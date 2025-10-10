Cuatro conciertos de calidad y variedad en programación de otoño de En ViBop

Viernes, 10 Octubre 2025 08:16

La Asociación Cultural 'En ViBop' ha incluido cuatro conciertos, marcados por la ccalidad y variedad, en su programación de otoño.

La nueva temporada de conciertos se abrirá el próximo 22 de octubre.

La asociación ha tratado de buscar propuestas de calidad, pero dentro de una variedad de artistas, formaciones y repertorios: un saxofonista internacional (el norteamericano Jesse Davis, 22 octubre), un curioso clarinetista ibicenco (Arturo Pueyo, 14 noviembre), el jazz personal y la intimidad de una cantante (Miryam Latrece, 27 noviembre) y una impactante super big band: La Bob Sands Big Band con el conocido Quique Gómez a la voz (12 diciembre).

La asociación ha confíado plenamente en grandes momentos musicales y vibrantes directos de la escena jazz nacional e internacional con la musicalidad de todos ellos como común denominador.

"Queremos transmitir gracias a la magia de los directos amor y pasión pensando siempre en el fomento cultural y musical de nuestra ciudad", ha recalcado.

Calendario- 22 octubre, miércoles: JESSE DAVIS QUARTET (enlace web). Casino Amistad-Numancia.

- 14 noviembre, viernes: ARTURO PUEYO QUARTET (enlace web). Club Pantera.

- 27 noviembre, jueves: ALTAGRACIA (enlace web). Club Pantera.

- 12 diciembre, viernes: BOB SAND BIG BAND (enlace web). Palacio de la Audiencia.

Info actualizada RRSS 'en ViBop' aquí http://linktr.ee/envibop.