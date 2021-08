De Gregorio desvela si se presenta a presidencia del PP

Miércoles, 11 Agosto 2021 14:31

La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, ha confirmado que desvelará mañana jueves si se presenta al próximo congreso provincial de la formación de centro derecha.

"Mañana tengo intención de convocar a los medios de comunicación para decir la decisión que he adoptado. Es una decisión que he meditado y he trabajo y mañana pondré de manifiesto cual es mi postura", ha señalado este miércoles a preguntas de los periodistas tras la inauguración de la exposición del artista Carlos Sanz Aldea en el Museo Numantino.

De Gregorio ha resaltado que la unidad y el trabajo conjunto es para lo que ha trabajado y "me gustaría que hubiera una lista de consenso".

No obstante, ha advertido que si no fuera posible el Congreso decidirá su presidente en votación.

El viernes, a las 13.30 horas, acaba el plazo para que los posibles precandidatos presenten sus avales.