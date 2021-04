El Cerro de los Moros, en la Lista Roja del Patrimonio

Lunes, 05 Abril 2021 17:11

La asociación Hispania Nostra ha incluido al Cerro de los Moros, en Soria, sobre el que pesa actualmente la resolución de un expediente urbanístico para la construcción de viviendas, en la Lista Roja del Patrimonio, por entender que el nivel de protección a la machadiana hoz del Duero es muy dispar.



"Creemos que hay que alertar del daño paisajístico (y cultural) que supone alterar el estado de dicha hoz, incluyendo no solamente su protegida margen izquierda, sino también la derecha", ha subrayado la citada asociación en las razones para la inclusión de este paraje en la Lista Roja.

La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la Asociación Hispania Nostra, nacida en noviembre de 2007, con el fin dar a conocer y proteger aquella parte del Patrimonio cultural y natural que se encuentra en abandono y en peligro.

El Cerro de los Moros, junto con los del Mirón y del Castillo de Soria, conforman la margen derecha de la hoz del Duero en Soria, paisaje cantado por Antonio Machado y Gerardo Diego, y animado en las Leyendas de Bécquer.

Es el cerro que se alza en el lado opuesto de la ermita de San Saturio de Soria, situada en la margen opuesta y bien visible desde ésta.

El conjunto "Margen Izquierda del Duero de Soria" -que incluye la Iglesia de San Juan de Duero, el antiguo monasterio de San Polo y el propio San Saturio, y las laderas del monte de las Ánimas y sierra de Santa Ana- es un Bien de Interés Cultural.

"Esa margen incluye el paseo que une los tres elementos arquitectónicos, pero, más allá de dichos elementos físicos, configura un paisaje literario de primer orden, y probablemente único en España, al haber inspirado la mejor literatura romántica y la mejor poesía de las generaciones del 98 y del 27", subraya Hispania Nostra.

Aunque la margen derecha en su conjunto no tenga el mismo nivel de protección, la citada asociación ha estimado que el río Duero, que es la arteria que vertebra el paisaje, es inseparable de sus márgenes -de ambas-, y que estas merecen protección paisajística, que ahora no tiene.