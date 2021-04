CARTA AL DIRECTOR/ El gran capitán

Jueves, 01 Abril 2021 07:37

Ángel Coronado reflexiona en esta carta al director sobre los fondos europeos, algunos proyectos en la provincia y la capacidad de absorción de Soria capital de los pequeños pueblos de la provincia.

CARTA AL DIRECTOR/El gran capitán

Si el sol, un día, le dijese a la luna que a seguir dando vueltas… ¡Venga! ¡Dios, qué cruz con la chica ésta!

El caso es que el PP anima a Martínez a pedir más fondos al Estado. Es para que la boina se nos levante de la cabeza. Porque Martínez sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo que hace. A luna llena, que me pongan el espejito del agua por debajo y una brisa, que ya veréis como rielo. Para la despoblación he pedido tanto. Como el Gran Capitán en picos, palas y azadones cien millones. Y además he puesto en marcha el aspirador. Esa es la primera

¿Aspirador?

El aspirador. Los pueblecitos de Soria son como pequeñas alfombras a las que pasar el aspirador. Lo que succiono por una parte lo gestiono por otra. Los fondos que succiono al Estado, a Europa, a quien se deje succionar, los pongo aparte. Luego succiono pueblecitos. Esa es la segunda.

¿Pueblecitos?

Pueblecitos. El polvo de los pueblecitos. Que pareciendo limpios, guardan entre sus pelos algo de población a la que hay que tratar como se debe. Estoy preparando mil trescientas y pico viviendas en Soria para ellos. Les paso el aspirador y me los traigo aquí.

¿Mil trecientas y pico viviendas?

Las mismas. Pero es que además me los traigo el doble de contentos. Creo que se quiere llenar media provincia de mierda y hay que aprovecharlo.

¿De mierda?

De mierda. Veintitrés mil y pico vacas cagando y sin río para lavarse. Como para quedarse allí.

¿Veintitrés mil y pico vacas?

Las mismas. Echa las cuentas. Me salen redondas y no son de la lechera.

¡Esa es la tercera, Martínez! ¡Eres un crack!

Fdo: Ángel Coronado