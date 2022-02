Los vecinos plantean sus dudas al CAR

Lunes, 21 Febrero 2022 21:48

Los vecinos han planteado esta tarde las dudas que les suscita la implantación del Centro de Acogida de Refugiados (CAR) en el barrio de Los Royales.

La presidenta de la asociación de vecinos de Los Royales, María Madurga, ha señalado que ha recabado información de los cuatro CAR existentes desde hace treinta años en España y la situación laboral que presentan está lejos de la planteada para el centro de Soria, con cuarenta puestos de trabajo.

Madurga ha señalado que a muchos vecinos les sorprende que el Gobierno quiera poner este CAR en Soria cuando los cuatro que existen llevan fuera de Madrid toda la vida.

"No tengo ningún problema con refugiados, trabajo con asilados políticos. El problema no es la gente que vaya a venir. Les pregunto por los puestos de trabajo que se generan y me dicen en Sevilla que tienen capacidad para 120 usuarios y llegaron a ser 32 trabajadores, que no son fijos ni funcionarios, y ahora están con veinte. ¡Estamos recortando en centros de acogida de refugiados y vamos a montar un macrocentro en Soria!", ha apuntado.

Madurga ha confirmado que en ningún CAR de los que ha llamado le han dicho que haya habido problemas con los usuarios.

La presidenta de la asociación de vecinos de Los Royales, que ha deseado que sus nietos crezcan en Soria, ha cuestionado que oportunidades laborales se les puede dar a los refugiados cuando no se genera empleo en Soria.

"Les vamos a enseñar a trabajar y el idioma pero ¿dónde van a trabajar, si mis hijos se tienen que ir?", ha preguntado.

"la dignidad no se da con pan y vino durante seis meses sino con trabajo, con estudios, con formación", ha resaltado.

Además ha lamentado, en cuanto a la ubicación prevista para el CAr -junto al camino de Los Royales-, que en Soria "nos ha dado por echar cemento al monte, cuando estamos hartos de mamotretos".

A la reunión en el salón de actos del centro cultural Gaya Nuño ha asistido un centenar de personas.

El alcalde Carlos Martínez ha explicado la planificación de los proyectos que se pretenden asentar en el barrio de Los Royales, con horizonte temporal de 2024 en el caso del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social y el Centro de Acogida de Refugiados, al estar financiados con fondos europeos, y sin concreción en el de un parque público que cerrará la ciudad por el oeste y que tendría cuatro veces la superficie de la Dehesa.

Martínez ha tenido que escuchar de vecinos que la promotora de Los Royales les vendió el piso asegurando que donde se pretende ubicar el CPD iba un parque público.