Concierto solidario a favor de Manos Unidas

Martes, 13 Diciembre 2022 15:24

El próximo viernes 16 de diciembre tendrá lugar un concierto solidario a favor de Manos Unidas en el Palacio de la Audiencia.

El programa musical, que comenzará a las siete de la tarde, será interpretado por jóvenes músicos solidarios, sensibilizados con la causa de Manos Unidas de Osma-Soria, siempre esforzándose por ayudar a los más desfavorecidos fuera de nuestras fronteras.

El donativo, de 6 euros, irá destinado al sufragio de un proyecto para la mejora en las condiciones educativas de los niños de Jengraimukh, India.

El importe total de este proyecto es de 69.918 euros.

El concierto ha contado con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca y del Ayuntamiento de Soria.

Por otra parte, sigue abierto el Mercadillo solidario de Manos Unidas. Puede visitarse en la plaza Ramón y Cajal, de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

CONCIERTO SOLIDARIO MANOS UNIDAS

Músicos del Conservatorio Profesional de Música “Oreste Camarca”



-Celtic suite 1 “Tales of old”_______________Herman Beeftink (1953- )

1-Farewell

2-First dew

3-The seafarer

-Popurrí de villancicos

Flauta travesera: Carla Arranz García de la Rosa

Trompa: Miriam Manso Berlanga

-Concierto en la menor op.15 nº 2. Allegro __ J.B.de Boismortier (1689-1755)

-I will follow him (“Sister Act”)__________________Del Roma and J. W. Stole

-Danza de los Mirlitones. Suite “El Cascanueces” p.71.a ____ P.I.Tchaikovsky

(1840-1893)

-Sleigh Ride (Paseo en trineo). Villancico _____ Leroy Anderson (1908-1975)

Flautas traveseras: Carla Arranz García de la Rosa,

Damián Beato de Gracia, David Lucena Molina,

Paula Ruíz Guerrero y Marta Montero García

Trompa: Miriam Manso Berlanga

Fagot: Juan Carlos Tortosa Delgado

-Preludio op.23 N.º 5___________________Serguei Rachmaninov (1873-1943)

Piano: Elena Lucas Vicente

-Trío en Fa mayor. (Larguetto – Allegro)__________________ G. Donizetti

(1797-1848)

Flauta travesera: Marta Montero García

Fagot: Juan Carlos Tortosa Delgado

Piano: Rubén Romero Pascual

-Breves reencuentros, Suite para dos flautas _________ A.Blanquer Ponsada

(1935-2005) I-Gavota II-Zarabanda , III-Minueto y IV-Giga

Flauta travesera: David Lucena Molina y Paula Ruíz Guerrero

-“Memorias de África” (selección) _____________ John Barry (1933-2011)

-Alfonsina y el mar ________________________ Ariel Ramírez (1921-2010)

-Angelitos negros _______________________ Antonio Machín (1903-1977)

-Love theme. “Cinema Paradiso” __________ Ennio Morricone (1928-2020)

-Hark!The herald angels sing_____________Félix Mendelssohn (1809-1847)

-Blanca Navidad __________________________ Irving Berlin (1888-1989)

-Carol of the bells ______________________Mikola Leontóvich (1877-1921)

-Navidad es Navidad ________________________ Jose Luis Perales (1945- )

-We wish you a Merry Christmas_____________________Traditional

“Cinema Trio Soria”Flauta travesera: Marta Montero García

Violín: Noelia Alonso Pacheco

Violonchelo: Mónica Moreno Giménez