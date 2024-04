El Instituto de Ciencias de la Salud participa en investigación de higado graso

Viernes, 19 Abril 2024 16:07

El Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León participa en un proyecto de investigación de medicina personalizada de precisión, en la enfermedad del higado graso asociado a alteraciones del metabolismo.

El Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Gobierno de España a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, financia este proyecto de investigación en el que se persigue identificar dianas terapéuticas y biomarcadores de la medicina de precisión en la enfermedad del hígado graso asociado a alteraciones del metabolismo (MAFLD).

Para este proyecto, que se denomina Therapeutic tarjets and biomarkers from precision medicine in MAFLD (Premed-MAFLD), la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, con sede en Soria, ha adjudicado, por el procedimiento de contratación negociado sin publicidad, los servicios de secuenciación de ácido ribonucleico (ARN) DE 210 muestras a la empresa Navarra de Servicios y Tecnología, S. A. por un importe de 60.984 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto está dotado con 1,6 millones de euros y tiene una duración de cuatro años. Está coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) que depende del Instituto de Salud Carlos III.

Es una iniciativa conjunta en la que participan una decena de grupos de perfiles básicos y clínicos entre los que se encuentra el Complejo Asistencial de Zamora.

Se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU. Concretamente en el componente 17 que se refiere a la reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

MAFLD

La enfermedad del hígado graso asociado a alteraciones del metabolismo (MAFLD) está considerada actualmente como la causa más común de enfermedad hepática crónica en los países occidentales, con una prevalencia estimada del 30% en la población general, y una de las principales causas de cáncer de hígado, insuficiencia hepática y trasplante de hígado.

Se trata de un trastorno complejo y heterogéneo que no se limita al hígado, y que se considerada actualmente una condición multisistémica cuya progresión puede incluir complicaciones cardiovasculares, metabólicas, neoplásicas o relacionadas con el hígado.

En los últimos años, se han identificado varios mediadores secretados que pueden ayudar a explicar los vínculos entre los factores de riesgo individuales y el desarrollo de trastornos cardiometabólicos. Sin embargo, el conocimiento sobre las microproteínas y otros metabolitos en estas comunicaciones entre órganos y su implicación metabólica es aún muy limitado.

Medicina personalizada de precisión

El Instituto de Salud Carlos III lanzó en 2021 una convocatoria para la concesión de subvenciones para Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión, como parte de la Acción Estratégica en Salud (AES) 2017-2020 del ISCIII, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La cuantía máxima destinada a las ayudas ascendía a 29,5 millones de euros.

El objetivo de esta convocatoria era fomentar el despliegue progresivo de la medicina personalizada de precisión en el sistema sanitario mediante la financiación de proyectos de I+D+I que hagan posible el desarrollo e implantación de acciones clínico-asistenciales que, bajo el concepto global de la medicina de precisión, permitan incrementar la eficacia en personas y servicios de salud de diferentes procedimientos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

La convocatoria se lanzó en coordinación con la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, y que incluye tres programas: Medicina Predictiva, Medicina Genómica y Ciencia de Datos.