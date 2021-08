Confirman impopularidad de viviendas en Cerro de los Moros

Viernes, 20 Agosto 2021 08:20

Lo que sería el 30 por ciento de la población de Soria, nueve mil personas, han firmado contra la edificación del paraje del Cerro de los Moros.

A las ocho mil firmas recogidas en la plataforma change.org en contra de este proyecto urbanístico, que amenaza con construir 1.341 viviendas, s se han se han sumado ayer cerca de otras mil, en el corto plazo de cuatro horas en la puerta de la Dehesa.

Nueve mil firmas es el treinta por ciento de la población de nuestra ciudad, lo que prueba, para las asociaciones que están promoviendo está iniciativa ciudadana, la impopularidad de este proyecto destructivo para Soria, pero si el Ayuntamiento piensa que mucha gente 'de fuera" firmó en la plataforma digital, y que no es tanta la oposición de los sorianos al nefasto proyecto, que considere que acaban de firmar cerca de mil sorianos a pie de calle, en la propia ciudad, el 3,5 por ciento de la población, en el tiempo récord de 4 horas.

"Tal vez estas pruebas incontestables de la opinión de gran parte de la ciudadanía deberían llevar a nuestros representantes a reconsiderar su posición en un asunto tan sensible e importante para los vecinos", han señalado.

Soria es una ciudad pequeña y modesta, con escasos recursos, sin industria y servicios, población envejecida y menguante y la única gran riqueza que tiene son sus bellos paisajes.

"Esta es su industria, algo sostenible y que da de comer a mucha gente, más rentable socialmente, desde luego, que la construcción de bloques que nadie habitara", han apuntado.

Hay quien dice que son unos cerros pelados y no ven que nuestra belleza no es solo verde y arbolada, que la belleza que cantaron e hicieron mundialmente conocida tantos poetas está llena de horizontes inmensos y esteparios, de roquedos grises y cerros extensos y dorados y muchos sorianos y visitantes así lo ven y lo aprecian, y conservar esa riqueza contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y a la economía de la ciudad.

Pues el día, que ojalá no llegue, en que al asomarnos al mirador del Castillo, o desde Los Pajaritos o el Duero, en vez de ver ese Cerro dorado en que los enamorados dibujan con piedras corazones desde hace más de veinte años y los vecinos construyen su mobiliario urbano con palets para admirar el Duero desde el Cerro, en lugar de eso no veamos mas que otra urbanización de bloques, ese día se habrá perdido una gran belleza y riqueza, además de visitantes que ya no vendrán porque, aunque perrmanezca la ermita con sus álamos, su entorno de belleza inmensa y extensa, mística y esteparia, que embelesa a tantos visitantes, eso ya no estará.