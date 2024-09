Podemos Soria secunda la movilización en solidaridad con Palestina

Jueves, 26 Septiembre 2024 15:30

Podemos Soria estará presente en la manifestación prevista para las ocho de la tarde de mañana viernes, 27 de septeiembre, y que se enclava dentro de la jornada convocada por más de cien colectivos y auspiciada por CGT y Solidaridad Obrera.

“La indiferencia no es una opción”, ha señalado Alberto Sanz, portavoz del partido morado en la capital, “y lo que está sucediendo en Palestina, es un genocidio, sin paliativos, con prácticas colonialistas dignas del siglo XIX y desplegando un apartheid ignominioso contra toda la población no sionista. Por mucho que ciertos medios estén intentando blanquearlo a diario, lavándole la cara a las acciones asesinas del gobierno de Netanyahu, y que nuestro Gobierno, en lugar de romper relaciones diplomáticas y comerciales nade en la ambigüedad mal disimulada, y piense más en sus intereses económicos y estratégicos que en las vidas de seres humanos, la realidad es la que es y no tiene otro nombre que el de genocidio”.

En lo tocante a la postura de la sociedad al respecto, Sanz apunta a un respaldo social creciente y a una mayor sensibilización con la causa palestina: “Ya no es, simplemente, que los colectivos que peleamos por esta causa desde el principio sigamos inequívocamente defendiendo que se ponga fin a estos crímenes. Al final los datos y las evidencias caen por su propio peso, ahora lo estamos viendo en tiempo real extenderse al Líbano, y cada día lo saben más y más personas, por eso hacemos un llamamiento a toda la población de Soria para que se una a este acción de repulsa contra una abominación que se está perpetrando a diario y que la historia nos recordará en el futuro, obligándonos a sonrojarnos de vergüenza”.

De igual modo desde la formación del círculo agradecen a los sindicatos CGT y Solidaridad Obrera que hayan dado la cobertura social necesaria para que esta jornada pudiera llevarse a cabo: “Las organizaciones como las nuestras, dedicadas desde siempre y para siempre a buscar el beneficio de las mayorías y la justicia social, debemos estar para cuando se nos necesita, nacimos y crecimos con ese y no otro motivo, y si más de 100 organizaciones de todos los ámbitos de la sociedad civil gritan al unísono está claro que la causa es justa y no se puede desoír”.

La manifestación partirá a las 20:00 horas de mañana viernes 27 desde la Plaza Mayor de Soria.