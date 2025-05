El proyecto europeo FARCLIMATE celebra en Soria su tercera reunión de entidades socias

Sábado, 10 Mayo 2025 14:54

El proyecto europeo FARCLIMATE celebra su tercera reunión de consorcio los días 12 y 13 de mayo en el Espacio Cultural Alameda de la ciudad de Soria, en un encuentro organizado por Cesefor, integrante de esta iniciativa transnacional y socio clave en materia forestal.

Este evento reunirá a las entidades socias del proyecto y a expertos del sector para revisar los avances del proyecto y fortalecer estrategias de adaptación climática en sectores clave como la pesca, la agricultura y la silvicultura.

Durante dos días, representantes de las instituciones participantes debatirán acerca de soluciones innovadoras para combatir el cambio climático, compartirán aprendizajes obtenidos durante la implementación del proyecto y explorarán nuevas oportunidades de colaboración a nivel local y europeo.

El encuentro en Soria simboliza la importancia de las zonas rurales en la lucha contra el cambio climático y reafirma el compromiso de FARCLIMATE con el desarrollo resiliente e inclusivo.

FARCLIMATE es un proyecto de cuatro años financiado por la Unión Europea que aborda los retos climáticos desde una perspectiva interdisciplinaria, multisectorial y con la participación de múltiples actores.

Sus actividades permitirán identificar los factores climáticos que afectan a sectores económicos clave a nivel local, así como las necesidades y preocupaciones de los distintos grupos de interés.

El proyecto diseñará enfoques innovadores para los sectores de la agricultura, la pesca y la silvicultura, priorizando aquellos más expuestos al cambio climático, mediante el desarrollo de planes de gestión sostenible y recomendaciones estratégicas.

Además, FARCLIMATE acompañará a regiones y comunidades en procesos de transformación mediante talleres y acciones formativas dirigidas a los actores implicados.

También se enfocará en validar soluciones basadas en la naturaleza que sean ecológicamente responsables y económicamente viables, promoverá una comunicación accesible y motivadora, y sentará las bases para una futura red europea de comunidades resilientes al clima.

Socios del proyecto

El consorcio está compuesto por catorce socios de seis países diferentes: UNIVERSIDAD DE VIGO (UVIGO) - España, CONTACTICA SL (CTA) - España, UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN) - Suiza, C4G - CONSULTING AND TRAINING NETWORK, LDA (C4G) - Portugal, INVIABLE LIFE CYCLE THINKING SL (INV) - España, MUNICIPIO DO FUNDAO (FUNDAO) - Portugal, GREEN GROWTH GENERATION (GGG) - Italia, UNIVERSITE DE LIEGE (ULIEGE) - Bélgica, FUNDACION CENTRO DE SERVICIOS Y PROMOCION FORESTAL Y DE SU INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEON (CESEFOR) - España, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) - Portugal, FUNDACION PARA LA PESCA Y MARISQUEO FUNDAMAR (FUNDAMAR) - España. *EUROPEAN NETWORK OF LIVING LABS (ENOLL) - Bélgica, CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY (CERTH) - Grecia, LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (LAUREA) - Finlandia*