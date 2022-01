CC.OO. urge un plan de emergencia sanitaria

Viernes, 14 Enero 2022 14:51

CCOO Sanidad de Soria ha urgido hoy un plan de emergencia sanitaria a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

CCOO ha recordado que en 2021 denunció que los profesionales del Complejo Hospitalario y Centros de Salud estaban agotados y ahora, meses después, ya están al borde del colapso físico y mental.

Servicios como UCI, Urgencias, Plantas de Hospitalización, Laboratorios, por citar algunos, o los Centros de Salud tanto de la capital como de zonas rurales no pueden más, según ha advertido en un comunicado CC.OO. Sanidad de Soria.

Los profesionales no han abandonado sus batas, por el amor a su profesión y por su valiente ética pero el sindicato se ha preguntado para cuándo las direcciones y sus gestores esperan adoptar otras estrategias. "Desde CCOO Sanidad de Soria exigimos un Plan de Emergencia Ya", ha demandado.

Hasta ahora, y a la vista de todos está el colapso en los Centros de Atención Primaria y el desbordamiento de todos los servicios hospitalarios, los planes de respuesta a la pandemia no están dando resultado, con plantillas insuficientes para las necesidades, ya que desgraciadamente se han dejado escapar profesionales.

Para CCOO se ha llegado a un punto insostenible, de forma que ha exigido la dimisión del gerente y sus direcciones ante la ineficaz gestión de la pandemia y los profesionales.

CCOO apoyará las concentraciones a las puertas de los centros de trabajo para dar visibilidad a la situación y tomará todas las medidas legales que estén a su alcance.