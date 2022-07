Denuncian situación "insostenible" en Los Royales

Viernes, 15 Julio 2022 13:00

El Comité de Empresa de Servicios Sociales (CSIF, CC.OO., UGT, USCAL y SATSE) ha denunciado hoy la situación "insostenible" en la residencia de mayores Los Royales, en la que falta personal sanitario y de servicios para cubrir los turnos de trabajo, lo que a su juicio está repercutiendo en la calidad asistencial y el cuidado de los mayores.

El Comité de Empresa de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha intentado reunirse de manera urgente con la delegada territorial de la Junta para informarle de los graves problemas que se están produciendo en la residencia para mayores “los Royales” y la delegada territorial "nos ha dicho que no se podía reunir con el Comité de Empresa hasta el día 2 o el 3 de agosto y siempre que no le surja alguna otra cuestión".

El Comité de Empresa ha instado hoy en un comunicado a la delegada territorial de la Junta y al gerente de Servicios Sociales a que contrate a la mayor brevedad posible al personal que falta y que se necesita para dar la asistencia y el cuidado que se merecen los residentes y que no se les puede dar, por no sustituir todas las vacaciones y las incapacidades temporales que se producen entre los trabajadores.

"Para este fin están creadas las bolsas de trabajo", han apuntado.

En la actualidad en la Residencia para Mayores los Royales esta sufriendo un nuevo brote de COVID-19 que afecta a unos 50 residentes, con la carga de trabajo que ello supone y que también ha afectado a bastantes trabajadores.

Lo que ha supuesto que estos trabajadores estén de baja entre siete y diez días, a los que la Gerencia de Servicios Sociales no ha sustituido, mermando todavía más la ya escasa plantilla de los trabajadores, teniendo que trabajar bajo mínimos muchos días, afectando a la calidad del cuidado de los residentes.

Siendo una irresponsabilidad que ha provocado problemas de salud añadidos, por sobrecarga, al personal que allí trabaja, además de poner en mayor riesgo la salud de las personas residentes, según ha denunciado el Comité de Empresa.

La Gerencia de Servicios Sociales para no contratar trabajadores, lo que hace, en su opinión, es incumplir el calendario laboral al modificar a los trabajadores sus turnos, les hace trabajar bajo mínimos y les obliga a trabajar sus días de libranza, sin importarles para nada la vida familiar y personal de estos trabajadores.

En el caso de las enfermeras/os no han contratado a nadie para sustituir las vacaciones, lo que les implica que de momento cuatro meses haya dos enfermeras menos pasando de estar nueve a estar siete Enfermeras/os y quedarse en el turno de tarde una sola enfermera para el cuidado de 180 residentes.

En el caso de las auxiliares de Enfermería, como no contratan o sustituyen a todo el personal que está de vacaciones y no contratan las bajas por COVID, hay días que se quedan solo tres Auxiliares de Enfermería en el turno de mañana para levantar, asear, bañar, dar de desayunar, hacer las camas y dar de comer a 41 residentes, cuando deberían estar seis auxiliares de Enfermería para realizar este trabajo y en el turno de tarde hay días que se quedan solamente dos Auxiliares de Enfermería para dar de cenar y acostar a 41 residentes, cuando deberían estar cuatro auxiliares de Enfermerías.

Servicios

En el caso de Personal de Servicios, como tardan en contratan las incapacidades temporales y como no contratan o sustituyen a todo el personal que está de vacaciones, a día de hoy solo han contratado cinco Personal de Servicios por vacaciones, cuando se necesitarían 9 Personal de Servicios para hacer una cobertura adecuada de las vacaciones del colectivo, por lo que hay días que se quedan solo 11 Personal de Servicios en el turno de mañana para realizar la limpieza, la desinfección de toda la residencia y de los dos centros de día que están ubicados en ella, además de realizar el servicio de comedor de más de 200 residentes, cuando deberían estar 17 personal de Servicios de manera habitual.

La situación en la residencia para Mayores los Royales es insostenible, para el Comité de Empresa, por la mala gestión de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Delegación Territorial en cuanto a la escasez de personal, que han hecho que no quieran ir a trabajar ninguna Enfermera/o y lo mismo pasa en auxiliar de Enfermería y personal de Servicios, que ha pasado a ser esta Residencia su última opción para ellas/os.

"Parece ser que la delegada territorial de la JCYL y el gerente de Servicios Sociales ya no se acuerdan del trabajo que realizaron estos trabajadores en la pandemia, en que aun sin tener los EPIS necesarios ni apropiados en un primer momento, pusieron en juego sus vidas y la de sus familias, para asistir y cuidar a los residentes, no abandono nadie su trabajo. Ahora, así se lo agradecen", han concluido.