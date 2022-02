Denunciadas carencias en nuevo centro penitenciario

Lunes, 21 Febrero 2022 16:41

CSIF y ACAIP-UGT han denunciado que, en el nuevo centro penitenciario, a la falta de personal se añaden las obras que tenían que haberse realizado antes de su apertura.

Tres meses después de su apertura, los funcionarios de prisiones se han encontrado que ahora es necesario acometer una serie de obras que, a juicio de lo sindicatos, deberían estar realizadas desde el inicio del proyecto del centro.

Obras para las que es necesario el cierre de un módulo (en concreto el de ingresos, salidas y tránsitos), muy necesario para el funcionamiento del centro y que lleva desde el 19 de enero cerrado, "pero no se han comenzando las obras".

Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF han informado sobre un nuevo grave incidente sucedido el 1 de febrero en el centro penitenciario cuando, durante la mañana, un interno se hizo varios cortes en los brazos, siendo atendido por la enfermera del centro médico privado, ya que desde hace unas semanas viene prestando servicios eventuales en el centro penitenciario por la falta de personal médico.

"Desde hace tiempo los sindicatos llevábamos denunciando que esta situación no podía seguir así; los servicios médicos de un centro penitenciario no pueden estar siendo asumidos por una entidad privada que viene un par de horas al día", han lamentado.

Desde estos sindicatos se preguntas quien les dirige para abrir un centro penitenciario nuevo sin dotarlo de las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo.

"Y que decir de las SIEPSE, después de años y años diseñando centros penitenciarios, ¿no sabe de las necesidades que faltan en estos centros? ¿Y la directora no ha echado en falta las dependencias que ahora han de ejecutasrse desde que ha tomado posesión de su carto", han cuestionado.

Los sindicatos han denunciado que para colmo de los despropósitos toda la carga de trabajo de ese módulo que se cierra se ha trasladado al módulo de enfermería.

Los sindicatos han señalado que no sólo las obras que se van a acometer dificulta su trabajo diario, sino también las continuas deficiencias que se están detectando a diario, desde cerraduras que no funcionan a otras que carecen de las llaves, pasando por dependencias sin ventilación de ningún tipo a centralitas de detección de gases y contraincendios que no funcionan.

"Seguimos insistiendo que no se puede abrir un centro con prisas, sin contar con los medios personales y materiales necesarios, que garanticen la seguridad de los funcionarios y de los internos", han concluido.