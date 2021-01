Cerros de los Moros: solución ¡ya!

Jueves, 28 Enero 2021 08:00

La Asociación Hacendera, un buen número de personalidades y la ciudadanía quieren saber ya cómo el Ayuntamiento va a cumplir su compromiso de proteger el Cerro de los Moros, tal y como prometió en el pleno del pasado 20 de noviembre.

El Centro de Estudios Sorianos y decenas de Historiadores, Catedráticos y Escritores, con Martín Almagro a la cabeza, La Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y varios profesionales a nivel individual, entre ellos: Ricardo Mínguez —Ingeniero de Caminos—, Ismael Navarro —Guía oficial de Turismo en Castilla y León—, Marcos Molinero Cardenal —Pintor y Periodista—, Ángel Coronado — Arquitecto— , Fernando Sánchez Dragó —Escritor—, Blanca Casado —Ingeniera forestal— , Borja Lucena — Profesor de Filosofía—, Leticia Escardó —Periodista—, ASDEN , esta asociación —Hacendera— y más de 5.400 personas que han firmado en Change, están esperando a que el Ayuntamiento de Soria conteste a sus solicitudes para que se proteja el Cerro de los Moros, y les explique las propuestas técnicas de posibles soluciones, compromiso que adquirió el alcalde Carlos Martínez en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 20 de noviembre, con estas palabras: “permítannos seguir la senda de los expertos ya contratados por el Ayuntamiento y que sean ellos los que nos marquen el camino (…) Después fijemos inmediatamente al Consejo sectorial para continuamente dar cuentas a la ciudadanía de las decisiones tomadas”.

"Sabemos que uno de los pasos que ha de seguir el Ayuntamiento para estudiar este caso es pedir los informes sectoriales, que le servirán para tomar unas decisiones, que antepongan el interés general y el bien común, sobre el de los de carácter privado. Nos parece muy bien que ante un tema de tanta trascendencia para la ciudad se recurra a urbanistas (técnicos y jurídicos) de reconocido prestigio que aporten su experiencia y conocimiento para facilitar la labor del Ayuntamiento. Pero no olvidamos que éste cuenta con sus propios técnicos, que, es de suponer, habrán emitido informes independientes sobre la propuesta de Modificación del PGOU. Además de éstos, queremos que se hagan públicos otros, como el del Servicio de Cultura de la Delegación de la Junta de C. y L. etc", ha señalado la asociación Hacendera en un comunicado.

"¿Son éstos favorables u ofrecen datos suficientes que, podrían por sí solos invalidar la propuesta de los propietarios del suelo?" han apuntado.

La asociación Hacendera ha considerado que le han dado tiempo al alcalde tal y como pidió en el citado pleno, para que los expertos contratados pudieran hacer su trabajo, y ahora le han recordado sus palabras, donde se comprometía a abordar la “minimización del impacto de la construcción y ojalá, conservar íntegramente” dicho paraje.

"Sabemos también, que el Ayuntamiento debe actuar urgentemente, ya que su inacción solo beneficia a los dueños de los terrenos. De hecho, ya lo ha estado permitiendo durante estos años de mandato, al no haber modificado unas normas urbanísticas heredadas del Partido Popular, normas sobre las que, en la oposición, se manifestó en contra, pero que, insistimos, cuando ha tenido la oportunidad, no las ha mejorado", ha señalado.

Además, la asociación Hacendera ha recordado las palabras que pronunció el alcalde en el pleno de noviembre: “los promotores del Cerro tienen dos vías como ustedes saben, que se posicione este Salón de plenos y tramitemos administrativamente la documentación que ellos han planteado, o bien, si no tenemos un plazo, se tramita de oficio, pues ya han incoado, a instancia de ellos que lo van a hacer de oficio, y saben lo que pasa si se hace de oficio y nosotros no contestamos, ahora sí, hace 15 años no, pero ahora sí, lo que han presentado hace apenas dos días, 48 horas, que lo publican en el boletín y entonces lo decide la Junta, ¿de quien se fían ustedes más?”

La asociación Hacendera ha solicitado al Ayuntamiento, algo a lo que como ciudadanía entienden tienen derecho, que es a ser informados de forma rigurosa y no a través de los medios de comunicación y por supuesto a emitir una rápida y contundente respuesta que salvaguarde este lugar emblemático.

Para ello, la citada asociación ha deseado que se convoque al Consejo Sectorial de Urbanismo, único espacio en que oír las voces de entidades, asociaciones y técnicos cuyas aportaciones son necesarias para actuar adecuadamente y con transparencia y que por supuesto, lo hagan ya, para poder tener margen de maniobra y no sea la Junta la única que decida sobre nuestro municipio.

"Esperamos que no deje correr de nuevo el tiempo sin actuar, favoreciendo a los promotores y otorgándoles de nuevo derechos, que no olvidemos han perdido, como es el derecho a ser indemnizados, al no presentar su proyecto dentro de los 8 años que tenían de plazo a partir del 2006" ha concluido.