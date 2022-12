Gana una cesta de Navidad

Miércoles, 14 Diciembre 2022 20:49

Participa en el sorteo

El Mirón de Soria con la colaboración de E. Leclerc Hipermercado Soria, sortea en Facebook una cesta de Navidad con productos sorianos.

Para participar es necesario ser seguidor de la página de facebook de El Mirón de Soria, dar al “me gusta” y etiquetar en el comentario de la publicación de Facebook a una persona con la que le gustaría compartir la cesta.

La cesta está integrada totalmente por productos agroalimentarios sorianos:

un jamón de La Hoguera, paté Malvasía, chorizo de De Pablo. Salchichón extra Aldehuela, torreznos de Soria, repostería de Ólvega, El Burgo de Osma y Almazán, Mantequilla de Soria, quesos de oveja de Oncala y de Cañada Real, vino Parada de Atauta crianza y Rudeles, y patatas fritas Añavieja

REQUISITO

-- Deja un comentario en el post de facebook citando a la persona con la que te gustaría compartir la cesta --

FORMA DE PARTICIPAR

1 - Entra en la página de facebook de El Mirón de Soria, busca el concurso.

2 - Dale a 'Me gusta' de la página de El Mirón de Soria y síguenos.

3 - Deja un comentario en el post del concurso.

4 - El plazo para participar es hasta el viernes 23 de diciembre a las 22.00 horas.

5 - A partir de esa hora publicaremos el nombre del ganador.

6 - Deberá recoger la cesta la mañana del sábado, 24 de diciembre, en E. Leclerc.

Normas/Aviso Legal: Los ganadores deberán identificarse al recoger el premio. Únicamente se entregará el premio de forma presencial no se enviarán por ningún método de transporte al ganador. Al dar click en 'Me Gusta' accedes y estas de acuerdo en que este concurso no está asociado, administrado ni respaldado por Facebook; y liberas a Facebook de toda responsabilidad por tu participación en este concurso.