... Y el PSOE defiende su apuesta por estas ayudas priorizando el empleo

Viernes, 19 Abril 2024 21:37

El PSOE ha replicado esta tarde a las manifestaciones realizadas por FOES animando a su secretario general y diputado nacional Luis Rey a arrimar el hombro en Madrid para mejorar las ayudas al funcionamiento. El PSOE defiende su apuesta por estas ayudas y su necesidad, priorizando a las empresas que creen empleo.

El PSOE es el partido que siempre ha apostado por las ayudas al funcionamiento para las empresas ubicadas en las provincias escasamente pobladas como son Cuenca, Teruel y Soria. Con su convencimiento, trabajo y esfuerzo, a través de sus representantes logró llevarlas el debate al Parlamento Europeo desde donde a través de la normativa se aprobó su implementación que posteriormente derivó en su aplicación en España a través de una Cláusula adicional de los Presupuestos Generales del Estado", ha recordado en un comunicado.

Por lo tanto es público y notorio, según ha resaltado el PSOE, el trabajo que se ha desarrollado desde hace años que ha mantenido y defendido siempre su misma versión que se aplicará esta diferenciación para las provincias con una densidad de población inferior a 12 habitantes por kilómetro cuadrado como es el caso de Soria.

Luis Rey y el resto de sus compañeros de partido han reiterado que siempre han defendido que en la recepción de estas ayudas se debería priorizar a las empresas que crearán empleo en los territorios apostando por los nuevos puestos de trabajo, "un discurso que nunca ha variado".

Los parlamentarios socialistas sorianos se han comprometido a seguir trabajando por el mantenimiento de las mismas, algo que parece estar confirmado por el propio gobierno.

Sobre las declaraciones que Rey realizó a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre la encuesta en la que los propios empresarios opinaban de estas ayudas, el PSOE ha asegurado esta tarde que fue una valoración sobre las noticias aparecidas en la prensa y en las que se reconocía el desconocimiento por una parte importante del empresariado de estas ayudas.

"Una encuesta que elaboró la propia patronal. El PSOE en voz de su secretario general y diputado se reserva su derecho a opinar sobre la misma sin que ello suponga ningún desprecio ni valoración negativa sobre las empresas tal y como se asegura en el comunicado de FOES. El respeto que tenemos por esta organización como representantes sociales, no impide en este caso una opinión sobre algunas conclusiones críticas con las medidas de funcionamiento. Pedimos por tanto para el PSOE y para su secretario general ese mismo respeto y no se viertan como se han hecho en el comunicado, algunas aseveraciones e insinuaciones que no se ajustan a la realidad y son falsedades", ha replicado.

Por último, el PSOE ha señalado que seguirá como lo han demostrado en toda su trayectoria trabajando por el interés común de todos los sorianos y por el desarrollo de la provincia tal y como se puso de manifiesto en la rueda de prensa de ayer de Luis Rey, con 8,5 millones de inversión en Soria provenientes de los fondos europeos en distintos proyectos en la última semana es la mejor demostración.