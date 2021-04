CICOP reclama preservación del Cerro de los Moros

Martes, 06 Abril 2021 19:39

La Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) ha realizado una declaración institucional en la que sale en defensa de la preservación del paisaje cultural del Cerro de los Moros, en Soria, amenazado por un expediente urbanístico que puede suponer más de 1.300 viviendas.

La citada asociación ha recordado, en la declaración institucional, que el planeamiento urbanístico propuesto en el denominado "Cerro de los Moros" vuelve a incidir sobre un territorio que ya fue objeto de polémica en 1981, con motivo de la denominada variante sur de circunvalación de Soria.

Esta polémica concluyó no con la protección del paraje de forma inmediata sino con la revisión y cambio del proyecto por parte del Ministerio de Obras Públicas, con arreglo a sus propios datos, que indicaban que los flujos y costos de su propuesta no eran viables, en comparación con la variante que finalmente se construyó por el lado norte de la ciudad.

La protección del paraje no tuvo lugar hasta 2006, por parte de la Administración autonómica, y su ámbito se ciñe exclusivamente a la margen izquierda del río Duero, en donde se encuentran los elementos más visibles del itinerario que conduce hasta la ermita de San Saturio, pero sin embargo, y como la propia Academia de San Fernando apunta en su informe de noviembre de 2020, es imposible desligar una margen de la otra en lo que se refiere al reconocimiento de un espacio natural.

"Es el cauce del río, y no uno de sus lados, el que acumula los valores que la propia declaración de BIC atribuye a este paraje. Es evidente que la experimentación y disfrute del mismo es imposible de una forma parcial o unilateral, y ello viene avalado por todas las teorías que tratan sobre la comunicación visual o la percepción", ha recalcado.

En este sentido, la citada asociación ha señalado que la margen derecha -donde se encuentra el Cerro de los Moros- forma parte insoslayable del entorno del río en el tramo que fue protegido de forma específica en 2006, "pero su no inclusión en el ámbito específico no significa que no deba ser objeto de tratamiento y tutela, ya que, como todo BIC, es tributaria de un entorno de protección".

La citada asociación ha apuntado que el paraje del Duero es depositario de un conjunto de valores que no se circunscriben a los elementos físicos y su posterior protección se hizo sobre la base del poder evocador que había tenido en el imaginario de los visitantes y, sobre todo, de los más destacados poetas del siglo XX.

Además ha puesto en valor que la margen derecha del río atesora atesora otro tipo de valores que no han sido tenidos en cuenta en el planeamiento, y que tienen que ver con la implantación en el territorio de la propia ciudad de Soria y su condición de ciudad fortificada en la frontera medieval del río Duero.

"La relación física y visual del castillo (declarado Monumento Histórico el 22 de abril de 1949) y las murallas con el entorno inmediato y el río forma parte indesligable del valor patrimonial de aquellos y del propio cauce del río, ya que son los que justifican y explican tanto el emplazamiento de la ciudad como el desarrollo que ésta tuvo a partir de la elección del lugar", ha apuntado.

En este sentido, según esta misma asociación, la topografía juega un papel fundamental en la comprensión de la fortificación y de sus laderas, como espacios de aproximación y dificultad con respecto a aquella. Además del valor geológico y natural, se ha ignorado completamente el papel que juegan las laderas que rodean el castillo en el crecimiento de Soria, desde su repoblación en 1119.

"La fortificación se erigió en la importante colina que preside el vado en donde se construyó el puente, de tal forma que el gran perímetro de sus murallas se desarrolló hacia el collado natural que se prolongaba al oeste. El plano de Coello, del siglo XIX, muestra unas laderas totalmente despobladas y ello se debe precisamente a la dificultad que históricamente ofreció el lugar para la ocupación urbana y que se explican por su carácter defensivo. Todo ello, con independencia de la más que posible aparición de estructuras asociadas a la fortificación, y que han sido mencionadas en todos los documentos de evaluación de impacto ambiental del lugar", ha recordado.

Por último ha apuntado que la ocupación propuesta en el desarrollo urbanístico del Cerro de los Moros contiene un diseño de viales que poco tienen que ver con la topografía que dio origen a la ciudad, ya que altera la lectura de sus perfiles, en relación con la fortificación que preside Soria.

"Esta lectura se ve aún más afectada por la densidad de construcciones previstas por la urbanización propuesta", ha resaltado.