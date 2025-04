CC.OO. exige garantias laborales en cierre de centro nodal de Correos en Soria

Jueves, 24 Abril 2025 14:48

CCOO ha exigido hoy garantias a Correos en la reubicación, tras el cierre impuesto por la empresa, del centro nodal de Soria.

El sindicato ha advertido hoy en un comunicado que no permitirá que los errores de la empresa los pague la plantilla

En la jornada de hoy se ha constituido la Comisión Negociadora del proceso de desagrupación de actividad del centro nodal de en la Soria, dentro del marco del cierre ordenado por Correos en su Plan Estratégico.

En esta primera reunión, la empresa ha entregado la documentación inicial: memoria justificativa, listado de personal afectado y propuesta de vacantes, que en su mayoría corresponden a puestos de reparto en moto, en turno de tarde.

CCOO ha dejado claro en un comunicado que rechaza frontalmente este modelo impuesto por el anterior presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, con la complicidad de CSIF, Sindicato Libre de Correos y CIG, quienes firmaron en diciembre de 2021 una “Declaración para el Diálogo Social” que consolidó la precariedad y el caos organizativo.

En este sentido ha recordado que ya lo advirtió desde el principio: los centros nodales han sido un modelo fallido y precario que ha generado: empleo precario, con el 95 por ciento de los puestos fijos a tiempo parcial de 4 -5 horas; condiciones laborales insalubres, sin climatización ni medios básicos, con múltiples denuncias ante Inspección de Trabajo por incumplimientos en prevención y un sobrecoste económico injustificado, ya que Correos ha financiado alquileres y obras en instalaciones de CEX, destinando recursos humanos a una estructura deficitariamente organizada.

La plantilla no puede pagar el error de los directivos

CCOO ha subrayado que el cierre de este centro no puede suponer una pérdida de derechos ni un empeoramiento de condiciones laborales para la plantilla.

Esta reorganización, que se canaliza como una Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT), debe desarrollarse con plenas garantías legales, según ha reclamado el sindicato, que ha exigido que se cumpla lo acordado en el Acuerdo Marco del 15 de marzo de 2025, firmado entre la empresa y CCOO, que recoge compromisos claros:

- Garantía de mantenimiento del empleo, evitando cualquier despido forzoso.

- Oferta preferente de puestos a tiempo completo.

- Compensaciones económicas adecuadas por movilidad y cambios sustanciales.

- Transparencia y justicia en la asignación de plazas.

Lo que Correos debe corregir urgentemente

CCOO ha solicitado que la empresa modifique y mejore la información entregada, exigiendo que cada vacante incluya:

- Turno y horario concreto (no solo “mañana” o “tarde”).

- Medio de transporte en reparto 1 (furgoneta, moto).

- Distancia exacta en kilómetros respecto al centro nodal.

- Número de horas diarias en plazas a tiempo parcial.

- Requisitos exigidos (como carné de conducir).

- Posibles pluses que dejaría de percibir la persona afectada.

Asimismo, CCOO ha exigido que no haya pérdida de retribuciones y, en tal caso, debe ser compensada.

CCOO no va a permitir recolocaciones a ciegas

La propuesta actual es insuficiente, desequilibrada y orientada a reducir costes, no a proteger derechos.

CCOO ha exigido:

- Reducción de plazas parciales y apuesta real por el tiempo completo.

- Eliminación de horarios no negociados ni reconocidos oficialmente.

- Propuestas de puestos alternativos al reparto en moto para personal que no dispone de carné de conducir.

“Lo vamos a defender con firmeza, sin descartar acciones judiciales y de presión

Este proceso no trata solo de reubicar personas. Se trata de defender los derechos de una plantilla que no provocó esta situación, pero que ahora puede ser la gran perjudicada si no actuamos con firmeza.”, ha advertido.