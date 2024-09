Crys Dyaz & Co. llega a Soria con nuevo concepto para ponerse en forma

Jueves, 26 Septiembre 2024 15:21

La reconocida entrenadora Crys Dyaz llega a Soria, con un nuevo concepto para ponerse en forma.

Situado en el número 14 de la calle Sagunto, de Soria, se trata del primer centro boutique de la compañía que presenta, como gran novedad y diferenciación respecto a los otros tres establecimientos, entrenamientos en pequeños grupos (máximo cuatro personas) con la posibilidad de elegir entre entrenamiento personal, yoga y pilates.

Y es que, como ya adelantaron cuando lanzaron este mismo mes de septiembre PUSH, no hay mejor entrenamiento que el que se hace acompañado...

De ahí que, Crys Dyaz & Co. Soria, el primer centro boutique de la reconocida entrenadora Crys Dyaz, presente como gran novedad el trabajo en pequeños grupos, con un máximo de cuatro personas.

Lejos de ser una clase grupal, y priorizando la individualización y la atención personalizada, esta opción ofrece la posibilidad de entrenar con amigos, familiares o en grupos reducidos, favoreciendo el dinamismo, la motivación, la competividad sana y el compromiso, además de ser una opción más económica.

No obstante, desde Crys Dyaz & Co. Soria ofrecen también la posibilidad de personalizar aún más el entrenamiento, con opción de sesiones tanto individuales como en pareja.

Cuarto centro Crys Dyaz & Co.

Eñ nuevo centro en el que se puede practicar entrenamiento personal, pilares y yoga, se convierte a su vez en el primer centro boutique de la entrenadora y el cuarto de la compañía en España.

Un centro sencillo, elegante, con diseño minimalista y un trato cercano y familiar, en el centro de Soria, que se une al recién inaugurado Crys Dyaz & Co. A Coruña y a los centros de Madrid, situados en el exclusivo centro comercial LaFinca Grand Café, inaugurado en septiembre de 2023; y en La Moraleja.

"Hoy es el día, ahora es el momento". Sin duda esa es la frase que ha marcado la vida y carrera de Cristina Díaz Pose, más conocida como Crys Dyaz (@crysdyaz).

Una historia de superación, donde su pasión por la natación, su constancia, esfuerzo y dedicación, la llevaron a convertirse en campeona de la selección española de natación, con 13 récords de España absolutos en la prueba de 50 braza.

Tiempo después, abandona la natación y crea Crys Dyaz & Co (@crysdyazandco), su proyecto más personal, en el que se unen salud y deporte, para conseguir que sus pacientes transformen su cuerpo y su vida hacia un estilo saludable.



En la actualidad, Crys Dyaz & Co. cuenta con dos centros, situados en La Moraleja y en centro comercial La Finca Grand Café de Pozuelo de Alarcón; a los que se ha unido Crys Dyaz & Co. A Coruña, inaugurado el día 9 de septiembre de 2024, y Crys Dyaz & Co. Soria.

Crys cuenta con más de 30 profesionales especializados que ofrecen servicio en diferentes áreas: entrenamientos personales, fisioterapia, salud femenina (SaludFem) o nutrición hasta salud de los bebés (SaludBaby), que ya ha conseguido transformar la vida de más de 5.000 pacientes y mucho más que se unen a este cambio cada día.