere saldrá a oferta pública en los mismos términos.

▾ Generaremos una oferta de empleo público con garantías de publicidad, mérito y capacidad, siempre por examen, nunca por entrevistas.

▾ Crearemos el Consejo de la Policía que incorporará y representará al conjunto del cuerpo.

▾ Crearemos una plaza de funcionario para el gabinete de prensa que garantice la pluralidad y la distribución adecuada y veraz de la información de toda la Corporación y no únicamente del equipo de gobierno.

▾ Ejerceremos un control efectivo de los puestos de libre designación. La provisión de estos puestos debe limitarse a cargos de especial responsabilidad y/o que por sus características no puedan cubrirse adecuadamente mediante otro método. La información sobre cada puesto de libre designación y su justificación será accesible a través de la web del Ayuntamiento.

▾ Pondremos en valor el trabajo de los/as empleados/as públicos, impulsando y garantizando la cultura de lo público bajo los principios de racionalidad, imparcialidad y legalidad y propiciando una labor coordinada, rápida y precisa.

▾ Promoveremos un nuevo clima en el trato al personal y funcionariado público, apreciando el valor de la negociación y el acuerdo.

▾ Ahondaremos en opciones como el teletrabajo, la flexibilidad horaria y las distintas políticas de conciliación.



SERVICIOS PÚBLICOS

Desde Izquierda Unida tenemos claro que nuestro modelo pasa por primar la gestión directa de los servicios públicos como mecanismo para garantizar su control, eficiencia y transparencia. Aun así, somos conscientes de que hay servicios, actividades y prestaciones que por su naturaleza no se pueden gestionar de manera directa, y, evidentemente, hay que contratarlos. En estos casos, el Ayuntamiento debe fomentar la introducción de cláusulas sociales y medioambientales, velando siempre por el escrupuloso cumplimiento de los contratos, así como por la transparencia y la igualdad de oportunidades entre potenciales empresas licitadoras.

▾ Procederemos a la gestión directa de los Servicios Públicos externalizados según se terminen los convenios.

▾ Cuando sea necesaria e imprescindible la prestación de ciertos servicios públicos a través de empresas privadas, el Ayuntamiento verificará que todas las personas que trabajen en estas dispongan de unas condiciones laborales dignas y equiparables a las del personal público.

▾ Se elaborarán pliegos tipo en los que, además del precio, se contemplen criterios de orden social evaluables objetivamente: inserción sociolaboral, entidades sociales y solidarias, diversidad funcional, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, accesibilidad universal, responsabilidad social de las empresas, cláusulas de garantía, respeto al medio ambiente, garantía de condiciones laborales dignas y el fomento de la calidad laboral.

▾ Se favorecerán aquellas opciones de contratación que primen las fuentes de energía renovable y la reducción, reutilización y reciclaje de materiales.

▾ Se favorecerán aquellas opciones de contratación en las que prevalezca la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración, personas con diversidad funcional, mujeres y jóvenes.

▾ Se contemplarán cláusulas excluyentes para empresas o personas condenadas por no respetar los derechos humanos, laborales o medioambientales. Endureceremos las penalizaciones por inobservancia de buenas prácticas en los pliegos de contratación.



CUIDAMOS SORIA PARA SUS CIUDADANOS

La defensa de la igualdad de oportunidades es y tiene que ser un pilar básico sobre el que asentar las actuaciones políticas. Y, para alcanzar esa igual de oportunidades es imprescindible desarrollar los principios de prevención, promoción de la autonomía personal e integración social con medidas de acción positiva. Desde Izquierda Unida, tenemos claro que las personas son lo más importante, por lo que creemos imprescindible promover la justicia Para asegurar la cohesión social y la formación de personas más iguales, más críticas y más libres es indispensable garantizar una educación pública y gratuita que haga efectivo el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.



EDUCACIÓN

▾ Ampliaremos la oferta pública de Escuelas Infantiles hasta cubrir la demanda total del Ciclo de 0 a 3 años

▾ Crearemos un Grupo de trabajo de Bienestar Infantil y Juvenil para intervenir en los centros educativos y poder colaborar en la inclusión del alumnado (recreos inclusivos, apoyos educativos, etc.)

▾ Instaremos a la Junta de Castilla y León a crear un CEIP de titularidad pública en zona de Los Royales.

▾ Promoveremos la eliminación del distrito único de escolarización.

▾ Buscaremos una mayor coordinación con los centros educativos a través de los Consejos Escolares Municipales incrementando el número de reuniones a lo largo del año y los temas a tratar.

▾ Promoveremos una mayor participación del alumnado en la vida del municipio, así como la implicación vecinal en los centros educativos.

▾ Promoveremos servicios educativos, complementarios a los centros, de apoyo escolar.

▾ Crearemos un Departamento de Orientación laboral que, en base a estudios de oferta y demanda, ayude al desarrollo personal y búsqueda de trabajo en nuestra provincia.

▾ Cederemos suelo municipal para impulsar la oferta de Grados Universitarios de gestión pública en nuestra ciudad.

▾ Ofreceremos la ciudad como recurso educativo (literatura, medioambiente, sanidad, seguridad, historia, arte, deporte, convivencia, etc.), tanto para el alumnado de Soria como para el de otras provincias.



SERVICIOS SOCIALES

Desde Izquierda Unida, creemos que es fundamental tener unos Servicios Sociales directamente coordinados con el resto de áreas, educación, salud, medio ambiente, empleo, mujer, cultura, deporte y juventud, ya que la inclusión comienza con la educación, la sensibilización y la solidaridad del conjunto de la ciudadanía.

▾ Incrementaremos en los presupuestos la ayuda a domicilio y la atención a la dependencia. Es una necesidad prioritaria por la media de edad poblacional.

▾ Estableceremos un Programa “Respiro familiar” para cuidadores formales o no formales de personas mayores, enfermas o dependientes.

▾ Continuaremos con los Programas específicos de: Apoyo a las familias, protección a menores, violencia de género e inclusión social.

▾ Buscaremos una mayor coordinación entre los agentes sociales de la ciudad: Cruz Roja, Cáritas, CEPAIM, FADESS, etc.

▾ Ofertaremos formación para personas con diversidad funcional, ya que existe un vacío fuera de la enseñanza reglada para este colectivo en nuestra provincia.

▾ Fomentaremos el empleo protegido para personas con diversidad funcional que pueden ejercer una actividad profesional, pero no en el mercado ordinario. Como, por ejemplo, Centros Especiales de Empleo (CEE), empresas públicas o privadas de plantilla compuesta por, al menos, un 70% de personas con discapacidad.

▾ Facilitaremos la autonomía en el desplazamiento por el municipio a aquellas personas afectadas por graves problemas de movilidad (ayudas transporte público, ampliaremos bonos de acceso a taxi, etc.).

▾ Planificaremos un Programa Transversal (deporte/cultura/ocio) de mejora de la de la educación afectivo sexual y de la prevención de la violencia de género.

▾ Pondremos en marcha desde el Ayuntamiento una oficina de atención a personas migrantes para informar y facilitar las tramitaciones (renovaciones de residencia, reagrupación familiar, empadronamiento, inscripción en el censo electoral) así como de medidas de formación e inserción laboral.



IGUALDAD

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo enorme en un mercado laboral en el que las mujeres tienden a ocupar puestos más precarizados y peor pagados. Las mujeres tienen que enfrentarse a un techo de cristal que les impide alcanzar puestos de poder. Tampoco existe una conciliación real ni una redistribución equitativa del trabajo doméstico. Las tareas relacionadas con los cuidados siguen siendo asumidas mayoritariamente por las mujeres, quienes, en muchas ocasiones, se ven obligadas a renunciar a su trabajo, a sus expectativas laborales y a su crecimiento personal. Hechos que afectan directamente a las pensiones, las mujeres cobran pensiones mucho más bajas de media. Las instituciones siguen siendo claras representantes del sistema patriarcal. Y en este sistema capitalista, las mujeres son cosificadas y convertidas en mercancías que se pueden comprar y vender. Eso sin olvidarnos de las mujeres migrantes que sufren una doble discriminación racial y machista y sin ahondar en el terrible problema de la violencia de género. Esta realidad, que conforma el día a día de las mujeres, hace obligatorio introducir la perspectiva de género en cualquier política municipal que se plantee, a fin de avanzar

▾ Implantaremos el Plan de Igualdad Municipal, desarrollado con el consenso y la participación de todos los agentes sociales implicados.

▾ Se buscará el respeto y la promoción de las fechas señaladas, evitando organizar actividades o actos en espacios públicos que solapen y, por tanto, invisibilicen dichas causas.

▾ Abriremos canales de comunicación con los centros educativos para promover en ellos actividades de formación, información y concienciación. Siendo conscientes de que los centros escolares (especialmente los institutos) son lugares clave en los que actuar, ya que la preadolescencia y la adolescencia son años críticos en los que la educación afectivo-sexual, la formación acerca de género y la adquisición de valores como el respeto a las diferencias tanto colectivas como individuales se consolidan.

▾ Nos comprometemos a que nuestro Ayuntamiento se persone en aquellas causas o delitos de violencia sexual o contra las mujeres percibido como de especial gravedad que se produzca en el municipio de Soria.

▾ Combatiremos la precariedad laboral, jurídica y social que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres.



JUVENTUD

La juventud soriana se enfrenta a numerosos retos. El principal, en la raíz de la despoblación, se basa en la falta de oportunidades en una ciudad que, para los jóvenes en demasiadas ocasiones solo ofrece paro, precariedad o exilio. El segundo, son las faltas de ocio saludable que incita al desarrollo de conductas peligrosas y adicciones por parte de nuestra juventud (alcoholismo, ludopatía, drogadicción). Por último, la falta de espacios propios para el desarrollo juvenil.

Es necesario implantar medidas económicas, laborales, de vivienda, de prevención, de fomento del ocio alternativo y la generación de espacios que los jóvenes perciban como propias para dotar a la ciudad de perspectivas de futuro para los jóvenes.

▾ Dentro del Plan de Vivienda, que impulsaremos, se prestará especial atención a la situación de los jóvenes y a la ayuda a la emancipación.

▾ Se incidirá en un mayor control de las casas de apuestas, abogando por un estricto cumplimiento de la actual Ley en términos de publicidad, distancia entre casas de apuestas y respecto a centros educativos, acceso a menores, etc.

▾ Pondremos en marcha programas contra la ludopatía incidiendo en su problemática juvenil, especialmente relacionada con la proliferación de las casas de juego y el juego online.

▾ Desarrollaremos y ampliaremos los programas de concienciación y prevención frente al sexismo, racismo, etc. especialmente destinados a jóvenes.

▾ Plantearemos un plan integral de ocio alternativo con: Acampadas para conocer la provincia, espectáculos culturales destinados a jóvenes, liguillas juveniles, etc.

▾ Volveremos a plantear la apertura nocturna de espacios deportivos para fomentar el ocio alternativo.

▾ Propondremos la creación de líneas de buses estacionales desde la capital a distintos lugares de la provincia para favorecer el conocimiento y disfrute de la misma por parte de la gente joven. (Santa Inés, Playa Pita, Valonsadero, etc.

▾ Revitalizaremos el consejo de la juventud.

▾ Crearemos programas de conexión intergeneracional con planes de actividades entre jóvenes y mayores que permitan a la juventud aprender de sus mayores al tiempo que los jóvenes ayudan a estos.



LGTBI+

A pesar de los avances en tolerancia que la sociedad soriana ha realizado en este aspecto en las últimas décadas, la situación dista mucho de ser la ideal para el desarrollo individual de las personas pertenecientes a este colectivo, existiendo un éxodo silenciado de sorianos y sorianas hacia otras ciudades más tolerantes en lo referente a la libertad de orientación sexual.

▾ Impulsaremos el Aula Municipal de la Tolerancia.

▾ Promoveremos la educación basada en la igualdad y el respeto hacia el colectivo LGTBI+.

▾ Impulsaremos campañas municipales contra la homofobia.

▾ Nos comprometemos a que nuestro Ayuntamiento se persone en toda causa o delito, percibido como de especial gravedad, que atente contra la identidad y orientación sexual.



CIUDAD DE ACOGIDA

▾ Pondremos en marcha programas públicos contra el racismo a través de colegios, ludotecas, campamentos

▾ Promoveremos actividades que ayuden a conocer mejor la realidad de los refugiados y ahonden en las causas de los desplazamientos forzados y las posibles medidas para evitar el origen de los graves problemas humanitarios que conllevan.