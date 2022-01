Ceña (Soria ¡Ya!): "La encuesta será la del 13-F"

Ángel Ceña, soriano de 54 años, encabeza la candidatura de Soria ¡Ya! a las elecciones autonómicas, con la intención de que la voz de las reivindicaciones de la provincia lleguen al Parlamento autonómico y sean respondidas con hechos por el Gobierno regional, después de años en los que Soria ha sido "la cenicienta" de la Comunidad. Ceña quiere huir de encuestas. La que sirve es la definitiva del 13 de febrero.

Si de algo se habla estos días en Soria es de la plataforma Soria ¡Ya! y el paso dado para presentarse a las elecciones autonómicas, después de años de mantenerse el debate en el seno del movimiento ciudadano.

Angel Ceña, soriano de 54 años, funcionario de la Administración regional (jefe de inspección de Transportes), licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad de Valladolid en la capital del Pisuerga, es la persona que encabeza la candidatura de la plataforma, con la que lleva colaborando desde que se celebró la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada en Madrid, el 31 de marzo de 2019.

"Me emocionó la motivación de la gente en Madrid. Y la cantidad de autobuses desplazados. Conocía al padre de uno de los integrantes de la plataforma, y un día en una carrera en Garray, me acerque a él y me dio el correo de la plataforma y contacte con ellos. Ha sido una muy buena experiencia, porque la acogida fue muy buena. Siempre muy receptivos", ha recordado.

Ceña ha reconocido que tras dar a conocer este lunes que se ha presentado en la candidatura, no le ha dado todavía tiempo de abrir el wassap. Ha dado el paso, según ha resaltado, por un "ejercicio de responsabilidad, porque si al final no lo hace nadie, esto se queda sin hacer. En este momento podía hacerlo y me he atrevido".

La plataforma Soria ¡Ya! siempre ha mantenido un debate interno entre sus componentes abierto sobre la oportunidad de presentarse o no a las elecciones, en vista de la deficiente respuesta que han dado las administraciones a sus reivindicaciones durante dos décadas.

Ceña ha señalado que estos 21 años de reivindicaciones de la plataforma, las administraciones competentes sí les han recibido y escuchado, pero "la mayoría de las peticiones han caído en saco roto".

"¿Qué ha sido lo más importante que ha logrado la plataforma? Es concienciar a la ciudadanía de que no se estaba haciendo todo lo que se tenía que hacer. El paso a la política ha sido porque podías estar ante otros 20 años igual, o intentar cambiar algo, estar en las instituciones y seguir el ejemplo de Teruel Existe", ha resaltado.

El cabeza de la candidatura ha avanzado que el programa electoral será básicamente las reivindicaciones históricas de la plataforma. desde infraestructuras a servicios, pasando por conectividad, lucha contra la despoblación y fiscalidad diferenciada.

Ceña ha apuntado que la intención es hablar con algunos sectores de la sociedad soriana para ver lo que piensan sobre sus peticiones, una tarea en la que ya están.

"Me llamó la atención de un político soriano que dijo que no teníamos programa, y entre en la página web de PSOE y PP y ellos tienen colgado el programa de 2019. Son ataques gratuitos en los que me gustaría no entrar y que el debate se centrará en proyectos y cosas concretas y el trabajo que hay que hacer", ha señalado.

Mantener el equilibrio entre los grandes partidos ha sido uno de los objetivos del movimiento ciudadano en su trayectoria, que ahora le resultará más complicado, una vez dado el paso a la escena política.

Para Ceña, el bipartidismo ha puesto este debate encima de la mesa de forma intencionada, porque a su juicio, la plataforma es transversal, ya que a lo largo de su trayectoria ha organizado acciones reivindicativas contra gobiernos de derechas y contra gobiernos de izquierdas, como las dos últimas manifestaciones para reclamar la puesta en marcha de la fiscalidad diferenciada y contra la gestión de la sanidad en Soria.

En cuanto a la falta de transparencia en las cuentas del movimiento ciudadano -una de las críticas que se han podido leer estos días en las redes sociales-, Ceña ha subrayado que están a disposición de cualquiera que las quiera consultar, para lo que sólo hay que ir a verlas.

Financiación



"Nuestra financiación es casi exclusivamente de la venta de banderas, pines y principalmente lotería. Y destinamos ese dinero a comprar pancartas, banderas, camisetas y realizar actividades. Somos supertransparentes. Todo está justificado hasta el último céntimo; el que quiera venir a verlas, que nos lo diga y venga", ha recalcado.

Ceña ha señalado que prefiere no entrar en cábalas sobre las posibilidades que le pueden deparar al movimiento ciudadano las elecciones autonómicas que, a grandes líneas, se reduce a que sus posibles representantes en el Parlamento autonómico sean decisivos para conformar gobierno o, por el contrario, como apuntan la mayoría de encuestas, el PP tenga mayoría y se pueda apoyar en Vox para conformar su gobierno.

"Es todo política-ficción. La plataforma va a garantizar la gobernabilidad. Las reivindicaciones principales de la plataforma solo las puede satisfacer un partido de gobierno. Como tal, intentaremos pactar la investidura con un partido de gobierno. E intentar conseguir algunas o muchas de las cosas que llevamos en la agenda, que también los llevan ellos en algunos casos. Pero no nos vale con que las lleven, sino con que las cumplan. Es lo que intentaremos. Y si a lo mejor el señor Mañueco o el señor Tudanca consiguen la mayoría absoluta, nosotros estaremos en el Parlamento para debatir, pedir y seguir reivindicando, donde pensamos que podemos tener más voz o que sea más clara", ha argumentado.

Entre las reivindicaciones de la plataforma que estará en el programa electoral se encuentra la mejora de la gestión sanitaria en Soria. "La espera nos mata" es el slogan que utilizó el movimiento ciudadano en la concentración realizada a finales del año pasado en Soria para demandar a la Junta una mejora.

"Nos mata también la carretera, porque los traslados a otros hospitales de la Comunidad son numerosísimos, con ambulancias que tienen que ir por carreteras, como la de Burgos, que cuando pasas por la circunvalación de Salas de los Infantes, si vas con tu coche a noventa ya vas botando, con que una ambulancía de urgencias a toda velocidad no quiero pensar lo que tiene que sufrir el paciente", ha apuntado.

Ceña ha planteado que otra posible mejora es que se hagan más consultas presenciales en Soria y para ello "a lo mejor tienen que desplazarse los especialistas a Soria".

La unidad de radioterapia se prometió por la Junta en 2007 y Mañueco ha ratificado esta promesa en la campaña electoral de 2019 "y seguimos esperando. Y lo último que hemos oído es que no es importante que venga, sino que venga bien".

Ceña ha denunciado que los sorianos llevan "una eternidad" esperando que terminen las obras de reforma y ampliación del hospital Santa Bárbara, una situación que sufren otros proyectos en la provincia, "porque todo lo que se hace en Soria se tarda en ejecutar".

El candidato de la plataforma Soria ¡Ya!, que se declara seguidor del Numancia y del Atlético de Madrid, ha reconocido que les tocará sufrir mucho en esta campaña electoral, sobre todo en las redes sociales, ante los primeros ataques que han recibido de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), con calificativos como "muleta del sanchismo" y "hacemos servilismo al empresariado"

Ceña ha asegurado que estos ataques son gratuitos y ha deseado que los partidos políticos centrarán la campaña en proyectos concretos, "lo que le interesa a la gente", como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, la conectividad y si "va a haber un plan para la dinamización de la demografía, pero un plan de verdad, no como la agenda de la población 2010-2020, que hasta la propia Junta ha reconocido que ha fracasado".

Además ha pedido que las medidas que se planteen para Soria desde un despacho en Valladolid, se consulten a los sorianos. "Nos gustaría que fuese un plan que contase con los territorios. Este problema no solo pasa en Soria. Está en el 70 por ciento del territorio de España", ha reconocido.

En cuanto a la conexión con los movimientos que se presentan en otras provincias bajo el apellido de España Vaciada, Ceña ha asegurado que la plataforma Soria ¡Ya! tiene la diferencia de haber decidido ser una agrupación de electores, en lugar de un partido político, "a pesar de ser más complicado, por tener que reunir firmas, pero ha sido un subidón de ilusión y emoción, porque las hemos recogido en poco tiempo y muchas más de las necesarias".

La plataforma, por ser agrupación de electores, no contará con subvenciones anticipadas, ni con espacios electorales gratuitos en los medios de comunicación públicos.

En cuanto a la campaña, el movimiento ciudadano tiene intención de acudir a la mayor número posible de localidades, y está abierto a participar en debates electorales en los medios de comunicación si les llama, aunque reconoce que no les corresponde -ni recurrirán por ello- según la ley electoral.

El pálpito de los integrantes del movimiento ciudadano, después de recorrer la provincia durante los últimos años, es "muy bueno", ha resaltado Ceña, quien no se olvidará en la vida de haber conseguido en hora y media los avales necesarios para constituirse en agrupación de electorales.

"Lo que ví en la mesa donde estuve recogiendo firmas, en Ólvega, fue un apoyo total. Todos te daban palabras de ánimo. Tenéis que presentaros, que ya está bien, hay que luchar... El pálpito de estos dos últimos días en la calle, las personas que me conocen me han dado un apoyo total", ha subrayado.

Para Ceña, las encuestas que se están publicando y que dan a la plataforma desde dos a ningún procurador son una lotería, porque no se han publicado la base demoscópica. "Las empresas que se dedican a esto utilizan el mismo ratio de llamadas de teléfono para todo el país. Eso en Soria supone que hacen 20 ó 30 llamadas. Y hay que ver cómo se han seleccionado los municipios, a qué rango se ha llamado. No lo han hecho y no lo han publicado. Y por tanto no son fiables. La encuesta será la del 13-F".